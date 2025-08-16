El técnico rojiblanco habla de Melero y de Robertone

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 16 de agosto 2025, 23:12 Comenta Compartir

Rubi se refirió a Melero como «un futbolista especial». Le describió como un jugador «extraordinario» que «hace jugar en el área y con gol». Respetando su decisión de no continuar, le deseó «lo mejor de lo mejor porque es un futbolista diferente un poquito. Es un jugador con mucha calidad y con mucho fútbol».

Con ese tema resuelto, queda el de Robertone, que ha vuelto con el grupo, pero «éstas son situaciones para preguntas más para el club;esto es el día a día. Yo a nivel de pensar en el partido de Albacete de momento. Robertone no ha estado trabajando con nosotros con asiduidad, no está pensado en esto. Se está buscando una salida. Por eso ha estado en una situación diferente. Ahora el club ha pensado que esté trabajando con el grupo. Es una persona que ha trabajado duro con nosotros, que aceptamos todas las decisiones que se vayan tomando. Cómo acabará, ya se verá cuando acabe el mercado».