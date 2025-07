La salida de Luis Suárez depende del Arsenal y de Gyökeres

Juanjo Aguilera Almería Jueves, 10 de julio 2025, 23:25 Comenta Compartir

Luis Javier Suárez tiene hecha su salida de la UDA, pero no puede marcharse. El delantero colombiano, máximo goleador de Segunda División la pasada temporada, está en el centro de una operación condicionada por los grandes movimientos del mercado europeo. El Sporting de Portugal, principal interesado en hacerse con sus servicios, tiene casi cerrado un acuerdo verbal con el jugador y mantiene conversaciones con el club rojiblanco. Sin embargo, todo depende de una venta aún no cerrada, la del delantero sueco Gyökeres al Arsenal.

Según publica el diario británico FourFourTwo, el Arsenal ha identificado a Gyökeres como una de las alternativas prioritarias para reforzar su delantera si se produce la salida de Gabriel Jesus o Eddie Nketiah. El club inglés está dispuesto a pagar entre 65 y 70 millones de euros, pero todavía no alcanza la cifra que exige el Sporting, que no quiere negociar por debajo de los 100 millones de cláusula. Esa es la cifra que argumentan en Reino Unido, tanto FootballTransfers como OneFootball. Hasta que eso ocurra, los lisboetas no podrán liberar presupuesto ni plaza para lanzar formalmente la operación para 'salir de pesca' en la capital almeriense y adquirir al delantero colombiano.

Ligado

Desde TalkSport, otro medio británico especializado, se informa de que «el fichaje de Luis Suárez por el Sporting está completamente ligado al desenlace del caso Gyökeres, una venta que aún no tiene acuerdo cerrado y que podría alargarse varias semanas si el Arsenal no sube su oferta».

Los ingleses citan fuentes del entorno del jugador colombiano que aseguran que el acuerdo personal está hecho y que el deseo de Suárez es salir cuanto antes para unirse a un equipo con aspiraciones europeas, como son las de un Sporting de Lisboa que afronta la temporada 2025/26 con plaza en la Champions League, tras ganar la Primeira Liga-Liga Portugal Betclic.

Mientras tanto, el Almería aguanta el pulso, conscidente de tener la 'sartén por el mango' y sin prisas para una venta que parece depender sólo del tiempo. El club presidido desde hace semanas por el empresario multimillonario saudí Mohamed Al-Khereiji ha tasado al futbolista cafetero en 25 millones de euros –quince por debajo de la cláusula–, una cifra considerada razonable en el mercado actual para un delantero de su rendimiento y edad.

Otras ligas

Aunque la operación con el Sporting está avanzada, otros clubes de la Premier League también han preguntado por él. The Sunderland Echo asegura que el Sunderland, recién ascendido, ha presentado una oferta cercana al precio de salida. El entorno del futbolista indálico, sin embargo, considera que no es el proyecto ideal a nivel competitivo.

También ha aparecido en escena, aunque de manera más lejana, el nombre del Liverpool, que según FourFourTwo «valora al colombiano como una opción de rotación si se produjera la venta de Darwin Núñez, pero no está en la lista principal de prioridades». El medio británico añade que «el Liverpool ya ha explorado otras opciones como Jonathan David o Alexander Isak, por lo que Suárez sólo ganaría peso si se dan salidas no previstas».

En este contexto, Suárez sigue con los pies en Almería y debería incorporarse a la pretemporada en la jornada del próximo lunes. Lo hará con la profesionalidad de siempre, pero con la mente puesta en su futuro inmediato, que sigue en manos de terceros. El club indálico espera que el famoso 'efecto dominó' se active pronto. La venta de Viktor Gyökeres al Arsenal permitiría al Sporting ejecutar la compra de Suárez y desbloquear de paso parte de los planes del Almería en el mercado, tanto en lo económico como en lo deportivo.

Mientras eso llega, el delantero colombiano vive días de incertidumbre. Con contrato hasta 2029 en la UDA, su deseo es salir este verano para dar un salto competitivo. Pero necesita que Londres se mueva. Sólo entonces el círculo se cerrará y Luis Suárez podrá cambiar de aires. Hasta entonces, todo sigue paralizado.