Sombras en el estreno del Almería B

El estreno liguero del Almería B dejó un sabor amargo y más dudas que certezas. El equipo de Lasarte no pudo superar a un Recreativo muy compacto y sobrio, que se mostró con mayor oficio y aprovechó su solidez para llevarse los tres puntos. El gol tempranero de Da Costa, en el 9, marcó el devenir del encuentro y dejó en evidencia la falta de rodaje de un conjunto indálico que apenas consiguió generar acciones de ataque. La primera oportunidad clara la firmó Iker Burgos en el primer tiempo, y la segunda llegó en el arranque de la segunda mitad en una jugada iniciada por Vicente Agulló, que Burgos no logró culminar. Con el paso de los minutos, el filial fue perdiendo fuelle y se fue diluyendo, dejando escapar una ocasión para empezar con mejor pie la temporada.

UD Almería B: Jesús López, Vicente Agulló, Miguel Operé, Edu Pla, Maertim Alberto; Miguel Romera (Josema, m. 74), Joan Gázquez (Asirón, m. 74); Marsu, Taufek Balloud (Hou, m. 63), Nico Fernández (Tomazinho, m. 63), e Iker Burgos (Yago Paredes, m. 83). 0 - 2 Recreativo de Huelva: Jero Lario; Néstor Senra, Leo Mascaró, Bonaque, Dani Romero (José Carlos, m . 46); Álex Bernal, Pepe Mena (Iván Romero, m. 78); Antonio Domínguez (Evora, m. 66), Paolo, Mario da Costa (Roni, m. 54), y Caye Quintana (A. Vela, m. 78). Goles: 0-1, m. 9; Da Costa. 0-2, m. 61:Caye Quintana.

Árbitro: García Rubio, castellano-manchego. Amonestó a Antonio Domínguez (m. 28), Iván Romero (m. 89 y Bonaque (m. 92), del Recre.

Incidencias: Partido de la primera jornada del Campeonato de Liga de Segunda RFEF, en el grupo IV, celebrado en el anexo del UD Almería Stadium, lleno.

El Recre, en cambio, mostró una versión muy reconocible. Bien plantado atrás, con una defensa que cortó casi todos los intentos almerienses y con una delantera que generaba peligro cada vez que se acercaba a la portería, los onubenses transmitieron sensación de madurez y veteranía. Cualquier atisbo de reacción por parte local fue rápidamente neutralizado por un Decano que tuvo las ideas más claras y que llevó la iniciativa durante la mayor parte del choque. La falta de ocasiones del filial y la seguridad de Jero Lario bajo palos contribuyeron a que la balanza se mantuviera siempre del lado visitante. Así, el Almería B comienza con una derrota en casa, aunque con margen de mejora y tiempo suficiente para crecer. La próxima jornada visitará al Malagueño, en un partido fijado para las 20.00 horas, que será una buena oportunidad para empezar a sumar.

Más equipo

El choque arrancó con un cierto equilibrio en el juego, aunque pronto se vio que el Recreativo quería hacer daño por las bandas. El filial indálico también tuvo su ocasión a balón parado con un saque de esquina que generó algo de peligro, pero fue el conjunto visitante quien golpeó primero. En esa jugada, Mario da Costa conectó un primer remate que no encontró portería, pero el rechace volvió a sus pies y no perdonó, batiendo a Jesús López para establecer el 0-1. Ese tanto temprano supuso un duro golpe para los locales, que empezaron a tener problemas en la salida de balón y perdieron claridad en sus ideas.

El gol reforzó al Recre, que se lanzó a por más. Apenas dos minutos después, en el 11, Antonio Domínguez probó suerte con una vaselina tras un rechace, pero Jesús López logró despejar. El rechace lo cazó Mena, que se encontró con la rápida intervención del meta rojiblanco. El Decano no frenó su ímpetu y en el 16 Paolo lo intentó desde fuera del área, obligando de nuevo al guardameta local a intervenir. El Almería B se veía acorralado y sin capacidad de reacción en esos primeros compases, sufriendo ante la presión y la intensidad del cuadro onubense.

El filial intentó reponerse a partir del minuto 20, tratando de imponer su propuesta de transiciones rápidas, aunque sin éxito. El marcador en contra otorgó tranquilidad al Recre y generó precipitaciones en los de Lasarte, que se vieron obligados a correr riesgos sin encontrar claridad en sus acciones. Aun así, en el 25 llegó la mejor oportunidad del filial en la primera parte, cuando Iker Burgos remató tras un buen centro de Taufek, aunque su disparo se marchó fuera. Fue un destello aislado en un primer tiempo donde el Recre seguía transmitiendo sensación de mayor control. Antes del descanso, en el 38, Caye Quintana probó fortuna con un disparo que tampoco encontró portería, confirmando que el Decano no renunciaba a ampliar su ventaja.

Sí, pero no

La segunda mitad ofreció un inicio distinto. El filial introdujo retoques y salió con más ambición, con mayor presencia en ataque y algo más de confianza en sus acciones. En el 52, Vicente Agulló puso un centro peligroso que dejó a Iker Burgos en buena posición para marcar, pero el delantero no consiguió rematar ante Jero Lario. Fue una ocasión que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro, pero que acabó siendo el preludio de lo que vendría después.

El Recre no tardó en reaccionar y buscó el segundo a la contra. En el 59, Jesús López salvó al Almería B con una parada providencial en un mano a mano con Roni. Sin embargo, apenas dos minutos más tarde, un error en la salida de balón del filial dejó servido el 0-2. Caye Quintana no desaprovechó el regalo y batió a López con un disparo certero. Ese tanto terminó por cortar cualquier atisbo de reacción rojiblanca, que a partir de entonces se vio superada.

El tramo final del partido estuvo marcado por la solidez del Recreativo, que gestionó con calma su ventaja y no dio opción a un filial que, aunque lo intentó, no encontró cómo meterse en el partido. El reloj jugó en contra de los de Lasarte, que acabaron acusando la falta de rodaje y la necesidad de crecer como bloque. El final confirmó la derrota en casa en el estreno, una derrota dolorosa pero que debe servir de aprendizaje.

El Almería B, con un bloque joven y en formación, tiene margen para mejorar y deberá hacerlo cuanto antes. La próxima semana, frente al Malagueño, se presenta una nueva oportunidad para demostrar progresión y empezar a sumar puntos que refuercen la confianza en un grupo que está obligado a ir de menos a más a lo largo de la temporada.