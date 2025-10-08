La UDA prepara el duelo ante el Zaragoza con Lopy en fase final de recuperación

Juanjo Aguilera Almería Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:32 Comenta Compartir

La UD Almería abre una nueva semana de trabajo con la mente puesta en el duelo del próximo sábado ante el Real Zaragoza, una cita que llega en un momento de crecimiento colectivo y con varios frentes abiertos en la plantilla. El equipo se ejercitó en el anexo del UD Almería Stadium, en una sesión marcada por las ausencias de los internacionales y las precauciones físicas de algunos titulares habituales.

Rubi afronta la preparación del partido sin poder contar con Soko, Dzodic, Perovic e Iribarne, que se encuentran concentrados con sus selecciones, ni con los centrales Bonini y Monte, a los que el cuerpo técnico concedió trabajo específico en manos de los fisios para dosificar esfuerzos tras el intenso encuentro disputado en Riazor, donde el equipo consiguió un valioso empate.

Chirino conduce perseguido por Aridane. UDA Thalys trabaja para perdir minuto al técnico. UDA Intensidad en la primera sesión de trabajo de la semana. UDA Dion Lopy participó en la primera parte de la sesión. UDA Andrés Fernández trabaja con Diego Tuero. UDA 1 /

La buena noticia del día la protagonizó Dion Lopy, que completó parte del entrenamiento con el grupo antes de seguir con un plan individual de carrera continua y ejercicios específicos. El centrocampista senegalés, que arrastra una lesión en el aductor desde hace dos semanas, evoluciona de forma positiva y apunta a estar disponible para el choque frente al Zaragoza. También se espera la reaparición de Adrián Embarba, que ya ha cumplido su partido de sanción y volverá a ser una de las piezas ofensivas del once rojiblanco.

A partir de hoy, la plantilla trabajará a puerta cerrada para ultimar detalles tácticos y preparar la estrategia con la máxima discreción. Será una semana clave para ajustar automatismos, mantener la línea de juego mostrada en las últimas jornadas y consolidar la dinámica que ha devuelto confianza al equipo.