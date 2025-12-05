Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubi habla con la plantilla antes de empezar a entrenar. UDA
UD Almería

Rubi valora la postura de Soko: «Es un gesto más de implicación»

El jugador camerunés, que perdió a su padre ayer jueves, pidió estar en la convocatoria para ayudar al equipo

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:41

Lo de Soko ha despertado admiración. Su decisión de quedarse tras el fallecimiento de su padre es un gesto que trasciende lo futbolístico y se ... convierte en símbolo de compromiso y lealtad. «Es un gesto muy bonito. Es verdad que él está pendiente de la organización, de todo lo que es el funeral y todo lo que conlleva, pero ha dicho , que tenía tiempo y que de momento para este partido quería estar a disposición del equipo. Es un gesto más de implicación, sí señor. Que si no lo hiciera tampoco lo tendríamos que tener en cuenta, por supuesto. Por eso hay que respetarlo al 100%».

