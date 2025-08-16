Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Gonzalo Melero fue alabado por Rubi. UDA
UD Almería

El técnico rojiblanco habla de Melero y de Robertone

Rubi destaca del madrileño que es un futbolista «extraordinario», justificando la situación del argentino como «cosa del club»

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:12

Rubi se refirió a Melero como «un futbolista especial». Le describió como un jugador «extraordinario» que «hace jugar en el área y con gol». Respetando su decisión de no continuar, le deseó «lo mejor de lo mejor porque es un futbolista diferente un poquito. Es un jugador con mucha calidad y con mucho fútbol».

Con ese tema resuelto, queda el de Robertone, que ha vuelto con el grupo, pero «éstas son situaciones para preguntas más para el club;esto es el día a día. Yo a nivel de pensar en el partido de Albacete de momento. Robertone no ha estado trabajando con nosotros con asiduidad, no está pensado en esto. Se está buscando una salida. Por eso ha estado en una situación diferente. Ahora el club ha pensado que esté trabajando con el grupo. Es una persona que ha trabajado duro con nosotros, que aceptamos todas las decisiones que se vayan tomando. Cómo acabará, ya se verá cuando acabe el mercado».

