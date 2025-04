Rubi: ¿Es un vestuario bestial de unidad? No lo es»

Antonio del Rosal Viernes, 11 de abril 2025, 14:08 | Actualizado 14:31h. Comenta Compartir

Rubi, el entrenador de la UD Almería, habló en sala de prensa antes de medirse al Cartagena sobre como se encuentra de unido el grupo a estas alturas de la temporada, confesando que «si me preguntas...¿Pero es un vestuario bestial de unidad? No te voy a engañar, no lo es. No lo es y ya está. Pero no pasa nada, porque luego a la hora de trabajar intentan aplicarse al máximo y ya está. Pero esa no es nuestra fortaleza, sin lugar a dudas, si es lo que me preguntáis. Pero tenemos que pelear con ella igualmente y ellos lo saben».

El técnico rojiblanco explicó sobre la actitud y el comportamiento de los futbolistas, reiterando que «no todos los futbolistas los agrupas en un mismo mensaje. Cada uno es de su padre y su madre. Cada uno ve una cosa que a su manera, la ve de una manera y el de al lado la ve de otra. Los jugadores tienen claro que ahora llega el momento de que o vamos a fracasar en el objetivo o vamos a conseguir el objetivo. Más que nunca depende de la voluntad de hacer las cosas bien y yo en el día a día, en los entrenamientos, para mí la tienen. Otra cosa es que luego en los partidos algunos no salgan tan bien, pero la voluntad para hacer las cosas bien la tienen».

Jugadores lesionados

Rubi explicó cuando podrán volver Chumi y Rachad, explicando que «respecto a los jugadores de Chumi y Rachad, Chumi en principio el lunes, creo que es el lunes, tiene una prueba que va a determinar si se confirma lo que pensamos, que va muy bien la lesión y que ya a corto plazo se incorporará. Si esa prueba médica no es tan positiva en cuanto al cierre de la herida, entonces alargaría un poquito más su recuperación, estamos hablando de dos o tres semanas, entonces estamos pendientes del lunes. Y Rachad, incluso acabo de hablar ahora con el doctor, cree que en diez días está ya también en el grupo. Está trabajando muchísimo a nivel físico, Rachad, porque además su lesión se lo está permitiendo, pero es verdad que tiene que acabar de recuperar algunos en el tema motriz, recuperar un poquito los apoyos y todo eso que le está costando un poco más, pero va bien»

Alabanzas al Cartagena

El catalán ensalzó el nivel del Cartagena a pesar de estar descendido virtualmente y ser el colista durante casi toda la temporada, subrayando que «máximo respeto al Cartagena, y máximo respeto a su cuerpo técnico, a su entidad y a los futbolistas, porque nos lo van a poner difícil, como se lo han puesto al Eldense esta semana, se lo pusieron al Deportivo de la Coruña la semana pasada empatando a dos, se lo pusieron difícil al Castellón empatando a dos, se lo pusieron difícil al Elche, que tuvo que remontar en la última media hora. Por lo tanto, yo no sé si la explicación vale o no, pero que a nosotros no nos va a coger por exceso de confianza. Si nos ganan es porque harán sus cosas bien y nosotros haremos nuestras cosas mal, pero no va a ser porque nos estemos confiados de que les vamos a ganar fácilmente».

Objetivo de los 75 puntos

El técnico indálico reconoció que sigue teniendo en mente hacer los números estimados para meterse en puestos de promoción, explicando que «no he cambiado mi discurso en el vestuario en un ápice, porque precisamente la semana pasada creo que lo positivo dentro del vestuario es que lo preparamos al equipo para ganar y lo preparamos por si perdíamos. Creo que la derrota ha sido menos dañina dentro del vestuario de lo que hubiera supuesto esa derrota si el equipo no hubiera estado preparado. Ahora sí que no nos queda otra que acumular victorias, no podemos fallar, por lo tanto vamos a por la primera, vamos a intentar ganar al Cartagena, y veremos cómo cuando vas ganando partidos van pasando cosas. Al final de Liga veremos si nuestra apreciación de los 72-75 puntos era correcta o no era correcta. Pero otra cosa es que tú llegues a esos puntos o no, que esa será nuestra responsabilidad y nuestra culpabilidad si no llegamos».

El entrenador indálico volvió a analizar la fragilidad defensiva del equipo con los 47 goles en contra encajados, puntualizando que «es un dato muy negativo. Creo que el equipo ha encajado demasiados goles esta temporada. Me siento muy responsable de no haber conseguido ajustar para que a día de hoy tuviéramos menos goles encajados. También te tengo que decir que nos hemos vaciado y hemos trabajado al máximo para intentar pulir. Tengo la sensación, que es verdad, que hemos encajado goles últimamente igual, pero que habíamos mejorado bastante en algunas cosas y que el futbolista se ha afianzado en ciertos aspectos tácticos del juego y los repite con más asiduidad en positivo»

Mal bagaje a domicilio

El 'Arquitecto de Vilassar' reconoció ante la prensa que le preocupa especialmente los malos números jugando como visitante, asegurando que «a mí lo que me preocupa en esta fase de la Liga, sobre todo están siendo los partidos fuera de casa, no solo los goles encajados, sino que creo que somos un equipo que estaba marcando dos goles por partido en la racha aquella buena y ahora desde Córdoba vamos a uno o cero. Entonces creo que se han juntado un poco las dos cosas. Dentro, para mí, una ligera mejoría defensiva. Nos ha seguido penalizando igual a nivel de números, pero creo que también en la faceta ofensiva hemos bajado un poco. Lo que me refiero es que fuera hay que levantarse. Está clarísimo».