A tener un buen 'estreno' en el Alfonso Murube en la LFP

La AD Ceuta es el primer rival de los dos que, junto al FC Andorra, militan esta temporada en Segunda División, al que se enfrenta ... por vez primera la UD Almería en la categoría, a la que ascendió el equipo caballa al final de la pasada Liga, como campeón del Grupo 2 de Primera RFEF. El club ceutí está presidido desde hace ocho temporadas por Luhay Amido, tiene algo más de 5.000 abonados y la permanencia es su gran reto. Ha formado una plantilla en la que hay trece jugadores renovados y doce fichajes, entre ellos varios que han militado en equipos de Primera para competir en una categoría a la que regresa un equipo ceutí 45 años después.

Antes de la de hoy, hubo otra visita rojiblanca, primera como UD Almería, hace 24 años, en la sexta jornada de la Liga 2001/02, en el Grupo IV de Segunda División B, que ganó (2-0) el equipo caballa al que entrenaba Carlos Orúe. Los rojiblancos estaban dirigidos por 'Casuco', en cuya alineación en ese partido figuraron los almerienses Barbero, Flores, José Ortiz, Pía, Esteban Navarro, Raúl Sánchez, Moreno y Álex Hita. Al final de esa temporada y después de la liguilla la UD Almería ascendió a Segunda División.

Casi 'empate' en la plantilla

Al frente del plantel del equipo caballa figura el entrenador sevillano José Juan Romero, en la que será su cuarta temporada consecutiva ocupando el cargo, siendo uno de los principales artífices para la 'resurrección' de la AD Ceuta. Antes de llegar al banquillo del club del Alfonso Murube, entre otros equipos, ejerció en el Betis Deportivo y CD Eldense. Su aceptable comienzo de la competición liguera se ve acompañado con la de la actual edición de la Copa del Rey, tras haber eliminado en la primera ronda, disputada a partido único, al equipo murciano de La Unión Atlético o Atlético Malacitano (0-2).

Respecto a la actual plantilla de jugadores, la misma está configurada por trece renovaciones y doce fichajes, para afrontar su primera e histórica temporada en la LFP. En el primer apartado, figura la continuidad de los guardametas Guille Vallejo y Pedro López. En la línea defensiva, las de Almenara, Yago Cantero, Carlos Hernández y Redru. En la demarcación de centrocampistas, siguen Cristian, Anduy, Kuki Zalazar y Rubén Díaz, además de Youness, que militó en la UD Almería B, en Tercera División y en Segunda División B, en esta última en la temporada 2018/19. En la delantera, renovaron Aisar y Koné y hay cuatro futbolistas del filial, que compite en el Grupo 10 de Tercera RFEF, que están disponibles, casos del guardameta Pery, del defensa Bote y los centrocampistas Adrián Romero y Josema.

En cuanto a los fichajes son doce. En la defensa, Diego, procedente de la SD Huesca; Matos, del Cádiz CF, y Manu Sánchez, del Levante UD. En la medular, los de Bassiga, de la UD Las Palmas, y Bodiger, del CD Tenerife. Para las líneas ofensivas llegaron Anuar, tras varias temporadas militando en el Real Valladolid; Salvi, que llegó desde su anterior equipo, el RCD Espanyol; Konrad, procedente del FC Laussane Spor estadounidense; Manu Vallejo, del Racing de Ferrol; Obeng, del Wudad Casablanca marroquí; Marco, procedente del Real Betis, y Juanto Ortuño, la pasada Liga en el CD Eldense.