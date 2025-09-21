Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Embarba conduce el balón sobre un maltrecho terreno de juego. A. Lof/C. Barba
UD Almería

El terreno de juego del UD Almería Stadium se apresta a un cambio de césped

La disputa de dos jornadas a domicilio de los indálicos propone la puesta en marcha del plan para esta semana

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:55

La hierba del UD Almería Stadium comenzará a cambiarse esta semana, aprovechando que el primer equipo rojiblanco disputará dos partidos consecutivos a domicilio, en Las Palmas y A Coruña. Esto permitirá que la empresa encargada del mantenimiento tenga tiempo suficiente para que el campo esté en óptimas condiciones de cara al siguiente encuentro en casa, frente al Zaragoza.

Como cada temporada por estas fechas, la hoja 'bermuda', de verano, debe ser sustituida por la de 'ryegrass', propia del invierno. La firma Royalverd, responsable del cuidado de la hierba del estadio se encargará de esta permuta, que incluirá cortar al máximo la hierba actual, realizar surcos en el campo y diseminar sobre ellos la semilla. Tras esta siembra, los riegos y cuidados pertinentes permitirán que el nuevo césped comience a crecer sobre el anterior, buscando una superficie uniforme y resistente.

