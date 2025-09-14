Tres estrenos en Valladolid refuerzan a la UD Almería

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:10 Comenta Compartir

Nelson Monte, Aridane y Thalys firmaron en Valladolid su debut oficial con la UD Almería en partido de Liga, convirtiéndose en protagonistas de una jornada especial para ellos y también significativa para el equipo, que sigue sumando efectivos en la competición. El central portugués fue el primero en estrenarse, haciéndolo como titular tras más de un mes en el dique seco debido a una lesión de tobillo sufrida durante la pretemporada en Águilas, a comienzos del mes de agosto. Su regreso supone una buena noticia para Rubi, que ve cómo la defensa empieza a recuperar piezas importantes en un tramo exigente del calendario. Monte dejó minutos de solidez hasta el minuto 79, cuando fue reemplazado por Aridane, último fichaje rojiblanco y que apenas unos días antes había sido presentado como nuevo jugador del club. El zaguero canario, con amplia experiencia en la élite, entró así directamente en dinámica de competición para reforzar el eje de la zaga.

El capítulo de estrenos lo completó Thalys, que saltó al césped en el minuto 73 en sustitución de su compatriota Leo Baptistao. El delantero brasileño aportó frescura en ataque y tuvo la oportunidad de mostrar sus primeras pinceladas en un contexto de máxima exigencia, en un duelo de alta intensidad y con mucho desgaste físico. Su participación fue corta, pero sirvió como primer contacto con el fútbol español y como señal del papel que puede desempeñar en el transcurso de la temporada.

La aparición de estos tres futbolistas supone un soplo de aire fresco para el conjunto indálico, que necesita ampliar su rotación y disponer de variantes tanto en defensa como en ataque. Rubi celebró poder contar con más recursos a partir de ahora, consciente de que el curso será largo y que cada incorporación puede resultar decisiva para mejorar el rendimiento colectivo y para competir con mayores garantías en una categoría tan exigente como la Segunda División.