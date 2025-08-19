El Valladolid-UD Almería, en horario 'estrella'

Juanjo Aguilera Almería Martes, 19 de agosto 2025, 13:20 Comenta Compartir

El Almería ya sabe que a Valladolid le tocará jugar a una hora de esas que aseguran un buen seguimiento a través de la pequeña pantalla. De momento no compiten con nadie, pero el inicio de la Champions a partir del 16 de septiembre tiene 'postergado' el horario de los equipos que jugarán en Europa, por lo que podría competir con los Barça-Valencia, Athletic-Alavés, Atlético-Villarreal y Real Sociedad-Real Madrid. En cualquier caso, el Almería visitará el José de Zorrilla el sábado, día 13 de septiembre, para enfrentarse a un Real Valladolid nuevo en la categoría de plata tras un descenso 'ganado a pulso' el curso pasado. Por eso, el cuadro albivioleta es un favorito al ascenso que, encima, ha comenzado bien el campeonato, ganando 3-0 al Ceuta, nuevo también en la categoría pero llegado desde Primera RFEF.

El partido de la quinta jornada ha sido fijado para el sábado, día 13 de septiembre, a las 21.00 horas y será la vuelta a jugar en horario nocturno, tras haberse fijado horarios todos por la tarde para los partidos ante la Cultural Leonesa (domingo, 19.30 horas), Real Sociedad B (viernes, 19.30 horas) y Racing Club (domingo, 18.30 horas). A esa quinta jornada, los rojiblancos llegarán con seis días entre el partido de la jornada anterior y el que se disputará en Pucela.