Rubi: «En los últimos días de mercado siempre hay movimientos»

Rubi compareció este viernes ante los medios de comunicación en la previa del encuentro frente a la Real Sociedad B. El técnico rojiblanco repasó el buen momento del filial donostiarra, destacó el estado actual de su plantilla y dejó entrever que podrían llegar refuerzos en las últimas horas del mercado estival, respondiendo que «jugar en Anoeta siempre es bonito, sin duda. Es un gran estadio que nos trae buenos recuerdos de nuestro paso por Segunda División. La hierba está siempre en condiciones excelentes», arrancó Rubi, que mostró máximo respeto por el Sanse. «Me generan muy buenas sensaciones. Han empezado la temporada con entereza y personalidad. Es un equipo muy peligroso, con jugadores jóvenes que apuntan alto. No parecen un filial por su tranquilidad y madurez».

La gran novedad de la convocatoria puede ser la vuelta de Leo Baptistao, tras el susto sufrido hace dos jornadas, subrayando que «en principio sí estará, pero queda un entrenamiento. Ha ido completando carga progresivamente y si hoy finaliza el entrenamiento, será positivo», explicó. Y añadió: «El susto fue muy grande. Lo importante es que esté bien». Sobre la situación del mercado, Rubi reconoció que hay negociaciones abiertas por Thalys, aunque sin confirmaciones oficiales, declarando que «es verdad que uno de los jugadores que ha salido en prensa nos gusta, pero no sé en qué punto está la negociación. Todos saben que queremos completar la plantilla, y que los últimos días de mercado siempre hay movimientos», declaró.

En cuanto a la plantilla actual, fue claro, argumentando que «no espero ninguna salida entre los jugadores con los que contamos. Salvo alguna situación extraña, el grupo que tenemos se va a mantener». También señaló que Baba podría estar disponible, y confirmó las bajas de Bruno y Nelson.

Rubi valoró el dilema táctico de mantener el once tras la victoria ante la Cultural Leonesa, reiterando que «el análisis del rival y el estado de forma de los jugadores nos guía. A veces elijo por características, otras por rendimiento. Lo importante es que el equipo siga mejorando», comentó. Además, destacó el buen ambiente interno, destacando que «tenemos un grupo muy sano, con jugadores que aceptan las decisiones y se apoyan entre ellos».Sobre la mejoría defensiva mostrada en León, reconoció que fue un reto tras los cuatro goles encajados en la jornada inicial, aclarando que «la forma de defender está explicada y entrenada, pero hay errores que corregir continuamente. No es tan fácil como parece. Lo importante es que hubo respuesta del grupo», afirmó.

Rubi se mostró satisfecho con la plantilla diseñada por el club, confesando que «estamos muy contentos con el equipo. Hay hambre, compromiso y mucha ilusión. Sabemos que habrá fases malas, pero la sensación interna es muy buena. Tenemos muchas alternativas y jugadores polivalentes», explicó. También valoró positivamente el estilo de juego ofensivo de la Real Sociedad B, argumentando que «me parecen respetables todos los estilos, pero disfruto enfrentándome a equipos que quieren jugar, como el Sanse. Nuestra propuesta también es valiente y ofensiva. Por eso a veces encajamos, pero también somos de los más goleadores», argumentó.

Lopy fue otro de los nombres propios de la rueda de prensa. Rubi defendió al mediocentro, pese a su alto número de amarillas, expresando que «es muy noble, no va con maldad. Es intenso, sí, pero no agresivo. Intentaremos que reduzca el número de tarjetas», dijo. Sobre su ausencia en la convocatoria de Senegal, fue contundente, destacando que «por un lado estoy contento, pero también me parece injusto que tenga que estar contento porque no va con su selección. Ojalá se arregle el calendario y puedan ir todos sin perjudicar a los clubes».

Respecto al centro del campo, subrayó que las parejas varían según el partido, puntualizando que «no es lo mismo un Lopi con Gui, que con Baba o Sylvie. La elección depende del planteamiento y del tipo de rival», detalló. Patrick Soko también recibió elogios por su adaptación, elogiando que «está totalmente integrado. Tiene muchas ganas de ayudar al equipo y puede jugar tanto en punta como en banda. Él mismo se ofrece para lo que sea», explicó Rubi.

El técnico elogió el compromiso del vestuario ante el inminente cierre del mercado, respondiendo que «la afición puede estar tranquila. Veo implicación, ilusión, y no me tengo que preocupar por jugadores despistados con el mercado. Ojalá los resultados acompañen para consolidar ese ambiente». Para cerrar, Rubi habló de los casos de Robertone y Maximiano, que siguen entrenando al margen de los planes del cuerpo técnico, puntualizando que «me he reunido con ambos. No están en los objetivos de esta temporada, pero les deseamos lo mejor. Ojalá encuentren pronto una solución».