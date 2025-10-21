Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La UD Almería empató en Riazor y demostró sus pretensiones en una Liga dura. A. Lof
UD Almería

Sólo tres puntos separan Almería del primer puesto

El equipo rojiblanco, en trayectoria ascendente, tiene al Racing en el punto de mira, que aprovechó el pinchazo del Cádiz para volver a comandar una categoría con seis puntos entre el primero y el decimocuarto

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 21 de octubre 2025, 23:11

Comenta

La clasificación de Segunda, tras las diez primeras jornadas, refleja un panorama de máxima igualdad, donde apenas hay margen entre el líder y el resto de perseguidores. El Racing de Santander encabeza la tabla con 19 puntos, pero su ventaja es mínima, con sólo un punto por delante de Las Palmas y Cádiz, ambos con 18, y tres sobre Dépor y UD Almería, que suman 16.

Este estrecho margen hace que la zona alta esté completamente abierta. Desde el primer hasta el noveno clasificado –el Sporting de Gijón, con 15 puntos–, apenas hay cuatro puntos de diferencia, lo que convierte cada jornada en un auténtico ejercicio de supervivencia. Equipos como Burgos, Valladolid, Andorra o Ceuta están al acecho, con opciones reales de meterse en el grupo de privilegio con un triunfo,

La zona de playoff está marcada por la igualdad y la alternancia. Hasta nueve conjuntos han pasado por los seis primeros puestos desde el inicio del campeonato, lo que demuestra que aún no hay candidatos consolidados al ascenso.

Por debajo, la distancia tampoco es abismal. Córdoba (13 puntos) o Eibar (12) siguen muy cerca de la pelea por arriba, mientras que sólo el Mirandés (9) y el Zaragoza (6) parecen algo más descolgados, éste en una situación preocupante, con el peor balance defensivo de la categoría.

En definitiva, la Segunda mantiene su sello característico de una Liga imprevisible, sin un dominador claro y con una pelea abierta tanto por el ascenso como por evitar el descenso, donde un par de jornadas pueden cambiar por completo el panorama.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  2. 2 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  3. 3

    Aparecen dos maravedíes en la puerta del castillo de La Calahorra
  4. 4 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  5. 5 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  6. 6 Funcionarios trabajarán por la tarde para desatascar los expedientes de la zona de bajas emisiones de Granada
  7. 7 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  8. 8

    Detienen a un ladrón que tenía en vilo a vecinos del Albacín y se escondía en una cueva
  9. 9 Fallece el filósofo y catedrático de la UGR Juan Acero, un hombre «justo» y «bueno»
  10. 10

    La granadina que se dejó llevar por la física cuántica hasta Oxford

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sólo tres puntos separan Almería del primer puesto

Sólo tres puntos separan Almería del primer puesto