La UDA podría sacar rentabilidad por Patrick Soko

Almería. Desde Inglaterra, apuntaron que la FIFA tiene preparado 260 millones de libras para repartir entre los clubes. Es decir, el organismo del fútbol internacional aumentará en un 70% el dinero destinado a los clubes por aquellos jugadores que estén citados con sus selecciones. En este caso, la UD Almería podría percibir dinero por Soko, que es un fijo en la selección de Camerún y que el próximo mes de enero tiene muchas papeletas de ir convocado con el combinado camerunés en la Copa de África que se disputará a principios de enero.

Otro de los candidatos para disputar el torneo internacional es Dion Lopy, el centrocampista ha ido convocado en más de una ocasión con Senegal y su nivel de juego cada vez es mucho mejor. Eso quiere decir, que el Almería tiene probabilidades de recibir dinero por estos dos jugadores. Aunque hay que reconocer, que el dinero que reciben los clubes por parte de la Fifa por sus jugadores internacionales, es un 'cash' que realmente el propio no puede utilizarlo para pagar fichas o realizar fichajes, sino que se va acumulando en una especie de'hucha' que la entidad en cuestión puede ir gastando para pagar sanciones o multas a nivel federativo.

Al margen de los jugadores africanos de la UDA, Perovic y Dzodic, también son internacionales con sus selecciones. Hablamso de Montenegro y de Serbia,aunque juegan en las categorías inferiores. Bonini, también fue internacional sub-20 con Italia, pero a día de hoy tiene muy complicado debutar con la selección italiana en un gran torneo internacional, aunque un Mundial cerca.