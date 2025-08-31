Thalys, la nueva joya brasileña, aterriza en Almería para iniciar su aventura europea

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 31 de agosto 2025, 15:24 Comenta Compartir

A primera hora de este domingo, Thalys Henrique Gomes de Araújo aterrizó en Almería para comenzar su primera aventura en el fútbol europeo. El joven delantero brasileño llegó a la capital almeriense en el primer vuelo procedente de Madrid, sobre las 8:55 horas, para iniciar su etapa en la UD Almería. En su llegada al aeropuerto, Thalys comentó estar «muy contento» de fichar por el conjunto rojiblanco, con el que quedará ligado por las próximas seis temporadas. Esta incorporación refuerza el ataque de los indálicos, que la próxima semana contarán con él compitiendo por un puesto de titular con su paisano Lázaro Vinícius, ya que Patrick Soko no estará disponible frente al Racing de Santander por su convocatoria con la selección de Camerún, que juega contra Suazilandia, el 4 de septiembre, y a Cabo Verde el 9. partidos de clasificación para del Mundial 2026.

Visiblemente cansado tras el viaje, Thalys pasó reconocimiento médico y visitó por primera vez el UDAlmería Stadium para estampar su firma con la entidad de la Vega de Acá. La dirección deportiva, tras una intensa semana de negociaciones con el Palmeiras, llegó a un acuerdo económico en el que el club brasileño se guarda un porcentaje de una futura venta. A pesar del interés del Olympiakos, la apuesta personal de Thalys fue por el proyecto rojiblanco, con la meta de jugar en la máxima categoría del fútbol español y utilizarla como trampolín hacia la élite continental, siguiendo la estela de delanteros como Darwin Núñez, Sadiq Umar, El Bilal Touré o Luis Javier Suárez, que este año disputará la Champions League.

El fichaje más caro

Thalys se convierte además en el fichaje más caro de LaLiga Hypermotion esta temporada, superando los tres millones de euros que el club desembolsó por el central italiano Federico Bonini. Su perfil recuerda al del futbolista colombiano que se marchó al Sporting de Portugal a cambio de 22 millones de euros más variables. Thaly es un delantero con presencia, impacto fuera del área y voracidad para marcar goles, pero con un alto margen de mejora que lo hace todavía más atractivo en un equipo rojiblanco donde seguramente crecerá.

Nacido el 22 de febrero de 2005 en São Miguel dos Campos, en Alagoas, Thalys comenzó su carrera en las categorías juveniles del Clube de Regatas Brasil (CRB) antes de dar el salto al Palmeiras en 2021, donde destacó en las divisiones inferiores con 32 goles en 46 partidos durante la última temporada. En 2025 debutó con el primer equipo del club paulista, sumando minutos en siete partidos y anotando dos goles, consolidándose como uno de los jóvenes más prometedores de la liga brasileña.

Con sólo 20 años, el delantero zurdo destaca por su polivalencia ofensiva y su capacidad táctica, perfilándose como una de las promesas más brillantes del fútbol sudamericano

Técnica depurada, agilidad, regate y polivalencia son sus principales virtudes. Aunque su posición natural es la de delantero centro, también puede actuar como mediapunta o extremo izquierdo, aportando fluidez en el juego combinativo y capacidad de desequilibrio en espacios reducidos. Su perfil moderno y adaptable lo convierte en un recurso valioso para cualquier planteamiento táctico, combinando físico, movilidad y lectura de juego.

Con apenas 20 años, la proyección de Thalys es prometedora. Su formación en un contexto competitivo como el Palmeiras, un inicio exitoso en el primer equipo y su talento natural lo sitúan en el radar de los principales clubes europeos. Con disciplina, madurez y ambición, el joven alagoano está preparado para consolidar su sueño de llegar a la élite del fútbol mundial desde Almería.