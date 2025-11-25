Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juan José Romero no destá de acuerdo con el horario del partido aplazado. LaLiga Hypermotion
UD Almería

Para el técnico del Ceuta, la fecha del duelo aplazado, «sangrienta»

Asegura que «la fecha del miércoles no tenía cabida y había muchas más fechas más sencillas para situar el partido con el Almería, pero somos el Ceuta»

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:03

El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, se mostró crítico con la decisión de la fecha del partido frente a la UD Almería, calificándola como « ... muy sangrienta para unos y muy beneficiaria para otros, esa es la realidad, porque se ha hecho lo que quería el Almería». Romero, que el domingo se quejó del arbitraje sufrido por los suyos en Riazor pidiendo respeto al Ceuta, explicó que la situación resulta complicada por la logística y el calendario. «El Almería juega el sábado –lo hizo en Leganés–, nosotros el domingo –en Riazor–, tenemos que volver el lunes a Ceuta desde Coruña y creo que era el día menos indicado para todos».

