Salmerón: «Vuelvo a mi casa con ilusión y responsabilidad»

nsa del Power Horse Stadium era de reencuentro y emoción contenida. La Unión Deportiva Almería presentaba oficialmente a José María Salmerón como nuevo entrenador del ... filial rojiblanco, un regreso cargado de sentimiento y compromiso. Iván Andrés, director de cantera, fue el primero en tomar la palabra: «entendemos que tiene mucha ilusión por volver al club, por volver a la que es su casa y en un reto complicado, pero quizás esté más ilusionado que nadie. Cuando hablas con él y le ves los ojos, está más ilusionado que nadie para sacar esto adelante. Yo dejo con él que es el protagonista y poco más tengo que decir».

Salmerón, visiblemente emocionado, asumió el reto con la serenidad de quien conoce bien el terreno que pisa. «La verdad es que al final vuelvo a mi casa. En distintas etapas, como ha dicho Iván, ya he estado en esta situación. La verdad es que no lo pensé cuando me lo comunicó», declaró el técnico almeriense, recordando sus anteriores etapas en el club. El nuevo entrenador del Almería B insistió en la importancia del sentido de pertenencia. «No tuve nada que decirle que sí, al sentido de que estoy en mi casa, en el club de mi tierra y donde me siento siempre muy querido. Sabemos de la dificultad de la situación que tenemos, pero hay que ir partido a partido, ver un poco todo y esperemos que todo salga bien. Es un reto y tengo que asumirlo con toda la responsabilidad».

Plan inicial

cuestionado sobre los primeros contactos con la plantilla, Salmerón fue claro sobre el enfoque inicial del trabajo. «Al final lo que queremos es darle la información. Aquí estamos para formar jugadores. Ese es el primer objetivo de un equipo B, de un equipo filial, de un equipo de la Segunda».

Poco margen de maniobra

El técnico reconoció que apenas ha tenido tiempo para trabajar. «Este es el segundo entreno y aunque mañana volvemos a entrenar, está muy cerca del partido. La información es mucho más verbal y analítica porque no tenemos tiempo. Lo importante es que el jugador llegue al partido con la frescura que necesitamos para poder conseguir sacar puntos». Consciente del contexto adverso, el entrenador explicó las dificultades iniciales: «Estamos en un momento que me da un poco que llegues a un partido y como que me faltan miles de cosas que hacer, pero no hay más remedio que adaptarse. Siempre he estado muchas veces en estas circunstancias. Lo importante es que la predisposición de los jugadores ha sido increíble». El preparador almeriense analizó con franqueza los números del equipo: «Ya lo he visto tres o cuatro partidos. Si miramos un poco los números, ya te indica que ha sido un equipo que ha encajado y un equipo que no ha marcado mucho. Son demasiados goles en contra y a favor son tres goles. En las áreas estamos siendo frágiles y tenemos que mejorar esas circunstancias».

Sobre los objetivos, Salmerón marcó dos prioridades: «El primer objetivo de un filial es formar jugadores y el segundo objetivo que tenemos es cuanto más cerca estemos de la liga donde tenemos al primer equipo, mejor formados llegarán. Es muy importante mantener esta segunda federación».

El aspecto emocional también fue un punto central en su discurso. «Al final vienen de las últimas siete derrotas y eso hace mucho. Tenemos que darle confianza, olvidarse de esta situación, pensar en el día a día y mejorar individual y colectivamente. Tenemos medios para poder darle la confianza al futbolista para que no miren atrás». Respecto al inminente duelo ante el Xerez, el técnico mostró respeto por el rival y realismo sobre su propio equipo. «Es un equipo que ha cambiado de entrenador, que viene del último partido con una victoria. Nosotros ahora estamos preocupados por mejorar los aspectos de juego y defensivos. Será un partido con alternativas, y en todas esas fases de juego tenemos que ser mucho mejor que el contrario para poder ganar».