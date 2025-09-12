Rubi: «El Valladolid es el equipo más sólido en defensa»

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:55 Comenta Compartir

Rubi afronta con claridad la visita al José Zorrilla. «El Valladolid es el equipo más sólido de la categoría a nivel defensivo» aseguró, convencido de que su plantilla tiene capacidad para competir fuera de casa. «Espero un partido con muchas batallas individuales y tenemos que dar un paso adelante».

El entrenador de la UD Almería analizó también las dificultades defensivas de su equipo. «Hemos encajado nueve goles con un dato de cuatro o cinco esperados. La eficacia del rival ha sido altísima y no es normal que nos marquen el 66% de las llegadas».

Sobre el potencial ofensivo y los objetivos de la temporada, Rubi se mostró optimista. «Hemos generado 30 ocasiones y marcado nueve. A partir de octubre entraremos en velocidad de crucero. Nos falta contundencia defensiva y eficacia ofensiva, pero tenemos jugadores que transmiten mucha tranquilidad».

Cuál es el estado físico de Nelson Monte o Chumi, que ya está prácticamente en la recta final de su recuperación, y también por Patrick Soko, que ha vuelto de la selección y tiene esa molestia en el tobillo.

«Nelson y Patrick los acabaremos de valorar después del entrenamiento, para ver si realmente nos pueden ayudar mañana, y Chumi es baja. Chumi, en principio, la semana que viene, creemos que tiene que ser alta, pero para mañana es baja».

¿Qué rival esperas mañana con lo de la etiqueta, que siempre ha sido muy grandilocuente? ¿Esperas un rival que vaya por la yugular de su rival o un equipo como lo que ha demostrado, que cocine los partidos y que os plantee un encuentro quizá parecido al de Anoeta, de la Real Sociedad B?

«Sin lugar a dudas, cada equipo es diferente. Dices esto del tema Anoeta y en una cosa coincido con el partido de Anoeta, que es en la intensidad de nuestro rival. Es un rival que tiene unos parámetros defensivos muy buenos. Está ganando todas las batallas a nivel defensivo, además son muy intensos. A partir de ahí, lo de cocinar el partido, pues no lo sé. Se va viendo cómo va el partido, si un equipo consigue marcar primero o no. Pero espero un rival que va a ir fuerte, como están trabajando, que es un rival a nivel defensivo, yo creo que a día de hoy el más fuerte de la categoría».

Hay un dato que seguramente controlas que ha salido en las últimas horas sobre el tema de los goles esperados en contra, En los que el Valladolid es el que menos goles esperados en contra tiene, y con poco más de dos ha recibido uno. Y vosotros, sin embargo, tenéis poco más de cuatro, habéis recibido nueve. No sé cómo valoras este aspecto.

«La pregunta es buena porque está argumentada y además creo que, bueno, nosotros la tenemos presente totalmente. No sé si es cuatro y pico o llega al cinco casi, tiras a mi favor, te lo agradezco, pero es verdad. El equipo ha encajado nueve goles y goles esperados, ocasiones que son propiciadoras de posible gol, tenemos un cuatro o cinco, ¿no? Que no es un dato para estar tampoco excesivamente contento, pero realmente se nos ha golpeado más duro de lo que hemos trabajado en el terreno de juego. Hemos cometido errores individuales, hemos cometido errores colectivos, pero la eficacia de los rivales a esos errores ha sido altísima y la prueba la tienes en los dos últimos partidos, pues cuatro ocasiones tiene el rival, marca tres goles el Racing, tres ocasiones tiene el Sanse, nos marca dos. Es decir, que tú ya minimizas bastante las ocasiones recibidas, por lo menos respecto al Albacete, que ahí recibimos muchas, pero el porcentaje de eficacia, vamos, es imposible seguir así. Es decir, tú no vas a encajar el 66% o 75% de las ocasiones que te hacen. Eso no es así. Pero es lo que hay, estamos trabajando para mejorar por lo menos el dato de los goles encajados. Yo soy un defensor de que últimamente nos ha penalizado momentos muy puntuales de partido, esto es así, pero no nos podemos quedar dormidos y hay que seguir trabajando para mejorar en ese sentido».

El otro día hacías balance de la plantilla, cómo se quedaba, con el cierre de mercado en España, pero no contábamos con lo de Arabia.

«Sí, sí, es verdad. Yo creo que el tema de los dos jugadores que has citado, en principio no sé hasta qué punto legalmente pueden incorporarse a otro equipo, o ya tenemos que esperar hasta enero, eso no sé exactamente, porque no son los jugadores libres, por lo tanto en principio estarán aquí, excepto que haya alguna situación concreta de resolución, que eso ya no depende de mí ni lo voy a seguir en el día a día. Por lo tanto la plantilla que tenemos creo que es una muy buena plantilla, te lo digo sinceramente. Es verdad que, a ver, que sustituir a un jugador que marca 27 goles, eso es muy muy difícil, lo estamos haciendo muy bien, porque lo estamos sustituyendo con la colaboración de todos, y de hecho no se habla de los goles que nos falta de nuestro pichichi el año pasado, porque estamos marcando goles, pero bueno, hay que seguir haciéndolo. Y por el resto creo que tenemos una muy buena plantilla, joven en algunas posiciones, que va a mejorar, que va a crecer, y luego otros jugadores, como en la posición de centrales, que es tan importante para nosotros por los últimos años, pues en el momento que cojan ese punto de forma nos van a dar mucha más seguridad, no tengo dudas».

¿Cómo se puede sorprender para que el partido vaya hacia un lado y no caiga hacia el otro?

«Sin lugar a dudas cuando hay tanta intensidad en el terreno de juego, los duelos individuales pasan a ser muy importantes, es decir, muchas situaciones se generan de ganar una disputa, de aguantar un balón estando muy presionado para poder descargar y correr, creo que esas batallas individuales van a ser muy importantes, y luego, lo digo en el plan puramente deportivo, el tipo de arbitraje también condiciona mucho en el sentido de que si son árbitros más permisivos, menos permisivos, a todo ese tipo de acciones lo digo totalmente de forma neutral, pero el tipo de arbitraje marca mucho cuando hay mucha intensidad, pues bueno, si hay más faltas, hay menos faltas, etc. Entonces yo creo que los duelos individuales son muy importantes, mañana va a haber muchas situaciones de uno contra uno, de que si gano esta pelota puedo atacar, si no la gano me van a atacar, situaciones de estas».

El Almería ha hecho, especialmente en casa, tramos muy largos de muy buen juego, en casa concretamente y luego desconexiones de 5 minutos han penalizado mucho al equipo con en nombres propios, como Chumi, Selvi, Centelles, en los que se está poniendo el foco en la crítica. Qué valoración haces de ese tema, que supongo que conoces que está en la calle.

«Yo creo que hay días que también han cometido errores, pero yo creo que entonces en esa bolsa de errores tendríamos que aparecer muchos más, es decir, el otro día nos jugó Chumi, y Centelles salió con 2-2, quiere decir que ya habíamos encajado dos goles. Todo esto, y de Selvi pues también ha cometido algún error, no hay ninguna duda, estamos con un jugador de 20 años, que son apuestas de club para que vayan creciendo, y todo eso requiere un tiempo, y sobre todo requiere error-corrección, si no, no estarían aquí estos futbolistas. Entonces yo pedir un poco de empatía por nuestros futbolistas, porque lo que les puedo garantizar es que el día a día trabajan como auténticas bestias, además estás hablando de tres profesionales, pero íntegros al 100%, involucradísimos en el proyecto. Pero yo cometo errores, ellos cometen errores, pero otros futbolistas también han cometido errores. Hay cosas evidentes, no hace falta que yo cite algunos de los errores claros que ha habido, que ha costado quedarte con menos, o quedarte con un penalti, etc. Y ahí aparecen también muchos nombres, esto es un juego de equipo, y lo importante es la predisposición a ayudar al equipo que tienen todos, que es muy buena».

¿Te trastoca mucho la baja de Lopy mañana? ¿Qué esperas que te aporte a la defensa Aridane?

«Yo creo que si yo te hago la pregunta a ti de si consideras a Lopy uno de los mejores centrocampistas de la categoría, creo que vas a decir que sí, creo. Por lo tanto, ¿a qué entrenador no le trastoca uno de los mejores jugadores de la categoría? Eso es evidente. A partir de ahí, nunca he puesto en una situación regular de Liga este motivo como que no se pudiera solucionar. Tenemos futbolistas para intentar solucionar a corto plazo esa baja, y por lo tanto estamos animadísimos igualmente. Respecto a Aridane, bueno, un jugador con una experiencia importante, un jugador con muchos minutos en primera división y en segunda división, un jugador que nos da algo diferente a lo que teníamos en la exposición de centrales, que es un poderío mayor del que teníamos en el juego aéreo, esto es clarísimo, y también insistir que lleva tres meses sin competir, ha entrenado muy poquito y que lo vamos a ver mejor de aquí tres semanas que ahora. Si mañana tuviera que jugar, pues hay que tener paciencia con él porque no veremos al mejor Aridane, eso no existe. A nivel de que sin participar en una pretemporada, sin tener minutos, vas a ver la mejor versión del futbolista. Eso no va a ser, pero que estamos muy contentos con su incorporación.

Gui Guedes, que nos da poca conversación a la prensa deportiva y casi nunca se equivoca, es un tipo con carácter correcto, de los que se dicen aseadito, que en una zona tan medular y tan frágil ya es una buena virtud. ¿Cómo estás de contento con el rendimiento?

«Pues muy contento porque es un jugador que está aún en fase de aprendizaje, son 23 años, ha jugado muy pocos partidos en fútbol profesional, pero es un chaval también súper preocupado por mejorar, con unas condiciones físicas muy buenas y también no exento de calidad con la pelota, es decir, que estamos muy contentos. Luego hay ajustes que hay que mejorar, que a lo mejor vosotros no tenéis por qué ver, pero que él está por la labor de ser más fuerte en ese sentido. Dentro de ese proceso de futbolista joven que va para arriba, sin lugar a dudas.

¿Qué importancia le da al resultado del partido de mañana en esa dinámica que busca el equipo?

«A corto plazo, para mí, la importancia del partido, del resultado, siempre es un 100%. No recuerdo… Si ya estás clasificado para una fase o si ya has culminado el objetivo, pues la importancia pasa a ser casi cero, o de prestigio o de profesionalidad. Pero mientras hay tanto camino por recorrer, siempre el primer partido es un 100% de importancia a nivel de resultado y más cuando vienes de una derrota. Entonces creo que compensar una derrota rápidamente con una victoria nos va a ayudar muchísimo a lo que estamos trabajando y al crecimiento del equipo, porque al final, el equipo ha demostrado que, como ha comentado tu compañero, que puede hacer fútbol pero de quilates altísimos, y eso lo va a volver a repetir. Entonces lo vamos a repetir con más tranquilidad si conseguimos resultados a corto plazo, para que el jugador esté algo menos presionado que lo que le exige un resultado a corto plazo».

¿Cuánto tiempo crees que le hace falta al equipo, a la plantilla, para amoldarse y para adquirir esos mecanismos, eso que quieres que interiorice, para que pueda ser fiable en el juego colectivo y pueda adquirir lo que tú buscas?

«Yo creo que muchas cosas ya obviamente se van adquiriendo y se tienen, porque si no, querría decir que lo estamos haciendo todo mal, y todo mal tampoco es, pero ya que me haces la pregunta, yo me remito un poco a que por las lesiones que hemos tenido, por la llegada tardía de algún futbolista, etc., a partir de octubre estoy seguro que tendremos una velocidad crucero de buenos resultados, y siempre los he tenido aquí, octubre y noviembre, siempre han sido dos meses muy buenos en cuanto a nuestros resultados, precisamente por eso, porque ha habido movimientos de mercado de última hora, has necesitado tiempo, etc., y tengo claro que cuando recuperemos el nivel, sobre todo de algunos jugadores de la parte de atrás, pues se va a ver mucha más contundencia defensiva a nivel de goles encajados, no tengo ni una duda, porque el trabajo del día a día es muy bueno, es muy muy bueno, si no también lo diría, y luego en cuanto a la capacidad de marcar goles, pues ojalá seamos un poquito más eficaces también, porque realmente hemos generado 30 ocasiones de gol para marcar 9, nos han hecho 19 ocasiones para encajar 9, por lo tanto a nivel de eficacia ofensiva estamos por debajo de la defensiva, pero ya lo veis cómo están los jugadores, cómo está Nico, cómo está Barba, cómo está Arnau, cómo está Leo, cómo está Arribas, todo eso transmite mucha tranquilidad de que el equipo va a seguir generando buen fútbol y goles».

Thalys ha dado más pasos hacia la adaptación, lo que tú comentabas el otro día de la paciencia con el chaval, cómo está, en qué punto está, y cómo valora las salidas de Lázaro.

«Me haces la pregunta una semana después, pues está caminando poquito a poquito a adaptarse al cambio de fútbol sudamericano-europeo, nuevos compañeros, nuevo cuerpo técnico, nueva forma de trabajar, va en su proceso, pero lo que está dejando es muy buenas sensaciones en los entrenamientos, esto sí que te lo puedo comentar. Respecto por la baja de Lázaro, pues una baja más dentro de todo este ciclo de cambio de cantidad de futbolistas que hemos hecho respecto a la temporada pasada, y nada, desearle lo mejor, tanto a él como a Maxi en sus nuevas aventuras».

¿Has visto la novedad esta semana del CTA, de la revisión de las jugadas, de la autocrítica, ¿no sé si te has quedado con menos dudas o con alguna duda más de la que ya teníamos después de que ese ejercicio se camine hacia la transparencia de los árbitros?

«A mí me gusta más esto que, por ejemplo, que se escuchen los audios. Yo creo que esto que tengamos que estar escuchando lo que entre ellos hablan para tomar una decisión, yo creo que les condiciona incluso a la hora de hablar, y no la veo ni… yo la quitaría, pero la de revisión y dejar como un parte que quede, que incluso se podría poner en el acta, jugada revisada, por este motivo se ha decidido esto, se ha decidido lo otro, me parece fantástico. Y no lo enfoco yo, por lo menos personalmente, como un tema de que tengan que hacer autocrítica, sino simplemente de que nos ayude a entender todo el mundo algunas decisiones que se quedan ahí y que no acabas de tener claro como no solían hablar o no solían explicar, porque eran modus operandi así, te quedabas siempre un poco con un mal cuerpo, ahora estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo, pero te lo habrán explicado, por lo tanto no podrás achacarles nada, y si te reconocen un error, pues aún puedes achacarles menos, que intenten equivocarse lo menos posible, pero si lo reconocen pues ya se acaba el debate, es que se acaba».

Con respecto al partido de la última jornada, se habló en las horas posteriores de un serio mosqueo de la directiva, no sé si a ti te llegó ese mensaje, y qué opinas de la crítica también del partido de la afición que ha salido en tu último día.

«De la primera pregunta no tengo nada que decirte, eso es una pregunta para ellos, respecto a la segunda, pues cuando tu equipo no gana seguramente siempre te quedas enfadado y tengo que ser 100% comprensivo, otra cosa es que yo creo que nos demostró el otro día el fútbol lo cruel que puede llegar a ser, yo creo que yo hacía tiempo que no disfrutaba tanto con mi equipo, mucho tiempo, y ese mismo día pasamos de ser los más buenos a ser los más malos, el mismo día, porque hay una jugada que cambia un poco el partido, que no afecta en nada en media hora del partido, en el último cuarto de hora de la primera parte y los primeros 15 minutos, que los he revisado cuatro veces y son extraordinarios, los primeros 15 minutos de la segunda parte y dos desajustes, gente joven, que no va a estar en el infierno, hay que entender que este deporte es así, pero sí que te puedo asegurar que lo aceptamos y lo respetamos al 100%. Coincido contigo plenamente en que los 60 minutos del juego que el otro día se vieron, no sé si se vieron incluso el año del ascenso, hay muchas temporadas de por medio de esos 60 minutos del juego y luego hay otro elemento más que además es el traje que nos ponemos mañana en la temporada pasada y hemos visto como en León y contra la Real Sociedad B que la Almería se sabe desenvolver este Almería a domicilio, que es el traje que mañana se va a tener que poner en el partido en Pucela. Sí, qué te diré, pero con la boca muy pequeña, es decir, cada partido fuera de casa va a ser, bueno todos son muy difíciles, pero fuera de casa lo vamos a intentar, pero es muy difícil, entonces yo lo que sí que quiero es que se vea una Almería que compite de cabo a rabo y que sobre todo para ir creciendo porque va a haber momentos que nos van a hacer ocasiones, es imposible que no nos hagan ocasiones, pues que el equipo le afecte en lo menos posible a nivel anímico y que siga compitiendo al máximo el partido, yo creo que el equipo competir ha competido los cuatro partidos, es verdad que ha habido momentos como el día del Albacete, nos levantan al 2-3 y nos rehacemos y otras veces no nos hemos rehecho como el día del Racing que nos marcan el 2-3 y el equipo se queda ya muy apagado, eso es así, también con un hombre menos, supongo que hay un punto de comprensión por eso».