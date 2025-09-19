El Sporting también jugará con la frágil paciencia de la UD Almería

Javier Gómez Granados Almería Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:31 Comenta Compartir

El Real Sporting de Gijón ha comenzado la temporada apostando por situarse pronto en la zona alta de la clasificación. Quiere que este año sea el del retorno a Primera y para ello ha renovado la confianza en Asier Garitano, que llegó el pasado mes de abril para sustituir a Rubén Albés en el tramo final de la anterior campaña.

Tres victorias y dos derrotas sitúan a los asturianos en séptima posición después de un arranque espectacular, con tres triunfos seguidos. Sin embargo, la racha quedó interrumpida con la derrota frente la Dépor y ha sembrado dudas con la segunda consecutiva, esta vez en El Molinón, ante el Burgos (2-3).

Sea como fuere, el conjunto asturiano está compitiendo en todos los partidos y sus resultados, victorias o derrotas, están siendo muy ajustados. Y es que el estilo de juego está impregnado del pragmatismo de su técnico que se aleja de la vistosidad y apuesta firmemente por la solidez defensiva y en general del bloque completo.

Sistema de Juego

Asier Garitano es de sobra conocido en la liga española. No ha cambiado su estilo sin perjuicio de hacer ajustes según la plantilla con la que cuente. En Gijón sigue con su idea de un 1-4-2-3-1 y un 1-4-4-2 que alterna según circunstancias del momento. En ambos casos, la solidez defensiva es un punto de partida innegociable. La recuperación del balón y la salida rápida al ataque, sin perderse en pases horizontales, es otra de las premisas que los jugadores ya tienen interiorizada. De hecho, es más que probable que el Sporting no luche por la posesión frente a los de Rubi, más aún sabiendo de las lagunas defensivas que presenta el esquema del catalán de la UDA y esperen a robar el balón para lanzar contragolpes veloces aprovechado los espacios.

El punto fuerte de este Sporting de Garitano es, por tanto, la disciplina defensiva, el trabajo como un bloque sólido para deshacer la construcción del adversario. A ello unen transiciones ofensivas muy rápidas y fútbol directo, sin pases innecesarios, buscando con celeridad finalizar jugada en la portería rival. La presión del grupo es llamativa y en ella basan la incomodidad a los rivales y la creación de oportunidades propias. Pocas veces pierden la posición ya que el rigor táctico está antes que la imaginación y libertad de sus jugadores.

A lo anterior hay que unir las jugadas a balón parado, la estrategia, muy trabajada durante la semana aprovechando la envergadura y potencial de sus jugadores en los remates de cabeza. Los centros desde los costados son otra de las armas que explota bien el cuadro asturiano.

Pero también hay puntos débiles, sin duda. Los problemas para crear juego estático si tienen la posesión del balón. Están tan condicionados al rigor defensivo y a la idea del contragolpe que no se encuentran cómodos cuando toca crear con calma. Precisamente por la idea de transiciones rápidas, con subidas fugaces de sus laterales, provoca problemas reales de circulación así como descompensación en los costados cuando pierden rápido el balón y no repliegan a tiempo. El temor a cometer errores en los pases hace que su idea principal sea las transiciones rápidas con obligación de finalizar jugadas para impedir que el rival coja descolocado al entramado defensivo.

El Sporting llega a Almería con una idea clara de juego y con una personalidad muy marcada.