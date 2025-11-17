La tragedia en Ceuta deja al Almería atrapado en un partido sin final

La UD Almería sigue a la espera en un calendario que ha dejado de pertenecerle, atrapada en un tiempo suspendido desde que el balón dejó ... de rodar en el Alfonso Murube. El partido ante la AD Ceuta quedó detenido al descanso, con el marcador sin importancia y el silencio como único relato posible, después de que un aficionado del equipo local perdiera la vida. Los servicios médicos intentaron reanimarlo durante largos minutos, pero no hubo forma de salvarlo. La tragedia convirtió un encuentro de fútbol en algo irrelevante y todavía, días después, el duelo permanece inconcluso, sin hora ni día para su reanudación.

El Juez Único de Competición de la Real Federación Española de Fútbol tenía fijado para ayer lunes, 17 de noviembre, a las 12:00 horas, el límite para recibir los argumentos del Almería, del Ceuta y de la Liga de Fútbol Profesional. Una vez recibidos todos los informes, el futuro de esos 45 minutos restantes depende ya de un dictamen jurídico en el que pesa tanto lo deportivo como lo humano, lo reglamentario y también lo simbólico. Lo que estaba claro de inicio es que los dos clubes mostraron predisposición para retomar el encuentro el miércoles 26 de noviembre a las 16:00 horas. Así figuraba además en el acta arbitral. Pero había una condición: que LaLiga adelantase el partido entre el Deportivo de La Coruña y la AD Ceuta, fijado inicialmente para el domingo 23, al sábado 22, con el fin de facilitar el regreso del conjunto norteafricano a casa el lunes 24.

Terceros

Sin embargo, la LFP se negó a modificar el calendario, alegando que el movimiento repercutía en terceros clubes, entre ellos el propio Dépor. Así, el Ceuta había iniciado ya la venta de entradas para el partido en Riazor, que serían 351 localidades visitantes, 20 euros por asiento, todo previsto para el domingo próximo a las 14:00 horas. La fecha no se movía y, con ella, se dinamitaba la primera opción de acuerdo.

Ahora, sin consenso, la responsabilidad recae exclusivamente en el Juez Único, que deberá fijar un nuevo día para completar el choque. Cuando lo haga, ambos clubes tendrán 48 horas para presentar alegaciones si consideran que la fecha es perjudicial o poco viable. A partir de ahí, el horizonte se vuelve incierto. La intención de todas las partes es no dilatar este episodio en el tiempo, especialmente porque diciembre llegará cargado con Liga, Copa del Rey y un ritmo competitivo que no permitirá improvisaciones.

Para la UDA el 26 de noviembre sigue siendo la mejor alternativa. La continuidad del calendario, la necesidad de no romper el ritmo y la obligación de gestionar de manera equilibrada las semanas de Copa pesan en su planteamiento. Para el Ceuta, el escenario ideal sería el miércoles 10 de diciembre, una propuesta que alarga la resolución de un partido detenido en el punto más insólito, el descanso. frontera entre el deporte y el duelo.

El recuerdo

En el acta se registró quién jugaba, cómo estaban sobre el césped y qué se jugaba. Pero ese once queda ya como fotografía estática, once jugadores de la UDA aguardando un segundo tiempo que todavía no tiene fecha. Un partido que se transformó en un recordatorio de que el fútbol, por mucho que movilice emociones, también puede detenerse sin avisar. Hay momentos en que el resultado importa menos que la vida que se apaga en una grada.

Y así, con el calendario desordenado y el reloj en pausa, el Almería entrena, compite y espera. El Ceuta hace lo propio. La pelota sigue quieta en el Murube y los focos apagados. Cuando vuelvan a encenderse, será para jugar un partido distinto. Uno que todos querrían haber terminado aquella noche, antes de que el destino obligara a detenerlo todo.