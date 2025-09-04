Thalys: «Vine a Almería porque es el mejor proyecto para crecer»

Antonio del Rosal Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

La UD Almería ha reforzado su ataque con la incorporación del delantero brasileño Thalys, un joven talento de 20 años que llega desde Brasil con la intención de dar el salto definitivo al fútbol europeo. En su primera comparecencia ante los medios, el atacante explicó las razones que lo llevaron a decantarse por el club rojiblanco, pese a tener otras propuestas sobre la mesa, confesando que «sí, tuve otras, otras propuestas, otras opciones. Tras hablar con mi familia, con mis agentes, decidí venirme para acá», comentó con sinceridad el nuevo delantero. Thalys destacó que «también encontré un club que está en Segunda División, pero con proyección para subir y que se mantiene. Primero vine aquí para ayudar y tener muchas oportunidades. También es un plan de carrera para mí».

Thalys dejó claro que la decisión no fue impulsiva y que fue tomada en conjunto con sus allegados, puntualizando que « vine aquí para Almería. Conversé con mi familia. Tenía algunas otras opciones más para mi proyección. Creo que Almería fue la mejor opción dentro de todo. Oh, perdona, perdona, perdona. He hablado con mi familia y elegimos Almería porque dentro de lo que teníamos, era la mejor opción. Aquí creo que tendré mejor proyección dentro del proyecto que tiene el club».

Periodo de adaptación

La adaptación, según cuenta el propio jugador, está siendo rápida y positiva gracias al entorno del vestuario. «Me recibió muy bien. Los compañeros me dejaron confortable para trabajar. Rubi conversó conmigo. Creo que estamos con el mismo pensamiento de ayudar al club para subir a Primera División». Además, añadió. «He hecho un buen trabajo esta semana. Rubi habló conmigo y tenemos los mismos pensamientos, las mismas ideas y el éxito para el club».

Consultado por su perfil futbolístico y su posición en el campo, Thalys reconoció que su versatilidad le permite ocupar varias zonas del ataque, aunque tiene clara su preferencia, subrayando que «la posición que más me gusta es central, pero puedo hacer las tres funciones del ataque. Jugar de punta también. Más que el entrenador precisó que aquí precisa de mí, estoy dispuesto a ayudar. La posición en la que estoy más centrado es esa». En este sentido, recalcando que «puedo ayudar en muchas posiciones ahí adelante, pero me gusta el delantero siempre. Es mi posición de origen y en la que me siento más cómodo». Uno de los temas inevitables en su presentación fue la presión de llegar para ocupar el hueco que dejó Luis Suárez, quien marcó 27 goles la temporada pasada. Sobre esto, el brasileño fue claro, respondiendo que «creo que no tengo presión. Estoy tranquilo en cuanto a eso. Vine aquí para ayudar y hacer goles también». Sin embargo, reconoció la responsabilidad del reto que asume, confesando que «a los compañeros… me dejaron tranquilo. El entrenador también. Esa presión que existe es buena para batir los objetivos de Luis Suárez, que fue un gran jugador de Almería, tengo una presión, una presión, pero como ha dicho, una presión positiva», añadieron desde el entorno del jugador.

Thalys declaró que «quiere ser como Luis Suárez, que metió 27 goles en una temporada, pero los compañeros, los amigos del grupo, me están dejando muy tranquilo. Rubi también no ha metido ninguna presión a él y va tranquilo, aunque sabe que es una responsabilidad».

Nueva vida en Almería

Otro aspecto importante para el jugador ha sido la adaptación personal a su nueva vida en España. Procedente de un país y un continente diferente, el cambio supone un desafío extra para cualquier joven futbolista. «Físicamente estoy bien. Siempre hay algo que mejorar. En cuanto a la adaptación, aquí me estoy adaptando bien. Acabo de llegar a la ciudad, no hace ni una semana. Hice pesquisas sobre la ciudad y también la ciudad es muy bonita, muy tranquila. Comencé a sentirme bien aquí para llegar muy lejos».

El hecho de que la temporada en Brasil comience a principios de año ha facilitado que Thalys llegue en buena forma física, ya en ritmo competitivo. «Físicamente se encuentra muy bien porque ya estaba desde enero trabajando. Sabe que puede mejorar aún más», explicó uno de sus representantes, «a nivel mental, ha visto muchas cosas de la ciudad, buscando información, y está muy contento. Ha dicho que la ciudad es muy bonita y que está feliz aquí» apuntó el delantero.

Con todo, Thalys encara este nuevo capítulo con la ambición de crecer como futbolista y ayudar a que el Almería cumpla sus objetivos esta temporada. Su energía, versatilidad y proyección lo convierten en una pieza prometedora para Rubi y para la afición rojiblanca, que ya empieza a ilusionarse con los goles del brasileño. El 'carioca' tiene en su mano hacer historia en el Almería como ha sucedido con otros brasileños en la época reciente del club; como el caso de Diego Alves que se convirtió en el 'para penaltis' de La Liga. Al igual que Felipe Melo, que resurgió en la UDA.