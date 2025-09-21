Rubi valora la remontada del Almería por muchas razones

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:59 Comenta Compartir

La tensión acumulada por las primeras jornadas se alivió en el estadio con la primera victoria en casa; Rubi ocupó la sala de prensa con el cansancio de quien sabe que el triunfo no borra los asuntos pendientes. «Hemos dado la vuelta a un partido que estaba muy complicado, la verdad».

Al técnico le preocupaba más el estado físico que la épica del resultado: la noticia del día fue la disponibilidad amplia de la plantilla, algo que condiciona decisiones y cambiantes sobre el césped. «Ha sido muy bonito ver toda la disponibilidad de la plantilla».

Y, sobre todo, Rubi quiso subrayar que lo que sostiene al equipo es el trabajo y la tranquilidad que aportan los triunfos cuando aparecen. «Hombre, por supuesto, trabajar con victorias, dar la tranquilidad, necesitábamos ganar un partido en casa».

Inquietud

Ante la inquietud por el estado de Lopy, Rubi fue prudente y clínico antes de dar detalles sobre plazos y pruebas. «Ha notado en el aductor como un estiramiento muscular. Es verdad que lo ha intentado. Necesitamos ver las pruebas en 24 horas, 48 horas. Con las pruebas sabremos si hay una rotura. La percepción que tenemos es que a lo mejor si hay algo no es muy grande, pero sí que es una zona un poco delicada. Entonces esperaremos a las pruebas y os comentaremos cómo sale todo».ç

Haciendo balance del 2-1, Rubi describió un encuentro de muchas fases en la que hubo dificultades en las transiciones rivales, igualdad en la primera parte y la incidencia de la expulsión de Guille Rosas en la segunda. «Un partido muy difícil. Creo que también contra un equipo que ha trabajado muy bien el partido. La verdad es que el Sporting nos ha dado muchos problemas la primera parte, sobre todo en las transiciones, que sabíamos que era una de las virtudes que tenía». Sí destacó el trabajo del equipo que «ha salido bien los primeros 10-12 minutos, pero tampoco ha generado ocasiones hasta la jugada del córner de Nico (Melamed). Y luego, para ser de local, ha sido una primera parte demasiado con golpes en las dos porterías. Obviamente hemos recibido tres ocasiones en la primera parte y tres situaciones en las que ellos han trabajado muy bien».

El rojiblanco no dudó en explicaf que «nos hemos dormido en alguna vigilancia, en seguir alguna pared. Creo que es una primera parte muy igualada en cuanto a ocasiones. Y la segunda, con la expulsión, yo creo que sí que viene un poco condicionado el trabajo del Sporting, que se ha replegado, se ha juntado. Pero nosotros hemos tenido la paciencia de abrir el campo, de esperar nuestro momento. Y hemos dado la vuelta a un partido que estaba muy complicado, la verdad».

Bastante dominio

Ante la sensación de que las victorias no siempre llegan con dominio aplastante, Rubi matizó el rendimiento colectivo y la eficacia que finalmente decide los partidos. «Puede ser. Yo creo que sí que hemos dominado bastante lo que es posesión, pases, tiros a puerta, con bastante diferencia con nuestro rival. Pero sí que es verdad que la percepción de tener el partido controlado tampoco la hemos tenido tanto, eso es verdad. Te digo sobre todo en el 11 para 11». Sí que reconoció que «en el 11 para 10, yo creo que ahí sí robábamos enseguida, nos dejábamos salir. Y lo que me daba miedo era hacer alguna falta innecesaria, alguna cosa que le pudiera dar al rival. Pero puede ser que sea correcto lo que comentas, que quizás han sido dos partidos -Cultural y Sporting- que avasallar, avasallar, no tanto en cuanto a ocasiones de gol, eso es verdad. Pero sí que ya sabes que en el fútbol al final estamos hablando de lo siempre, de lo mismo, de la eficacia, hemos conseguido marcar dos goles y nos hemos llevado el partido».

Autocrítica

Cuando afloró la preocupación por el nerviosismo de las primeras jornadas y por la expulsión de Guille Rosas, Rubi mezcló autocrítica y cautela. Explicó el trabajo de aislamiento del vestuario y pidió prudencia sobre la valoración de la acción del expulsado. «Sí, quizás un poco de nerviosismo, que hemos intentado aislar al vestuario para que esté tranquilo, porque tenemos muchos jugadores que han llegado nuevos también, que sepan que tenemos que aprender a convivir con la presión de que tenemos que ser un equipo que tiene que ir para arriba, todo eso lo estamos trabajando, que nos habíamos encontrado una situación para mí algo un poco injusta, a mi modo de ver, por el trabajo realizado en el terreno del juego y los puntos que teníamos, y ahí lo hemos estado hablando con los futbolistas para que no estuvieran nerviosos». De todas formas, Rubi no dudó en afirmar que «hemos salido bien, tranquilos, pero a la que nos han golpeado, nos hemos puesto un poquito nerviosos, esto es verdad, y nos ha costado un poquito más».

El técnico indálico habló sobre la segunda amarilla Guille y la incidencia. «La verdad es que me cuesta opinar, porque realmente no sé si ha habido intención de atender al jugador, si no lo ha habido. La verdad es que tengo ganas de analizarla y me gustaría escuchar un poco lo que nos dicen, porque es una situación un poco extraña, es verdad, no sé si realmente ha habido ahí una intención de… es que creo que la tendría que explicar el colegiado más que yo, porque él sabrá por qué motivo también ha sacado esa amarilla».

Trabajar con victorias

Al respecto del triunfo y la tranquilidad fue sincero. «Trabajar con victorias, da la tranquilidad, necesitábamos ganar un partido en casa, porque al final en casa tenemos que intentar que se escapen pocos puntos y yo creo que estamos dando rodaje a jugadores que necesitan minutos, léase Nelson, léase Baba, léase futbolistas que están incorporándose un poco más tarde al equipo y todo eso nos da tiempo un poquito para que busquen su mejor nivel. Yo creo que los medias puntas están dando muy buen nivel, están soportándonos mucho, porque están aportando muchos goles, no han tenido fortuna, a lo mejor, Nico, en la primera parte, pero lo importante es que han tenido situaciones de gol, y eso es importante para nosotros, y así nos da tiempo un poco a que otros futbolistas también aumenten su nivel para que el equipo sea más compacto, sin lugar a dudas».

Al ser preguntado por la aportación de jugadores veteranos como Embarba, Rubi puso en valor su implicación y profesionalidad, admitiendo también la variedad emocional del jugador creativo

«Está con una implicación extraordinaria. Todos, pero él está disfrutando como de una segunda juventud. Son 33 años, sabe que aquí se le avalora, sabe que aquí se le respeta, que es un profesional intachable a nivel del primero en salir a entrenar. Él intenta hacer todo lo que se le pide, y dentro de eso, pues bueno, como todos los jugadores creativos, tiene altibajos también, hay momentos que no le sale alguna cosa, pero no deja de intentarlo, que creo que ese es su gran valor».

El gol en contra

Sobre la preocupación por los goles encajados en jornadas anteriores, Rubi analizó cifras, probabilidades y la sensación de alivio que trae sumar en casa. «Encajar no nos gusta nunca, sea 1 y por supuesto menos 3 o 4, pero mantengo un poco que creo que la tendencia nos tiene que llevar a que haya un número de goles encajados normal, el Sporting ha tenido 4, el Valladolid tuvo 4, el Racing tuvo 4, además siendo objetivo, analizando el partido, son 12 ocasiones, y nos hemos llevado con la de hoy 6 en la mitad. El 50% de eficacia es muy alto, normalmente te mueves entre un 25 y un 30%, pero hoy en cambio de 4-1, 25%, que lo normal es que si el equipo va puliendo las cosas que nosotros estamos trabajando es que acabamos encajando algo menos, pero no me voy contento tampoco por el gol encajado, por supuesto, me voy contento porque hemos ganado, lo necesitábamos, y creo que el vestuario se ha sacado un peso de encima porque en casa tenía que disfrutar de una victoria».

Explicando la modificación en el lateral derecho y el perfil de los jugadores disponibles, Rubi defendió la continuidad de Chirino y admitió que la gran duda había sido la pareja de medios. «Piensa que ya jugó Chirino el otro día en Valladolid de titular, por lo tanto le hemos dado continuidad a eso, pero sí que es verdad que tanto Chirino como Luna son jugadores muy diferentes y yo creo que muy interesantes los dos. Uno tiene un perfil de más de potencia, quizás de ganar duelos, y el otro es un jugador con un perfil de lateral muy bueno, porque tiene mucha claridad en ataque, está aprendiendo detallitos en defensa, pero sí que lo que hemos buscado es dar4 un poco de continuidad». El técnico indálico pidió atención a que «la defensa es la misma que el otro día y la duda grande la hemos tenido en la decisión de quién acompañaba a Lopy porque sabemos que aún le falta un poquito de ritmo y teníamos muchas posibilidades para escoger jugadores, y para nosotros la duda de hoy era más esta. Pero creo que tenemos dos buenos laterales derechos y que el entrenador podrá disponer de uno o de otro en función de lo que se busque en cada partido».

Al valorar la profundidad de plantilla y las decisiones de cambio, Rubi celebró la semana y aclaró las limitaciones físicas que marcaron los minutos de algunos. «Ha sido una semana muy buena, porque es verdad que Chumi ha hecho todo lo posible para llegar, y hubiera podido llegar, pero no le hubiéramos sacado beneficio para que se acabe de curar esa lesión, lo hubiera hecho con molestias. Pero ha sido muy bonito ver toda la disponibilidad de la plantilla y que en un momento dado hasta tenemos que estar pensando bien los cambios, porque tienes diferentes opciones. Tenemos a Patrick que iba a salir, al final no ha podido, teníamos a Perovic que con uno más era un jugador que nos podía abrir el campo también, los dos laterales más ofensivos los teníamos en el banquillo, por eso alguna apuesta en el momento dado te da ir tomando esas decisiones porque tienes que mirar a acertar. Lo que pasa es que teníamos claro que Baba no podía pasar de 65-70 minutos y que André, con uno más, nos iba a dar fútbol, eso también lo teníamos bastante decidido».

Finalmente, sobre si el once de hoy se acerca al ideal que tiene en mente, Rubi habló de prudencia y de la necesidad de gestionar la temporada cuando lleguen bajones de rendimiento. «A mí me cuesta decir esto públicamente, te diré por qué. Porque tengo una confianza o tenemos desde el staff, desde el club, muy grande en toda la plantilla. Entonces, lo que intentamos ser justos es, sabiendo que hay una base importante, que es difícil que la muevas, pero durante una temporada hay bajadas de rendimiento. Y ahí es donde tiene que el entrenador ver si toca dar juego a otro futbolista o no. Ahora, yo creo que para el once de hoy, salvo de un jugador que podíamos haber variado, era un once muy parecido a lo que nos hubiera gustado si todo el mundo estaba a pleno rendimiento».