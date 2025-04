El último dato 'estremecedor' de la UDA

Antonio del Rosal Viernes, 25 de abril 2025, 18:08 Comenta Compartir

El bajón que dio la UD Almería de cara a la segunda vuelta de competición ha sido notable, sobretodo tras acumular 14 jornadas de la Liga Hypermotion sin perder. Según la tabla de clasificación publicada por 'GradaBpro' basándose tan solo en los puntos que ha sumado cada equipo tan solo en la segunda vuelta, situarían a la UD Almería en la parte baja de la clasificación, ya que los rojiblancos serían los 17 a cuatro puntos de los puestos de descenso a Primera Rfef. Teniendo como referencia los 17 puntos que han cosechado los hombres de Rubi desde enero.

Los guarismos no son muy positivos ya que los indálicos suman 4 victorias, 5 empates y 6 derrotas a lo largo del segundo tramo del campo, unos resultados que han provocado que los almerienses estén fuera de los play-off, no de manera momentáneamente, sino que permanente ya que son ocho jornadas las que los futbolistas rojiblancos no pisan los puestos de promoción. Salvo cuando ganaron al Cartagena que estuvieron un día como sextos clasificados hasta que el Huesca venció en los últimos minutos al Málaga para recuperar dicha plaza de promoción, la cual ahora ocupa el Granada CF.

En dicho ranking, ahora mismo el Levante y el Elche serían los primeros clasificados que subirían de forma directa a Primera División. Por lo que todo se mantiene igual, mientras que las grandes sorpresas serían el Deportivo de la Coruña y el Burgos que entrarían en el play-off, junto al Racing de Santander y el Granada. Repito, esta hipotética clasificación solo se daría teniendo en cuenta los puntos que han cosechado los clubes en la segunda vuelta del campeonato. En cuanto a los equipos que bajarían de categoría, abandonando la Liga Hypermotion, las grandes sorpresas son el Málaga y el Zaragoza, mientras que el Racing de Ferrol y el Cartagena, tendrían los mismos resultados que tomando como referencia todos los puntos cosechados a lo largo del curso liguero en Segunda.

Seis derrotas importantes

La UD Almería dio un gran bajón con el comienzo de año, aunque es algo habitual con Rubi que ya sucedió en las dos temporadas anteriores en las que el equipo se vino abajo en enero y febrero del 2022, el año del ascenso y más tarde en Primera División, Rubi estaba en la cuerda floja en febrero del 2023, pero una victoria contra el Barça a primeros de marzo de ese año, hicieron que el catalán continuase en el banquillo rojiblanco. Hay que recordar que aquella temporada el FC Barcelona de Xavi Hernández ganó La Liga. Ahora en estos meses del 2025 el Almería ha cosechado 6 derrotas, una pérdida de puntos inadmisible para un club que tiene la mejor plantilla de la categoría y que aspira a subir a Primera División.

La primera derrota de los indálicos en la segunda vuelta del campeonato fue contra el Albacete por 2-1, en un encuentro en el que Jon Morcillo estuvo de sobresaliente marcando goles y siendo el jugador más diferencial. A esas alturas del campeonato nadie podía imaginar la caída en picado que le esperaba a la UD Almería. Un choque en el que Lopy bajó muchísimo el nivel y en el que los almerienses dejaron mucho que desear en la segunda parte del encuentro donde entregaron la cuchara a los manchegos, pero la falta de acierto de los hombres de Alberto Fernández hicieron que el resultado fuese poco abultado para el Albacete. Después en otra jornada a domicilio para los rojiblancos, fue el escenario donde el Almería claudicó ante un gran Deportivo de la Coruña, perdiendo por 3-1 con un partido estelar de los gallegos donde apenas dieron opciones a los andaluces.

Otras de las visitas que se recuerdan con más horror en el vestuario del Almería fue la de Eibar, donde la victoria de los 'armeros' por 1-0 se antojó corta tras la mala imagen mostrada por los hombres de Rubi donde apenas tiraron a portería. En la siguiente salida, en Burgos, donde parecía que el Almería iba a levantar el vuelo tras irse al descanso empatando a uno, pero otra vez el bajón anímico y la superioridad en la medular de los burgalés pasó factura al cuadro almeriense que perdió por 3-1. Idéntico resultado que el que cosechó el Granada en casa ante la visita del Almería, un partido disputado se lo acabó llevando el conjunto nazarí tras dar un paso al frente en la segunda mitad, aprovechándose del bajón físico de los rojiblancos. En la última salida del Almería, parecía que iba a ser el punto de inflexión, pero más lejos de la realidad la 'mandíbula de cristal' de los indálicos hizo que salieran goleados de Castellón. Los andaluces se adelantaron con un gran gol de Melamed, pero a partir del minuto 20, el equipo de Rubi se diluyó como 'un azucarillo', expresión que utilizó el propio técnico para describir la imagen de sus jugadores sobre el césped.

El 'Talón de Aquiles' de la UDA

Los partidos a domicilio del Almería están siendo el 'punto débil' del cuadro indálicos, de hecho tan solo han sumado un punto de los últimos 21 que se han disputado, jugando a domicilio. La UD Almería no gana como visitante desde el mes de enero cuando goleó al Córdoba en su campo, coincidiendo justo con el inicio de la segunda vuelta de la Liga Hypermotion.

Aunque es cierto que la gran temporada jugando en el UD Almería Stadium, están permitiendo que los hombres de Rubi se mantengan cerca de los puestos de promoción, ya que el Almería tan solo ha perdido un partido en casa en toda la temporada y fue contra el Castellón al inicio del curso liguero. Ahora los futbolistas de Turki deben de aprovechar el factor campo en las próximas semanas ya que solo jugarán dos partidos a domicilio contra el Cádiz y el Mirandés. Los indálicos pueden aprovecharse de los duelos directos de esta jornada, entre el Granada y el Elche o del Oviedo-Levante. Aunque todo pasará porque el Almería venza el lunes a un Racing de Ferrol que podrá certificar su descenso a Primera Rfef en tierras almerienses.