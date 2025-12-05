Rubi valora la postura de Soko: «Es un gesto más de implicación»

Lo de Soko ha despertado admiración. Su decisión de quedarse tras el fallecimiento de su padre es un gesto que trasciende lo futbolístico y se ... convierte en símbolo de compromiso y lealtad. «Es un gesto muy bonito. Es verdad que él está pendiente de la organización, de todo lo que es el funeral y todo lo que conlleva, pero ha dicho , que tenía tiempo y que de momento para este partido quería estar a disposición del equipo. Es un gesto más de implicación, sí señor. Que si no lo hiciera tampoco lo tendríamos que tener en cuenta, por supuesto. Por eso hay que respetarlo al 100%».

En un grupo donde las emociones y la exigencia se entrelazan, la figura de los líderes se hace más relevante que nunca. Andrés y Embarba, veteranos de la plantilla, ejercen un papel de guía y ejemplo, ayudando a mantener la calma y la concentración en momentos críticos. «Nosotros de estos tres partidos que no estamos ganando, creo que el del en medio hicimos bastante para poder ganar. El equipo no estuvo mal, no jugó mal. Hace una semana no jugamos tan mal a fútbol, ni estábamos tan mal. Ya estamos hablando de hace una semana. Importancia de los líderes, mucha, pero te repito que dentro del vestuario se ve como un proceso de que tenemos ganas de ganar el siguiente partido porque estamos enfadados porque no hemos pasado la ronda de Copa, básicamente por eso, pero hay mucha tranquilidad. No tenemos la sensación de que necesitamos jugadores que ahora, en un momento dado, la situación no es tan urgente. Los líderes están con las ganas de ayudar como ya lo veis en Embarba, Andrés... Y los lesionados un poquito tipo Leo está fastidiado porque quiere ayudar y no puede, pero dentro hay una naturalidad y una normalidad».

En medio de esta complejidad emocional y física, el club se prepara para afrontar la recta final de la primera vuelta, donde cada partido tiene un peso decisivo. Rubi no oculta la presión que suponen los efectivos limitados y los jugadores tocados y apunta a la necesidad de tomar decisiones prudentes sin renunciar a la ambición. La temporada entra en su tramo final antes de Navidad y la exigencia de competir con la plantilla al límite obliga a reforzar la unión y la estrategia.