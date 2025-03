Lo único que importa al final es ganar, todo lo demás es sólo ruido

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 30 de marzo 2025, 11:07 Comenta Compartir

Rubi analizó el partido frente al Levante sacando la conclusión de que lo importante eran los tres puntos. El vilarense destacó que, en la primera parte, su equipo fue claramente superior al Levante, controlando el juego y minimizando las opciones de su rival. «Hemos sido bastante mejores», explicó Rubi, añadiendo que, aunque generaron varias ocasiones, no fueron lo suficientemente precisos en los disparos. Sobre la segunda mitad, reconoció que el encuentro estuvo más igualado, con ambos equipos creando oportunidades. «La segunda parte ha sido igualada», afirmó el técnico indálico, también refiriéndose a la jugada del penalti como una acción clara, sin dudas de su legitimidad.

Respecto a la actitud del equipo, Rubi expresó su satisfacción por el esfuerzo y la concentración mostrados, especialmente en un momento clave de la temporada. «El equipo es más intenso y está más concentrado», señaló, añadiendo que la victoria era fundamental para mantener vivas las opciones de ascenso directo y asegurar al menos el playoff. En cuanto a los cambios y la mentalidad del equipo, Rubi destacó que «lo importante era sacar el partido», haciendo hincapié en que, aunque el golaveraje fue importante, lo esencial era llevarse los tres puntos.

Control

Rubi hizo un análisis global del encuentro, destacando que en la primera mitad su equipo había sido superior al Levante, a pesar de las pocas ocasiones claras generadas por el rival. En cuanto al penalti, se mostró claro sobre su postura. «Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, en la primera parte hemos sido bastante mejores. Es verdad que ellos han tenido una ocasión, el remate de cabeza de Brugué, pero el control del juego ha sido totalmente nuestro, controlar al rival, minimizarlo para que no pudiera correr, para que no pudiera montarnos contraataques. Es verdad que hemos generado cuatro o cinco ocasiones de gol, pero ha habido otras porque hemos chutado muy mal. Ha habido chutes en posiciones francas o chutes fallados muy claros. Hemos estado bien, hemos controlado muy bien al rival y nos ha generado muy poquito. La segunda parte ha sido más igualada, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pienso que más o menos ha pasado lo mismo en las dos porterías. Hemos tenido la opción de Luis, ellos han tenido la opción al final de Carlos Espí y un poquito una de Brugué que se ha escapado de la defensa. Nosotros hemos tenido el penalti también. La segunda parte me ha parecido igualada, sinceramente. Es verdad que ellos han crecido un poquito en la segunda parte y han sido algo más activos que en la primera. Respecto al penalti, para mí no hay ninguna duda».

En relación con la actitud de los jugadores, Rubi resaltó el compromiso y la concentración que ha mostrado el equipo en las últimas jornadas. Se refirió a la importancia de esta victoria como un paso para mantener la intensidad y mejorar en las últimas jornadas. «Llegamos a un tramo de Liga que ya no estamos para romanticismos con el equipo y que hay que ir a full todos los partidos y dejarse de cosas extrañas o excusas, que no digo que el equipo sea así, pero que sí que parece que en la Liga siempre hay tiempo y el tiempo se acaba. Creo que hemos dado una marcha más desde hace tres o cuatro partidos, que el equipo es más intenso, está más concentrado en todas las tareas. A nivel de ocasiones en contra, el Levante es un equipo que genera mucho fútbol y genera muchas ocasiones de gol y ha tenido dos o tres, es decir, que lo hemos minimizado bien. Ya llevamos partidos minimizando y hay que recordar que hemos ganado a un buen líder, a un muy buen equipo, un equipo que sólo había perdido cinco partidos de Liga y que ha demostrado el porqué también, que es un equipo muy compacto, muy disciplinado y que también creo que si en la primera parte, sobre todo, hubiéramos estado algo más acertados en los centros, hubiéramos generado alguna situación porque llegábamos bien por fuera, pero yo le doy mucho valor a esta victoria porque ha sido también en contra de un gran equipo».

Playoff o ascenso directo

Rubi dejó claro que el equipo mantiene el enfoque en el partido a partido, aunque no descartó la posibilidad de pelear por el ascenso directo. «No. Se mira al clásico partido a partido. Estábamos a nueve, ahora estamos a seis, falta algún partido más por jugar de las dos primeras plazas, por lo tanto no estamos descartados para nada, pero sí que es verdad que hay que hacer un final de Liga muy bueno y que eso nos dé para llegar a esas plazas, fantástico, y si no, como mínimo, asegurar las del playoff. Vamos a ir al partido a partido».

Sobre las oportunidades desaprovechadas en contras, Rubi reconoció los errores, pero destacó la importancia de la victoria en sí misma y alguna que pudo igualar el golaverje. «Es verdad, esa me olvidaba, la contra que hemos tenido de cuatro contra dos, con Lopy y Arribas a un lado. Ahí no hemos decidido bien, pero también te digo que lo importante era sacar el partido porque queremos tener una redonda, apurar la última opción de pelearle esas situaciones de arriba y lo importante era ganar. Ya hubiera sido redondo el tema del golaveraje, pero también que Espí ha tenido la última. Contra un equipo que también marca casi siempre en los minutos finales, en esta ocasiòn no le ha sonreído la suerte en ese sentido».

Valor emocional En cuanto a la respuesta de la afición, el ténico se mostró agradecido por el apoyo constante de los hinchas, lo que ha sido clave para el buen rendimiento del equipo. «Sí. La gente que viene a los partidos nos está ayudando muchísimo, está animando, está empujando, nos permite pasar esas fases de partido que no somos tan dominadores sin ponernos nerviosos. Eso es fundamental, porque tú no puedes dominar todos los partidos como hemos dominado la primera parte y creo que están percibiendo que el equipo va a querer hacer un final bueno de Liga y que por lo menos la entrega y el sacrificio no se puede negociar y creo que la afición lo está viendo. Es verdad que nos gustaría que hubiera más gente en el estadio, pero es verdad que para los que vienen un 10».

También hizo referencia a la frase de la afición, destacando el optimismo y la importancia de seguir luchando hasta el final. «Es verdad que sí se puede. Ahora hay que ir a Granada, partido durísimo, dificilísimo, pero luego vienen cuatro partidos más que hay que ir partido a partido, donde tres son en casa, es decir que vamos a ver si conseguimos que ese 'sí se puede' se haga realidad, aunque sea de una forma de las nuestras habituales, estrambótica y en el último minuto, o rocambolesca».

El partido

El vilarense destacó la importancia de haber mantenido el control defensivo ante un rival peligroso. «Hemos hecho un partido, la idea era esta, de bastante control, porque nuestro rival es un equipo que si le dejas correr hubiéramos visto otro partido y hubiéramos sufrido muchísimo más y esto ha implicado que a lo mejor en alguna jugada hemos elaborado de más, no hemos sido tan verticales, pero creo que era lo que requería el partido».

Analizando el rendimiento de Bruno Langa, quien cumplió un papel clave en defensa, especialmente al enfrentarse a Carlos Álvarez, uno de los jugadores más peligrosos del Levante, el técnico rojiblano enfatizó en «el Levante tiene grandiosos futbolistas, muy buenos. Están súper bien entrenados y preparados, tienen muy claro a qué juegan, pero la temporada que está haciendo Carlos Álvarez es extraordinaria, espectacular. O sea, es una fábrica de generar peligro a favor de su equipo. Y lo hemos entrenado. Hemos entrenado que a lo mejor suponía que Langa perdiera un poco la posición y que ahí nos podía correr uno de los puntas. Lo teníamos entrenado con la basculación de lateral alejado para siempre ser tres contra dos atrás, pero ha hecho un trabajo muy bueno en defensa que iba combinado con Robertone y Lopy porque tampoco era siempre el 100%. Y se te escapa dos veces y te pone aquí el asunto. Por eso te decía también antes que hemos conseguido minimizar bastante porque tú ves cualquier partido de Carlos Álvarez que seguro que ha hecho cosas muy buenas también y es que es un recital de generar peligro. En éste se ha limitado a una y media de pases filtrados».

Nueve finales Consciente de la importancia de los próximos partidos, Rubi se mostró optimista sobre el rendimiento del equipo, aunque también alertó sobre los desafíos que se avecinan. «Me voy con una sensación muy buena de que el equipo sabía que era importantísimo sacar el partido. El empate ni nos valía para intentar apretar arriba, esto era evidente, por eso fijaros que los cambios han sido, con empate, prácticamente muy ofensivos y muy pronto porque no queríamos el empate. Entonces me voy con la sensación de que el equipo ha hecho un partido inteligente y ha salvado una final de quedarnos eliminados de esas dos plazas o tenerlo muy muy difícil. ¿Y qué me preocupa? Pues nada, descansar 24 horas si es posible y el Granada es lo que me preocupa ahora».

Ampliar Rubi se convirtió en el técnico con más partidos dirgidos a la UDA. A. Lof/C. Barba El debate de la portería En cuanto a la competencia por la portería, Rubi explicó su enfoque sobre las decisiones que toma en función del rendimiento y las circunstancias del equipo. «Yo me intento evadir un poco del ruido porque tengo que tomar las decisiones pensando las consecuencias de todo. Lo dije en pretemporada, tenemos tres grandes porteros, pero tres grandes porteros, que Fernando está apretando mucho para entrar y que está trabajando muy bien. Entonces uno tiene que tomar las decisiones un poco, a veces, buscando unos argumentos que no sólo un partido donde un jugador no está acertado, que es lo mismo que haría con cualquier otro futbolista, por un partido que no está acertado. Ahora, también si los resultados no se dan, el entrenador tiene que mover las cosas cuando tienes a gente tan preparada detrás. Entonces, Fernando está ahí cerca, Bruno está ahí cerca, Maxi sabe que tiene dos compañeros que le están apretando y vamos a ir partido a partido también».