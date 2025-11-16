Thalys: «Le dedico el gol a mi familia y a Víctor por ayudarme más rápido»

La UD Almería celebró un triunfo de enorme valor deportivo y emocional, especialmente para Thalys, quien firmó su primer gol con la camiseta rojiblanca. Nada ... más acabar el encuentro, el brasileño atendió a los medios agradeciendo «a todos. Es la victoria más importante de mi equipo, pero estoy muy feliz con mi primer gol», afirmó, antes de explicar cómo vivió la acción que abrió el marcador, detallando que «esperé el mejor momento… controlé rápido y seguí la jugada por la izquierda y logré rematar».

El atacante también respondió a quienes le preguntaron por lo que significaba ese estreno goleador, un tanto que la afición llevaba tiempo esperando, respondiendo que «siento mucha felicidad por mi primer gol en Europa, que fue también un sueño mío. Estoy muy feliz, le dedico el tanto a mi familia y a Víctor (cuerpo técnico) por ayudarme con la adaptación», expresó, dejando claro que el tanto tenía un sabor especial por tratarse de su primera diana en Europa.

Cuestionado sobre si estaba deseando tener la oportunidad de ser titular y si había llegado en el momento esperado, Thalys no dudó en reconocer el trabajo acumulado a lo largo de las últimas semanas. «Sí, estaba trabajando mucho para que este momento llegase y ha llegado. Gra. cias a Rubi por la oportunidad y creo que he aprovechado muy bien», dijo, satisfecho por haber respondido con contundencia a la confianza del entrenador.

Adaptación

El delantero también abordó su proceso de adaptación a la Liga española y a un club que ha apostado fuerte por su fichaje. «Estoy viviendo bien, existe la presión por el dinero… creo que estoy adaptándome muy bien, mis compañeros están ayudándome mucho», explicó, destacando que el apoyo del vestuario está siendo clave para asumir el salto desde el fútbol brasileño.

En línea con lo que comentó Rubi, admitió que su carácter le ayuda a afrontar todo con calma. «Sí, sí, mi personalidad es que soy muy tranquilo… mis compañeros también son muy tranquilos».

Para cerrar, Thalys habló de las diferencias entre el fútbol formativo del Palmeiras y la exigencia de la Segunda División española. «Creo que la mayor diferencia es la intensidad… tenía un poco de dificultad con esto, pero estoy muy feliz», reconoció, subrayando que el ritmo competitivo europeo requiere un esfuerzo adicional, pero que empieza a sentirse plenamente integrado.