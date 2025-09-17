Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Soko entrenando con la UD Almería. UDA
UD Almería

La UDA podría sacar rentabilidad por Patrick Soko

La FIFA pretende aumentar un 70% el dinero destinado para los clubes que tengan jugadores internacionales

Antonio del Rosal

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:38

A. DEL ROSAL

Almería. Desde Inglaterra, apuntaron que la FIFA tiene preparado 260 millones de libras para repartir entre los clubes. Es decir, el organismo del fútbol internacional aumentará en un 70% el dinero destinado a los clubes por aquellos jugadores que estén citados con sus selecciones. En este caso, la UD Almería podría percibir dinero por Soko, que es un fijo en la selección de Camerún y que el próximo mes de enero tiene muchas papeletas de ir convocado con el combinado camerunés en la Copa de África que se disputará a principios de enero.

Otro de los candidatos para disputar el torneo internacional es Dion Lopy, el centrocampista ha ido convocado en más de una ocasión con Senegal y su nivel de juego cada vez es mucho mejor. Eso quiere decir, que el Almería tiene probabilidades de recibir dinero por estos dos jugadores. Aunque hay que reconocer, que el dinero que reciben los clubes por parte de la Fifa por sus jugadores internacionales, es un 'cash' que realmente el propio no puede utilizarlo para pagar fichas o realizar fichajes, sino que se va acumulando en una especie de'hucha' que la entidad en cuestión puede ir gastando para pagar sanciones o multas a nivel federativo.

Al margen de los jugadores africanos de la UDA, Perovic y Dzodic, también son internacionales con sus selecciones. Hablamso de Montenegro y de Serbia,aunque juegan en las categorías inferiores. Bonini, también fue internacional sub-20 con Italia, pero a día de hoy tiene muy complicado debutar con la selección italiana en un gran torneo internacional, aunque un Mundial cerca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  3. 3 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  4. 4 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  5. 5

    Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas
  6. 6 El arriero alpujarreño asesinado sin culpa por no querer dejar solo a su hermano en la cárcel
  7. 7

    El choque de dos vehículos en Motril termina con cuatro detenidos por un asunto de drogas
  8. 8 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  9. 9 El diseño de una artista de La Herradura llega hasta Bad Bunny en Puerto Rico
  10. 10 Imputado un hombre de 60 años por el incendio que obligó a desalojar a 30 pacientes en el Clínico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UDA podría sacar rentabilidad por Patrick Soko

La UDA podría sacar rentabilidad por Patrick Soko