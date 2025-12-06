Sergio Arribas: «He podido resarcirme con un doblete»

Arribas comenzó explicando en UDA Radio las dificultades del inicio ante un rival que domina el balón y somete al contrario desde la posesión, detallando ... que «era un partido complicado, sabíamos que el Andorra tiene buen pie, tiene buen juego, sabíamos que seguramente nos iba a quitar el balón por su forma de jugar», comenzó diciendo. Arribas detalló que el equipo tardó en ajustarse al ritmo local, explicando que «creo que nos ha costado un poco empezar el partido, no sabíamos un poco cómo presionarles, pero nosotros mismos hemos cambiado la presión y la verdad es que apretándoles arriba nos ha funcionado bien en el final de la primera parte».

Mejora tras el descanso

El atacante destacó que el cambio de actitud tras el descanso fue determinante, confesando que «creo que en la segunda mitad hemos salido con otra dinámica, con otra actitud y creo que se ha visto en el campo», afirmó. A su juicio, el partido se movió al límite.

Arribas resumió el encuentro, confesando que «ha sido un partido de ida y vuelta. Creo que en alguna fase del partido, en alguna ocasión, le hemos podido poner un poquito más de calma al juego, pero al final veníamos de una semana que no nos han salido los resultados… de una semana mala que no teníamos desde hace muchísimo y yo creo que con esta victoria ahora estamos líderes y a ver qué pasa».

Sergio Arribas también fue protagonista por un factor extra, el de sus molestias físicas. «Nada más a mí me tiraron un 'bocata' en todo el cuádriceps y estaba ahí un poco, como digamos, entre algodones. Pero he forzado, no me ha molestado y contento por los tres puntos». El jugador rojiblanco comentó su doblete, añadiendo que «el otro día no tuve ninguna ocasión contra el Huesca y me quería resarcir y qué mejor forma que con un doblete».