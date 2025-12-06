Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sergio Arribas celebra su segundo gol con los 'articipantes' en la acción, Arnau y Thalys. A. Lof
UD Almería

Sergio Arribas: «He podido resarcirme con un doblete»

El rojiblanco destacó el gran nivel defensivo del rival y la mejora del equipo tras el descanso; además, cumplió 100 partidos

Antonio del Rosal

Almería

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:20

Arribas comenzó explicando en UDA Radio las dificultades del inicio ante un rival que domina el balón y somete al contrario desde la posesión, detallando ... que «era un partido complicado, sabíamos que el Andorra tiene buen pie, tiene buen juego, sabíamos que seguramente nos iba a quitar el balón por su forma de jugar», comenzó diciendo. Arribas detalló que el equipo tardó en ajustarse al ritmo local, explicando que «creo que nos ha costado un poco empezar el partido, no sabíamos un poco cómo presionarles, pero nosotros mismos hemos cambiado la presión y la verdad es que apretándoles arriba nos ha funcionado bien en el final de la primera parte».

