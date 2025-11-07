Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José María Salmerón entrenando al Almería B. UDA
UD Almería

Salmerón: «Vuelvo a mi casa con ilusión y responsabilidad»

El técnico rojiblanco del filial, lanzó un mensaje de ilusión al equipo y se mostró visiblemente emocionado

Antonio del Rosal

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:01

Comenta

nsa del Power Horse Stadium era de reencuentro y emoción contenida. La Unión Deportiva Almería presentaba oficialmente a José María Salmerón como nuevo entrenador del ... filial rojiblanco, un regreso cargado de sentimiento y compromiso. Iván Andrés, director de cantera, fue el primero en tomar la palabra: «entendemos que tiene mucha ilusión por volver al club, por volver a la que es su casa y en un reto complicado, pero quizás esté más ilusionado que nadie. Cuando hablas con él y le ves los ojos, está más ilusionado que nadie para sacar esto adelante. Yo dejo con él que es el protagonista y poco más tengo que decir».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

