Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El equipo tiene muchas caras nuevas tras ascender el curso pasado. LaLiga Hypermotion
UD Almería

A tener un buen 'estreno' en el Alfonso Murube en la LFP

La historia. ·

Primera visita en Segunda de la UD Almería a la AD Ceuta, cuya ciudad vuelve 45 años después con trece fichajes y para algo más que la permanencia

José Gabriel Gutiérrez

Almería

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:42

Comenta

La AD Ceuta es el primer rival de los dos que, junto al FC Andorra, militan esta temporada en Segunda División, al que se enfrenta ... por vez primera la UD Almería en la categoría, a la que ascendió el equipo caballa al final de la pasada Liga, como campeón del Grupo 2 de Primera RFEF. El club ceutí está presidido desde hace ocho temporadas por Luhay Amido, tiene algo más de 5.000 abonados y la permanencia es su gran reto. Ha formado una plantilla en la que hay trece jugadores renovados y doce fichajes, entre ellos varios que han militado en equipos de Primera para competir en una categoría a la que regresa un equipo ceutí 45 años después.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  3. 3

    Rayan Zinebi, inconvocable con el primer equipo del Granada CF hasta enero
  4. 4

    Absuelven a una empleada del Clínico acusada de falsear su historial para cobrar más
  5. 5

    La investigación paralela del Ayuntamiento por las oposiciones señala a ocho policías
  6. 6 Aemet ya avanza cuándo habrá 28 grados en Granada y un 95% de lluvias
  7. 7 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
  8. 8 Dos granadinos recorren Marruecos en todoterreno para repartir material escolar y juguetes entre los niños
  9. 9 La granadina Greening lanza una OPA sobre EiDF para crear un líder global en renovables
  10. 10

    La Fiscalía de menores abre un expediente de riesgo al niño apuñalado en Albuñol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal A tener un buen 'estreno' en el Alfonso Murube en la LFP

A tener un buen &#039;estreno&#039; en el Alfonso Murube en la LFP