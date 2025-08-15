Selvi: «Quiero dar un paso adelante este año»

Antonio del Rosal Viernes, 15 de agosto 2025, 16:17 Comenta Compartir

Selvi Clua habló en UDA Radio sobre la importante victoria contra el Al-Nassr, destacando que «muy importante ganar, siempre te deja buen sabor de boca el acabar la pretemporada ganando, encima en casa con nuestra gente y he visto a un equipo más juntito, bloque junto, con personalidad y al final tenemos que seguir juntos y a por las victorias ahora en Liga». El jugador rojiblanco comentó lo ilusionado que ha arrancado la temporada, destacando que «esta pretemporada la verdad es que he venido con mucha ilusión, muy bien preparado, me siento muy bien; ya le dije al míster que quiero dar un paso adelante y a ver cómo se da la temporada».

Selvi dio algunas de las claves del estilo de juego que quiere conformar Rubi esta temporada, subrayando que «va a ser un centro del campo compacto, junto, que no sea fácil de pasar y después siempre mirando hacia delante al gol. Eso es lo más importante y desde el primer momento es lo que dice él, que todo lo que hacemos es para ir a marcar gol y a ganar». El centrocampista habló de la competitividad que hay en el equipo indálico, sobretodo, en el centro del campo, respondiendo que «hay muy buen equipo, muy buenos jugadores. Todavía, no se ha acabado el mercado, no sabemos como será la plantilla definitiva, pero con el equipo que tenemos a día de hoy estamos muy contentos y al final es una competitividad, es una rivalidad sana y muy contentos».

El centrocampista habló del primer partido en casa, comentando que «estamos con muchas ganas de que empece la Liga, hemos puesto la guinda al pastel, ganando el último partido en casa y al final queremos hacernos fuertes en nuestro estadio. El primer partido es contra el Albacete, pero el que sea, da igual, en casa tenemos que ser fuertes y al final ir sumando de tres en tres».

Por último, el jugador de la UD Almería explicó a que se debe su buen rigor táctico en el centro del campo, asegurando que «al final también ayuda mucho el entrenador, los entrenamientos, que siempre hemos trabajado durante la temporada, mucho el bloque, las basculaciones y no perder la zona y eso creo que ha ayudado mucho al equipo y a mí personalmente». El futbolista catalán llegó el pasado mercado de invierno a la UD Almería tras abandonar el Girona, es una de las apuestas personales de Rubi que casi un año después, sigue sin demostrar el valor de su fichaje y el buen cartel con el que llegó a Almería tras jugar la Champions con el Girona.