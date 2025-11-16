Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Thalys celebra el gol que puso el partido favorable para la UDA. A. Lof/C. Barba
UD Almería

Thalys: «Le dedico el gol a mi familia y a Víctor por ayudarme más rápido»

Destacó que «el fútbol en Europa es mucho más intenso», después de jugar su primer partido de titular

Antonio del Rosal

Almería

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:40

Comenta

La UD Almería celebró un triunfo de enorme valor deportivo y emocional, especialmente para Thalys, quien firmó su primer gol con la camiseta rojiblanca. Nada ... más acabar el encuentro, el brasileño atendió a los medios agradeciendo «a todos. Es la victoria más importante de mi equipo, pero estoy muy feliz con mi primer gol», afirmó, antes de explicar cómo vivió la acción que abrió el marcador, detallando que «esperé el mejor momento… controlé rápido y seguí la jugada por la izquierda y logré rematar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  3. 3 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  4. 4

    El duro pasado de una panadera granadina que lucha por sobrevivir: «Casi la mitad del sueldo se me va en alquiler»
  5. 5

    Días de vino y marihuana en la Autovía del 92
  6. 6

    Un Federico García Lorca inédito en una lata de betún
  7. 7

    La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Granada para robar dinero por Whatsapp
  8. 8 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  9. 9 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  10. 10

    Una buena segunda mitad da un punto en El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Thalys: «Le dedico el gol a mi familia y a Víctor por ayudarme más rápido»

Thalys: «Le dedico el gol a mi familia y a Víctor por ayudarme más rápido»