Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los rojiblancos trabajaron ayer pensando ya en el Real Zaragoza. UDA
UD Almería

La UDA prepara el duelo ante el Zaragoza con Lopy en fase final de recuperación

Rubi deberá buscar recambio a Stefan Dzodic; podría ser Dion Lopy, que trabajó la primera parte de la sesión con el grupo

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:32

Comenta

La UD Almería abre una nueva semana de trabajo con la mente puesta en el duelo del próximo sábado ante el Real Zaragoza, una cita que llega en un momento de crecimiento colectivo y con varios frentes abiertos en la plantilla. El equipo se ejercitó en el anexo del UD Almería Stadium, en una sesión marcada por las ausencias de los internacionales y las precauciones físicas de algunos titulares habituales.

Rubi afronta la preparación del partido sin poder contar con Soko, Dzodic, Perovic e Iribarne, que se encuentran concentrados con sus selecciones, ni con los centrales Bonini y Monte, a los que el cuerpo técnico concedió trabajo específico en manos de los fisios para dosificar esfuerzos tras el intenso encuentro disputado en Riazor, donde el equipo consiguió un valioso empate.

Imagen de Galeria
Chirino conduce perseguido por Aridane. UDA
Imagen de Galeria
Thalys trabaja para perdir minuto al técnico. UDA
Imagen de Galeria
Intensidad en la primera sesión de trabajo de la semana. UDA
Imagen de Galeria
Dion Lopy participó en la primera parte de la sesión. UDA
Imagen de Galeria
Andrés Fernández trabaja con Diego Tuero. UDA

1 /

La buena noticia del día la protagonizó Dion Lopy, que completó parte del entrenamiento con el grupo antes de seguir con un plan individual de carrera continua y ejercicios específicos. El centrocampista senegalés, que arrastra una lesión en el aductor desde hace dos semanas, evoluciona de forma positiva y apunta a estar disponible para el choque frente al Zaragoza. También se espera la reaparición de Adrián Embarba, que ya ha cumplido su partido de sanción y volverá a ser una de las piezas ofensivas del once rojiblanco.

A partir de hoy, la plantilla trabajará a puerta cerrada para ultimar detalles tácticos y preparar la estrategia con la máxima discreción. Será una semana clave para ajustar automatismos, mantener la línea de juego mostrada en las últimas jornadas y consolidar la dinámica que ha devuelto confianza al equipo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla
  4. 4 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  5. 5

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín
  6. 6 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  7. 7 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  8. 8 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas
  9. 9 Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada
  10. 10

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UDA prepara el duelo ante el Zaragoza con Lopy en fase final de recuperación

La UDA prepara el duelo ante el Zaragoza con Lopy en fase final de recuperación