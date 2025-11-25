Para el técnico del Ceuta, la fecha del duelo aplazado, «sangrienta»

El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, se mostró crítico con la decisión de la fecha del partido frente a la UD Almería, calificándola como « ... muy sangrienta para unos y muy beneficiaria para otros, esa es la realidad, porque se ha hecho lo que quería el Almería». Romero, que el domingo se quejó del arbitraje sufrido por los suyos en Riazor pidiendo respeto al Ceuta, explicó que la situación resulta complicada por la logística y el calendario. «El Almería juega el sábado –lo hizo en Leganés–, nosotros el domingo –en Riazor–, tenemos que volver el lunes a Ceuta desde Coruña y creo que era el día menos indicado para todos».

El técnico indicó que desde el Ceuta habían planteado otras alternativas, destacando que buscaban jugar el miércoles 26, condicionado al partido del Deportivo, aunque finalmente no fue posible. «Pensamos que la fecha del miércoles no tenía cabida y había muchas más fechas más sencillas para situar el partido con el Almería, pero somos el Ceuta».

Sobre la alineación para enfrentarse al Almería, Romero señaló que aún es pronto para concretarla. «Es difícil decirlo ahora, sólo en Copa del Rey por méritos habrá un once que difiera mucho del que está jugando, pero a nivel de la competición liguera puede que existan algunos movimientos. Estoy muy contento con el rendimiento que están dando los que están jugando y el resto deben aprovechar las oportunidades cuando lleguen».

El mensaje refleja la preocupación del técnico por un calendario exigente y por mantener la competitividad de sus jugadores frente a rivales como la UDA.