Soko: «Fichar por el Almería es un sueño hecho realidad»

Patrick Soko, el nuevo delantero de la UD Almería, quiso agradecer a su entorno y al Almería su fichaje por el club andaluz, declarando que «quería agradecer a Dios por estar aquí, agradecer al club, agradecer a mis agentes, a mi familia, porque para mí es un sueño hecho realidad que todos estén aquí, y estoy muy contento de estar en el Almería». El futbolista camerunés reconoció que quiere superar sus cifras goleadoras, confesando que «contento de estar aquí de poder fichar por el Almería, y espero dar lo mejor de mí, es verdad que la temporada pasada me ha ido bien, y mi objetivo de estar aquí es superar los números que he hecho la temporada pasada, y creo que con trabajo y disciplina, y con el apoyo del equipo voy a poder hacerlo».

El camerunés describió como le recibieron en el vestuario y como llega el plantel de cara a esa primera jornada de la Liga Hypermotion, asegurando que «el primer día que he llegado aquí, yo creo que tanto los compañeros como el míster me han transmitido su confianza total, y yo creo que yo voy a ser muy importante este año, y como he dicho al míster, donde me pongan, yo voy a intentar dar lo mejor de mí, y bueno, espero darle alegría al club, darle alegría a la afición, y como he dicho en la competición anterior, yo creo que con trabajo y con disciplina todo va a salir bien, y estoy muy, muy emocionado y convencido de que todo va a salir bien. El equipo, yo creo que el equipo ha ido creciendo poco a poco, y se ha reflejado en el último partido contra el Al-Nassr, y creo que hay mucha competencia entre nosotros, hay mucho nivel, y hay jugadores con experiencia, y jugadores jóvenes con talento, y yo creo que eso es muy importante para el equipo, y el lunes empezamos a lo bueno, yo creo que estamos trabajando esta semana, y espero que todo vaya a salir bien para nosotros», afirmó el ariete.

Ilusionado

Al ex jugador del Huesca se le vio muy ilusionado y emocionado durante su presentación en la sala de prensa, ya que estaba acompañado por su mujer y su familia. Soko explicó a que se debe esa 'ilusión', reiterando que «desde que salí de mi país (Camerún), siempre la ilusión es lo que me ha movido, tanto en mi primer club, como en la República Dominicana, México, hasta en Santander; la ilusión siempre la tengo y también sueño mucho, sueño mucho que todo es posible y después de cerrar mi fichaje aquí con el Almería, vengo a dar mi máximo, mi 100%, y estoy convencido que con el trabajo, y la disciplina poco a poco, van a ir saliendo bien las cosas».

El delantero explicó cual fue el motivo por el que fichó por la UD Almería a pesar de tener más ofertas, declarando que «cuando me dijo mi agente que el Almería estaba interesado por mí, al final estaba muy contento porque es un club muy atractivo, un club que es muy difícil decirle que 'no', y cuando me ha dicho todo lo que está en mi mano, ayudando a que mi familia esté aquí, para mí, he dicho que allí voy, allí voy sin pensármelo, así que estoy muy contento de estar aquí».

The 'Black Panther'

El atacante explicó porque celebra los goles a lo 'Black Panther', respondiendo que «creo que no es algo que yo me inventé, fue cosa de la gente, creo que por mi manera de correr, y algunos compañeros que querían que celebrara los goles como una pantera y creo que esa identidad se quedó así; a mí me gusta, porque lo tomo como una motivación, y espero celebrar muchos goles así como 'Black Panther'».

Soko mencionó cuáles son las directrices que le pide el míster rojiblanco, puntualizando que «el míster me da mucha libertad en moverme donde quiera, y lo que me dijo es, ahora lo más importante es coger los conceptos del club, lo que es la presión alta, robar muy alto, y estamos trabajando en eso; espero reflejar eso en el campo, todo lo que me pide Rubi».

El jugador rojiblanco no cree que tenga una presión añadida por la cantidad de goles que metió Luis Suárez, respondiendo que «estoy tranquilo, vengo aquí para ser Patrick Soko, Luis Suárez lo respeto mucho, ha hecho muchos goles, cambié la camiseta con él en el primer partido sin saber que iba a fichar aquí, y es un grandísimo delantero; vengo para ser Soko, y quiero trabajar partido a partido con calma, y a ver qué pasa, pero estoy convencido que todo va a salir bien». El futbolista africano puntualizó cual es su posición favorita, detallando que «el año pasado, yo creo que es mi primera temporada que juego delantero, delantero y centro, y es una posición que me ha empezado a gustar, y el año pasado con el Huesca, y tenía libertad, estaba en la banda, estaba a la izquierda, a la derecha, al final me siento cómodo en donde no me pongan, y donde no me pongan el míster, voy a dar mi 100% y dispuesto para dar todo».

El internacional por Camerún, reconoció que todas las temporadas busca superarse, más allá, de que el próximo año pueda ir convocado para jugar la Copa de África, subrayando que «para mí todos los años son especiales, porque cada año me quiero superar, no quiero acomodarme, siempre intento dar lo mejor de mí en cada temporada, es verdad que este año es un poquito más especial porque está mi familia, y el año pasado me llamaron por la primera vez en la Selección, y ahora estoy aquí, que es un sueño hecho realidad, espero dar toda la alegría a mi familia, tanto al club».