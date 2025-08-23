Rubi viaja con un Almería con fútbol en la maleta y respeto en la voz

Rubi no está preocupado por el empate del inicio, ni se fía del 5-1 encajado por la Cultural.

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 23 de agosto 2025, 18:46 Comenta Compartir

Antes de hablar de fútbol, Rubi quiso hablar de personas. En la previa del encuentro ante la Cultural Leonesa, el entrenador de la UD Almería comenzó su rueda de prensa con un mensaje cargado de humanidad. «Quiero dar nuestras condolencias a las personas que están falleciendo por los incendios en la zona de León… mostrar admiración por esa gente que está peleando al borde de la vida para salvar a otras». El respeto por el rival, por el momento y por el contexto marcó cada una de sus palabras.

En lo deportivo, Rubi no se deja engañar por el 5-1 que encajó la Cultural en su regreso a Segunda. «Hizo una temporada extraordinaria, con un juego de los que nosotros admiramos», valoró. Advirtió que su equipo se encontrará «un partido duro», ante un rival «que juega bien al fútbol» y recordó que ese primer tropiezo leonés «fue un accidente». Por eso, pide a los suyos mentalidad sólida y constancia, tanto en casa como fuera: «La idea es ir a por el rival, dominar… pero con más solidaridad, conjunción, estar más unidos».

El técnico rojiblanco no quiere hablar más del pasado, pero sí de lo que hay que mejorar: la solidez, el manejo emocional y los errores evitables. «Lo mental es como lo táctico… hasta que no te pasa en competición, no sabes si está consolidado», explicó. Pese a la incertidumbre del mercado, Rubi se muestra tranquilo con lo que tiene: «Tenemos jugadores de sobra para preparar los partidos que vienen». Y frente a las dudas, una certeza: la propuesta de ir a por los partidos no se negocia.

Los incendios.

«Buenas tardes, me vas a permitir un paréntesis que quería, en nombre del club, no del staff, sino del club, dar nuestras condolencias a las personas que están falleciendo por los incendios en la zona de León y todas las zonas cercanas en España que están teniendo este problema. Mostrar admiración por esa gente que está peleando al borde de la vida para salvar a otras y mucho ánimo, que estamos con ellos, por lo menos de una forma moral, porque está siendo un verano duro en nuestro territorio español en esta zona«.

La Cultural es un equipo que a pesar del 5-1 encajado en el primer partido arrastra muy buenas sensaciones de lo que hizo la temporada pasada prácticamente con el mismo grupo.

«Hay que dar la bienvenida y felicitar a la Cultural Leonesa por su ascenso de categoría, que vuelve después de siete años a Segunda División y le queríamos felicitar. Por supuesto, hizo una temporada extraordinaria, quedó campeón de Liga en el grupo primero de Primera RFEF, que como sabéis es una categoría muy dura, muy complicada y además lo hizo con una personalidad y un juego muy atractivo, por lo menos de los que nosotros admiramos, porque era un juego con mucha vocación ofensiva. Por lo tanto, el primer partido es un accidente, no creo que haya que buscar nada extraño a un partido en el que en el minuto uno te quedas con diez en un estadio tan complicado como el del Burgos. Se te hace un partido muy difícil. Ese partido para mí no nos ha servido de nada, hemos analizado al rival por la pretemporada, por partidos del año anterior, pero este partido es un accidente. Le pasó al Mirandés en Cádiz y sin más. Nos espera un partido duro como el que vivimos en Copa del Rey, que a fases del partido fueron mejores que nosotros, en otras fases fuimos mejores nosotros, pero con un rival que juega bien al fútbol».

¿Qué habéis hablado esta semana en referencia a los problemas defensivos del partido anterior?

«Supongo que no sólo el entrenador de la Almería, sino todos los entrenadores de hoy en día, la pretemporada la aprovechan para lanzar toda la teoría de cómo queremos atacar, de cómo queremos defender, todas las situaciones del juego. Al final no deja de ser la idea de juego. Las entrenas y, por supuesto, la competición te va diciendo hasta qué punto las tienes interiorizadas. Pero a nosotros no nos ha sorprendido ninguno de los goles que nos marcó el Albacete como si no los hubiéramos trabajado o explicado. Sabemos que de eso a consolidarlo se requieren partidos, compenetración, corregir errores ya explicados. Es normal. En este caso concreto, además, hubo un acierto importante de nuestro rival, con algunos goles de mucho mérito en la ejecución final. ¿Qué hemos hecho? Insistir, programar entrenamientos en base a eso, vídeos, y todo dentro de la más pura normalidad. Lo que no hemos querido trasladar al vestuario es que hicimos muchas cosas mal, porque también hicimos muchas cosas bien.

¿El equipo tendrá diferencias al jugar fuera de casa, como ocurría la temporada pasada?

«El año pasado hablar de eso me duele un poco. Intentaré que sea la última vez que hablo del año pasado. Pero nuestra intención es ser un equipo que toma la iniciativa siempre, en casa y fuera. Es verdad que fuera nos costó sobrevivir incluso a los primeros minutos. Entonces, la idea es ir a por el rival, dominar, pero con más solidaridad, conjunción y estar más unidos. Ser más rocosos para no encajar ese 1-0 que te marca tanto. Nuestra propuesta es la misma: dominar, pero intentar ser más compactos, y estirar más los partidos».

¿Tienes en la cabeza hacer muchas variantes en defensa? ¿Cabe la posibilidad de que Bonini debute? ¿Moverás a Álex Muñoz al lateral izquierdo?

«Lo que tengo pensado lo veremos el domingo. Me queda un entrenamiento».

Todavía queda más de una semana de mercado. ¿Te preocupa no tener aún el reemplazo de Luis Suárez, que fue clave en ataque?

«Supongo que será una respuesta recurrente, porque ya lo he dicho varias veces, pero no me importa repetirlo. Nuestra mentalidad es que el equipo marque goles, con o sin un delantero que marque muchos, pero que el equipo como colectivo marque muchos goles. El año pasado hubo uno que hizo 27, otro 20 y el resto cifras normales, con 15, 16… Hay muchas formas de marcar: a través de un referente o desde el colectivo. ¿Preocupado? Esta semana lo que me preocupa es dar una imagen de solidez más importante que la semana pasada. ¿Cómo me voy a preocupar habiendo marcado cuatro goles y fallado no sé cuántos más?»

¿En qué punto está Bonini, que ha sido el último en llegar y no tuvo pretemporada completa?

«Cada semana que pasa, lógicamente, está más adaptado. Porque nos preocupamos mucho de que el futbolista sepa qué buscamos a nivel colectivo. Luego que desarrolle su personalidad, claro, pero hay unas pautas que hay que cumplir. A veces los goles vienen por no cumplirlas. Por lo tanto, Bonini progresa adecuadamente».

¿Cómo está el tema de fichar un extremo izquierdo? ¿Depende de salidas como las de Melamed, Embarba o Pérez?

«El club está buscando completar plantilla, eso no te lo voy a negar. Puede ser esa posición, además de un atacante, pero hay límites salariales que yo no controlo. Todo depende de si unos jugadores siguen o no. Pero me has citado tres futbolistas que están totalmente preparados para estar ahí y ayudar, con perfiles distintos entre ellos. Si viene alguien, fantástico. Si no, con lo que tenemos debemos funcionar igualmente».

Llona ha dicho que sois una de las mejores plantillas. ¿Te recuerda a lo que se decía el año pasado?

«Lo he escuchado y me ha parecido muy correcto cómo lo ha dicho. Lo tomo como un halago. Ha dicho que estamos en un grupo de equipos potentes. No como el año pasado, donde se decía que éramos los mejores sí o sí. Es lógico que diga eso porque hicimos playoff el año pasado, hace dos estuvimos en Segunda, hace tres fuimos campeones… Lo entiendo».

Te quedan 11 días de mercado. ¿Ves a algún jugador despistado?

«Hace una semana, sí. Algunos estaban pensando en ofertas, pero han trabajado bien. De hace unos días, alguno incluso me ha dicho que ʽya me da igual, quiero estar aquí y ayudar al equipo a subir'. Así que no, no veo a día de hoy a ningún jugador despistado. Sobre el mercado, ya estoy acostumbrado. En los dos últimos días puede pasar de todo. Pero para preparar los partidos que vienen, tenemos jugadores de sobra».

Por profundizar: cara A positiva del último partido, el buen juego; cara B negativa, ese bajón tras el 2-2. ¿Qué opinas?

«Lo mental es como lo táctico. Puedes trabajarlo, pero hasta que no te pasa en competición, no sabes si está consolidado. Creo que nos afectó vernos tan cerca del 3-1. Fue un pequeño shock. Es algo que puede pasar, incluso jugando bien. Pero también nos supimos rehacer. Peleamos hasta el 100 para marcar el 4-4 tras el 2-3. Eso significa que no nos vinimos abajo del todo. Hay que seguir trabajando ese aspecto. Aquí en casa hay esa necesidad de ir ganando rápido y eso no siempre pasa. Hay que saber jugar con paciencia, sin abrirnos demasiado. El otro día nos abrimos y ahí perdimos solidez. Eso tenemos que mejorarlo».

Sobre las salidas: ¿alguna novedad de última hora con Maximiano, Robertone, Koné o Édgar?

«De los cuatro que has dicho, hay una que está muy, muy cerca. Pero no sé si está cerrada. Eso lo anunciará el club cuando toque».