Con tres victorias logradas; el Almería tiene la cuarta en el horizonte

Duodécima visita almeriense a la UD Las Palmas, diez de ellas en Segunda División, con balance favorable a la UDAlmería, que ganó tres veces, por dos amarillas y empate en los seis restantes. Salvo en una visita, en las demás hubo goles, con dos más (13-15) a favor de la UD Almería, con 'doblete' de tres de sus jugadores, Aleix Vidal, Ulloa y Óscar Díaz. En las tres victorias del equipo almeriense, tuvieron en el banquillo a Javi Gracia, Pedro Emanuel y Pepe Mel, resaltando que en cuatro visitas, a la UD Las Palmas le dirigió precisamente el madrileño.

Además, se enfrentaron en uno de Copa, en la ida de los dieciseisavos de final de la edición 2013/14, con victoria (1-3) de la UD Almería que entrenaba Francisco y militaba en Primera, con dos goles de Óscar Díaz y uno de Aleix Vidal. El de la UD Las Palmas, que estaba en Segunda División, fue de Nauzet Alemán.

Del Insular al Gran Canaria

La primera visita fue en la undécima jornada de la Liga 2002/03, se jugó en el Estadio Insular, con 13.063 espectadores y empate (2-2). Los rojiblancos, dirigidos por Juan Martínez 'Casuco' formaron de inicio con Barbero, Ortega, Olivares, César Jiménez, Armindo, Ramos, Juan Jesús, Esteban Navarro, Francisco y Juanlu. También jugaron José Ortiz, Jorge Pérez y Manu, completando convocatoria Rubén Falcón, Javi Peña, Honorio y Benítez. Los amarillos, dirigidos por Yosu Uribe, se pusieron 2-0, con dos tantos de Reggi, empatando los rojiblancos con los de Juanlu y José Ortiz.

Las siguientes se jugaron en el Estadio Gran Canaria, la primera en la Liga 2003/04, con empate (1-1), marcando el almeriense Juanma, que militaba en el filial y debutaba con el primer equipo;para los insulares empató el rojiblanco Lago, en propia puerta, de nuevo con 'Casuco' en el banquillo y descenso de la UD Las Palmas. Se reencontraron en la 2006/07 y ganó (2-1) el equipo amarillo, siendo Míchel Carrilero, de penalti, el autor del gol de la UDA dirigida por Unai Emery que ascendió a Primera.

No volvieron a 'verse' hasta la temporada 2011/12, en la que empataron (2-2), con Lucas Alcaraz en el banquillo rojiblanco, siendo Ulloa el autor de los dos tantos. En la 2012/13, se enfrentaron en dos ocasiones en campo canario, ambas con Javi Gracia de entrenador, uno en la fase regular de la Liga, con victoria almeriense (1-2), goles de Verza y Charles, y otro de playoff de ascenso, con empate (1-1), tanto rojiblanco de Aleix Vidal y ascenso a Primera.

Nuevo compás de espera, para las siguientes visitas, en las que Pepe Mel dirigió al equipo canario. En la Liga 2018/19 hubo empate (0-0), con Fran Fernández al mando de la UDA. En la 2019/20, victoria rojiblanca (0-3), con goles de Romera, Corpas y Vada, siendo el entrenador Pedro Emanuel. En la temporada 2020/21, ganó (2-0) la UD Las Palmas, con José Gomes en el banquillo almeriense;la penúltima visita, en la Liga 2021/22, con empate (1-1), tanto rojiblanco de Appiah, Rubi de entrenador y tercer ascenso a Primera de la UD Almería. En la 2023/24, triunfo indálico (0-1) con gol de Leo Baptistao, en el 14. Pepe Mel entrenó a la UDA y García Pimienta en el banquillo insular y descenso de la UDA al final.