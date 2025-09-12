El Valladolid, otro 'gallo' de la Hypermotion, espera a la UD Almería

Javier Gómez Granados Almería Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:06 Comenta Compartir

El Real Valladolid ha reestructurado su plantilla para ajustarse a los límites salariales y a las exigencias de Segunda División, muy distintas de la máxima categoría. Expertos en subir y bajar, los castellano-leoneses conocen perfectamente las necesidades según el escalón en el que compitan. Y se han preparado seriamente para afrontar las dificultades de la Liga Hypermotion desde el primer momento.

Ya en pretemporada y específicamente en los cuatro primeros partidos del campeonato liguero, el técnico Guillermo Almada ha dejado muy claro su libro de estilo. Solvencia y rigor defensivo, con apoyos constantes a la retaguardia para minimizar las opciones de gol del rival. De momento y hasta la fecha, con un solo tanto encajado en cuatro partidos, el conjunto pucelano es el equipo más solvente en labores defensivas, siendo el que menos ha recibido y también el que menos concesiones ha hecho al rival. Claro que eso provoca menos prestaciones ofensivas por una cuestión de lógica compensación pero, comoquiera que ese es su plan, están siendo capaces de rentabilidad sus pocos goles, cinco en total, para sumar en todos sus partidos y posicionarse como un la portería más difícil de batir y, seguramente, el rival más incómodo de la competición.

Sistema táctico

Almada, pese a su presentación a priori más defensiva, apuesta por un doble esquema aparentemente ofensivo, 1-4-3-3 como punto de partida, con variaciones habituales a un 1-4-2-3-1, dependiendo de las exigencias del momento. Claro que nada varía de forma sustancial porque el libro de estilo sigue dando mayor relevancia al trabajo defensivo en el que las distintas líneas trabajan para cerrar el portal tratando de maximizar los ataques.

El Real Valladolid, bien posicionado cerca de su área, imprime una presión asfixiante al rival en la zona ancha. Presión alta y salida organizada forman parte de su carta de presentación. No sufren cuando el adversario tiene el balón porque precisamente buscan el robo rápido y el ataque veloz aprovechando la velocidad y habilidad de sus hombres de arriba, especialmente los de banda. Y es precisamente en los costados donde mejor hacen las cosas los de Almada. El uno contra uno no es una excepción sino una constante en su proyección ofensiva, con centros laterales a los delanteros en el que, además, es el mayor punto débil de su próximo rival, la UDA. Sea como fuere, los de Rubi están avisados de que su mayor defecto coincide con una de las mayores virtudes de los castellanos.

En el centro del campo juegan con tres elementos de corte defensivo aunque con calidad de ataque suficiente para desarrollar el plan de partido.

Esa solidez defensiva y el buen trabajo de pizarra semanal para las transiciones rápidas al ataque, son los puntos más fuertes del Valladolid.

Sin embargo, como contrapartida a tanta virtud defensiva y organizativa, a este equipo le falta gol, necesitan más y mejor finalización. Sin un 'killer' definido, buscan llegadas colectivas para suplir esa deficiencia. Y es que la plantilla, pese a tener suficientes mimbres para conseguir su objetivo del ascenso, parece algo corta para una temporada tan compleja.

Aun en fase de adaptación de las nuevas incorporaciones y de las nuevas exigencias de la categoría, el Real Valladolid ha comenzado a andar mostrando claramente sus cartas.