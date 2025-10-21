Sólo tres puntos separan Almería del primer puesto

Juanjo Aguilera Almería Martes, 21 de octubre 2025, 23:11 Comenta Compartir

La clasificación de Segunda, tras las diez primeras jornadas, refleja un panorama de máxima igualdad, donde apenas hay margen entre el líder y el resto de perseguidores. El Racing de Santander encabeza la tabla con 19 puntos, pero su ventaja es mínima, con sólo un punto por delante de Las Palmas y Cádiz, ambos con 18, y tres sobre Dépor y UD Almería, que suman 16.

Este estrecho margen hace que la zona alta esté completamente abierta. Desde el primer hasta el noveno clasificado –el Sporting de Gijón, con 15 puntos–, apenas hay cuatro puntos de diferencia, lo que convierte cada jornada en un auténtico ejercicio de supervivencia. Equipos como Burgos, Valladolid, Andorra o Ceuta están al acecho, con opciones reales de meterse en el grupo de privilegio con un triunfo,

La zona de playoff está marcada por la igualdad y la alternancia. Hasta nueve conjuntos han pasado por los seis primeros puestos desde el inicio del campeonato, lo que demuestra que aún no hay candidatos consolidados al ascenso.

Por debajo, la distancia tampoco es abismal. Córdoba (13 puntos) o Eibar (12) siguen muy cerca de la pelea por arriba, mientras que sólo el Mirandés (9) y el Zaragoza (6) parecen algo más descolgados, éste en una situación preocupante, con el peor balance defensivo de la categoría.

En definitiva, la Segunda mantiene su sello característico de una Liga imprevisible, sin un dominador claro y con una pelea abierta tanto por el ascenso como por evitar el descenso, donde un par de jornadas pueden cambiar por completo el panorama.