Sombras que anuncian tormenta para la UD Almería

En el arranque de la temporada, las sombras que anuncian tormenta no se dibujan por el miedo, sino por la intensidad con la que el destino parece querer escribir cada capítulo. La UD Almería llega al segundo partido del campeonato con el eco todavía fresco del empate del pasado lunes en casa, ese 4-4 frente al Albacete Balompié que fue un torbellino de emociones y que dejó el sabor amargo de saber que el fútbol sólo reconoce los goles en el marcador, no los merecimientos que se sienten desde la grada, pese a que lo cierto es que la UDAlmería mereció ganar, pero también que los errores 'fueron palos en las ruedas'. En ese contexto, el viaje al Reino de León adquiere un aroma especial, no de urgencia, pero sí de examen temprano para un equipo indálico que quiere demostrar que lo suyo es mucho más que promesas.

La Cultural y Deportiva Leonesa, que inicia esta jornada como colista después de un duro 5-1 en El Plantío de Burgos –donde comenzó jugando en inferioridad desde el segundo 40, casi en el mismo momento en el que la UDA encajaba el primer gol del campeonato–, espera su oportunidad para sacudirse el polvo del estreno y recordar que en su estadio siempre hay espacio para las sorpresas. No será un encuentro cualquiera. El Reino de León guarda memorias encontradas con el equipo almeriense como aquella primera visita con empate que, con el tiempo, fue clave para la salvación rojiblanca por el golaveraje particular al cierre de la 2017/18, cuando ambos empataron a puntos y sólo uno logró permanecer en Segunda División. Ni tampoco se olvida el último capítulo, cuando en la Copa del Rey del curso pasado la eliminatoria se tiñó de rojiblanco con una victoria visitante que confirmó que, en el fútbol, la historia nunca deja de repetirse de formas distintas. También el resultado llegó tras sufrir.

Ahora, con apenas noventa minutos disputados en el campeonato, el duelo se presenta como una oportunidad para medir sensaciones más que para lanzar veredictos. El Almería busca confirmar que lo visto en el debut no fue un espejismo y que su fútbol ofensivo puede encontrar equilibrio; la Cultural, recuperar confianza y devolver el rugido a su hinchada, que llegará el Reino de León. Y en medio, un terreno de juego que promete emociones, donde las sombras que anuncian tormenta pueden transformarse en un vendaval de fútbol o en la calma de quien sabe que el camino hacia la verdad de la temporada apenas comienza.

Con casi todo

Las últimas decisiones del mercado aún no están cerradas y, mientras los movimientos finales se hacen esperar, la visita a León no debería traer grandes novedades respecto al once que se vio frente al Albacete en el UD Almería Stadium. Sin embargo, el paso de los días ha servido para que piezas clave vayan encajando mejor en el engranaje. Federico Bonini, con una semana más de trabajo y adaptación, apunta a ser una de las novedades en el eje de la zaga, donde la presencia de jugadores en su posición natural puede darle al equipo la estabilidad que necesita en defensa. Si Rubi decide apostar por ese ajuste, Álex Muñoz podría ocupar el carril izquierdo para reforzar la solidez en un partido que se prevé tan exigente como intenso, con cada balón disputado como si fuera el último.

La prioridad del cuerpo técnico pasa por corregir de inmediato los desajustes defensivos que quedaron en evidencia en el vibrante 4-4 del debut liguero. Más allá de las explicaciones que dejó Rubi tras el pitido final, el diagnóstico es evidente. El equipo no puede permitirse repetir los errores que ya fueron una constante el curso pasado, cuando se vio obligado a anotar dos o más goles en 33 de los 44 partidos disputados para sumar victorias. Esa dinámica, que en ocasiones resultó tan espectacular como desgastante, no puede convertirse en costumbre, porque el fútbol no siempre concede margen para remontar y los puntos que se escapan en los primeros compases del campeonato suelen echarse de menos en el tramo decisivo.

Para evitar que el vértigo ofensivo vuelva a convertirse en un arma de doble filo, el Almería sabe que debe aprender a dosificar su ambición y a manejar mejor los tiempos de los partidos. El ejemplo más claro se vivió frente al Albacete, cuando con 2-1 a favor y el control del juego, el equipo decidió seguir arriesgando en lugar de asegurar el marcador, lo que terminó por complicar un triunfo que parecía encarrilado. Encontrar el equilibrio entre valentía y madurez competitiva es el reto inmediato, una tarea que Rubi y sus jugadores asumen con el convencimiento de que el talento está ahí y sólo falta convertirlo en resultados que reflejen el verdadero potencial de un equipo con argumentos de sobra para ilusionar.

El dibujo

Se jugará del mismo modo por aquello de imponer las ideas con las que arranca el equipo cada temporada. Los cuatro goles encajados frente al Albacete no deben influir en la imagen de los Andrés Fernández o Marcos Luna, que pueden repetir. También Chumi, con un 93% de acierto en el pase (57/61), beneficia la salida de balón. El gallego, que ganó 4 de 5 duelos aéreos, probablemente sea de la partida de salida.

El árbitro por JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Sánchez López: El CTA ha designado al colegiado murciano Rafael Sánchez López para dirigir el partido. Natural de la localidad de Bullas, tiene 34 años de edad, fue futbolista senior y pasó al arbitraje, donde, tras forjarse en las divisiones provinciales y autonómicas, logró el ascenso a Tercera División. En ella, estuvo una temporada, ya que el término de la misma ascendió a categoría de Segunda División B.

Camino para el ascenso: Durante cinco temporadas pitó en Segunda División B, con 59 encuentros, cinco de playoff de ascenso a Segunda División. El último en la 2019/20, entre CD Castellón y UE Cornellá (1-0). Debutó en la LFP en la 2020/21, con el partido entre CD Castellón y Málaga CF (0-1) y desde entonces ha pitado 101, 20 de ellos en la pasada Liga, con once victorias locales, cuatro visitantes y cinco empates.

Quinto a la UDA: Al equipo almeriense le ha arbitrado cuatro partidos en Segunda División, con balance de dos victorias y dos derrotas. En la temporada 2020/21, en casa contra el CD Mirandés (2-1) y en el pasado campeonato con victoria (0-1) en la visita al CD Tenerife y con derrota en campo del Albacete Balompié (2-1), igualando el balance con la victoria local de la UD Almería (5-0) en el partido jugado contra el CD Eldense.

Gálvez Rascón en el VAR: El colegiado madrileño David Gálvez Rascón es el designado para analizar las jugadas polémicas, en su caso desde la sala VAR, durante el encuentro de hoy en el Reino de León. Un escenario en el que Sánchez López va a arbitrar su primer partido de la recién iniciada temporada 2025/26 y además será el primero que el árbitro murciano le dirija a la Cultural Leonesa en Segunda División.

Donde no hay pegas es del centro del campo hacia arriba, aunque también hay que destacar que muchas de las llegadas rivales nacen en un mal balance defensivo que es obligación de todos. En ese aspecto, con 'Dios' Lopy con puesto fijo, lo normal es que Selvi Clua se apodere de esa posición frente al dueño del equilibrio.

Por delante, se apunta a una línea de tres con tres de los goleadores frente al Albacete con Leo Baptistao y Adri Embarba, los costados, y Sergio Arribas, en la media punta. La duda está en si Soko ha conseguido 'bagaje' físico para llevar las riendas en ataque o seguirá apostando por Lázaro Vinicius que, pese a la falta de gol, tuvo un buen rendimiento.

Creciendo

La Cultural y Deportiva Leonesa llega a su presentación en casa con la profunda herida abierta en El Plantío, donde no pudo ponerle freno al equipo de Luis Miguel Ramos que tuvo en Curro a su jugador más destacado. Lo, influenciado sin lugar a dudas por la expulsión del medio centro Diallo, nada más comenzar el partido, a los 40 segundos. La acción de peligro nació en los pies del atacante Curro, que se internó por la derecha, dejó atrás a dos rivales visitantes y Selu Diallo fue quien le derribó cuando se plantaba solo ante el meta Édgar Badía.

Hoy habrá variaciones porque han llegado jugadores como Yayo y Matía Barzic, que podrían ser de la partida.