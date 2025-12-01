Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Arribas marca y señala el camino; el gol en el marcador lo 'señala' como fundamental. A. Lof/C. Barba
UD Almería

Sergio Arribas, raíces que aprenden a volar

Siete goles, cinco asistencias y 590 pases para una temporada que describe su ascenso silencioso

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:44

Comenta

Sergio Arribas se mueve por el campo como un personaje que no pertenece del todo al tiempo lineal del fútbol, sino a una dimensión íntima ... donde cada gesto adquiere un peso simbólico, una resonancia antigua que sólo entienden quienes contemplan el juego como un idioma secreto. La estadística, fría y exacta, intenta atraparlo con sus hilos numéricos, pero el jugador rojiblanco se escapa siempre un poco, como un jugador que camina entre cifras, pero respira en metáforas. Aun así, es posible leer en sus números una suerte de poema involuntario, un mapa de luz y asperezas que revela quién es cuando la cámara no mira, cuando el balón apenas roza la bota y la tarde parece suspenderse.

