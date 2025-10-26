Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Soko robando un balón durante el partido contra el Castellón A. Lof/C. Barba
UD Almería

Soko: «Estamos reflejando en el campo el trabajo duro y el grupo que tenemos»

El delantero analizó la victoria del Almería tras jugar como titular ante el Castellón

Antonio del Rosal

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:54

Tras la importante victoria del equipo, Patrick Soko fue uno de los protagonistas del postpartido en UDA Radio y atendió a los micrófonos visiblemente satisfecho por el rendimiento colectivo y por su regreso al once titular.

Reconocía su alegría por la dinámica positiva del equipo y por haber sumado una nueva victoria que consolida la racha sin derrotas. Explicaba que «fue un partido muy complicado y tuvimos ocasiones y lo hemos intentado hasta el final. Estábamos jugando contra un equipo que más intensidad hace durante los partidos, pero, con la calidad y los jugadores que tenemos, pudimos conseguir los tres puntos».

La victoria, además, llegó en casa, un aspecto que el delantero valoró de manera especial. En ese sentido, subrayaba que «veo el equipo muy bien, los resultados no son casualidades porque estamos trabajando muy duro, tenemos un grupo excelente, completo y yo creo que estamos reflejando eso durante los partidos».

El encuentro supuso también su regreso al once inicial, algo que Soko vivió con ilusión. Sobre sus sensaciones personales comentaba que «la verdad me he sentido bien, mi primer partido en casa de titular, me he sentido cómodo, la verdad fue muy contento por los minutos que me ha tocado, pero sobre todo contento por los tres puntos», señaló.

