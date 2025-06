La tienda oficial de la UD Almería abre sus puertas con la nueva primera equipación

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 30 de junio 2025, 14:43 Comenta Compartir

Mientras el mercado de fichajes empieza a calentarse, la UD Almería ha activado esta semana varios frentes que marcan el verdadero arranque del curso 2025/26. A la espera de resolver salidas importantes y de seguir perfilando la plantilla con nuevas incorporaciones, el club pone en marcha desde mañana el operativo más visible para la afición, la campaña de abonos y la apertura oficial de la tienda, que se estrena con nueva gestión y con nueva equipación.

El regreso del público al estadio no se mide solo en el número de carnets renovados o en el volumen de altas, sino también en el impacto visual y emocional que provoca el primer contacto con los colores de la nueva temporada. Y aunque el club aún no ha confirmado oficialmente la fecha de presentación de la primera equipación para la 2025/26, lo más lógico -y habitual en este tipo de calendarios- es que la camiseta ya esté disponible en la tienda oficial desde mañana martes 2 de julio, coincidiendo con la activación presencial de los abonos. Hasta ahora, la firma era Castore cuyo acuerdo de larga duración finalizó por desavenencias entre ambas partes. El acuerdo entre la UD Almería y la firma británica Castore no cumplió las expectativas.

Ya en la primera pretemporada, el equipo tuvo que entrenar sin ropa oficial por problemas de suministro. El material llegó tarde y de forma incompleta y durante toda la temporada no se logró abastecer al resto de la estructura del club. En su segundo año, pese a algunas mejoras para el primer equipo, el suministro a la tienda oficial seguía siendo deficiente. La falta de tallas, modelos y reposiciones convirtió la experiencia del aficionado en una frustración constante. Castore tenía la gestión total del stock, mientras el club sólo aportaba espacio y personal.

Ahora, con Macron como nuevo proveedor técnico, el club espera cerrar esa etapa de desajustes y devolver normalidad -y servicio- a sus aficionados. El nuevo punto de venta, gestionado directamente por Macron, flamante patrocinador técnico del club, abrirá sus puertas este martes 1 de julio a las 11 de la mañana en el mismo espacio de siempre, junto a las taquillas del UD Almería Stadium. A partir del miércoles, la tienda funcionará en horario continuado de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes de 9 a 14:30. La apertura coincide con el inicio de los trámites de renovación de abonos, que también se podrán realizar de forma presencial con cita previa o bien a través de la plataforma digital.

Además, como incentivo extra, los nuevos abonados disfrutarán de un 10% de descuento en la tienda, una forma de reforzar el vínculo desde el primer día y de estimular la identificación del aficionado con el nuevo proyecto. No hay mejor reclamo que una camiseta recién estrenada y un carnet en el bolsillo para sentir que la temporada empieza de verdad.

Movimientos a la espera

En paralelo, el equipo comienza también a moverse en el mercado. La incorporación del delantero camerunés Patrick Soko, procedente del Huesca, es la primera piedra del nuevo proyecto de Rubi. Llega libre y con contrato hasta 2028, tras firmar 13 goles y 4 asistencias la pasada temporada. El club valora su potencia, velocidad y capacidad para adaptarse a varios perfiles ofensivos.

En el capítulo de salidas, nombres como Bruno Langa, Marc Pubill o el propio Luis Javier Suárez están en las agendas de clubes extranjeros. El Sporting de Lisboa sigue muy pendiente del delantero colombiano. Langa, por su parte, interesa a varios clubes turcos -entre ellos Kocaelispor y Gaziantep FK-, mientras que Pubill figura en informes del Milan y del Nápoles.

Con el club aún activo en el mercado y varios movimientos por anunciar, el foco inmediato está puesto en el regreso de los aficionados. El lema elegido por el club para la campaña de abonos, 'El Fruto de Nuestro Esfuerzo', resume el espíritu con el que se afronta esta nueva etapa. Tras una temporada que dejó más aprendizajes que alegrías, la UD Almería apuesta por la fidelidad y la presencia. Los que más asistieron el año pasado pagarán lo mismo. Los que no lo hicieron, afrontarán una cuota algo mayor.

Y justo al lado de ese gesto está la tienda con la camiseta de la 2025/26 que verá la luz este mismo martes, coincidiendo con la apertura de la misma. El retorno al estadio arranca en silencio, pero con señales claras. La campaña está lanzada. El abono, activado. La tienda, abierta. La camiseta, lista. El fútbol vuelve. Y esta vez, con todo lo aprendido.