Rubi transmite ilusión y ambición en la previa del debut liguero del Almería

El entrenador del Almería, Rubi, abordó en rueda de prensa el primer partido de la temporada que se disputará el lunes a las 21:30 horas frente al Albacete. Aunque admitió que la jornada inaugural siempre es atípica por la falta de referentes y las altas temperaturas de agosto, aseguró que su equipo se ha preparado bien. Respecto al polémico tema de las inscripciones de jugadores, que calificó como una situación «muy estrambótica», Rubi transmitió tranquilidad y afirmó que el club le ha garantizado que todos los jugadores que han renovado o llegado nuevos «el lunes van a estar disponibles» para el debut liguero.

Al analizar las diferencias con la plantilla del año anterior, Rubi destacó la gran ilusión y el compromiso de los jugadores. Aunque reconoció que el equipo es muy distinto, ya que «ha habido muchísimos cambios, muchísimas salidas y muchísimas entradas», se mostró muy contento con la actitud de sus futbolistas, tanto los nuevos como los que continúan. Afirmó que el objetivo de esta temporada es ver a «un Almería... pues quizás intentaremos conseguir más compacto, más unido, más junto en todos los sentidos, terreno de juego y fuera» y señaló que la principal área de trabajo en la pretemporada ha sido el apartado defensivo.

En cuanto a la situación de la plantilla, Rubi explicó que aún se esperan más incorporaciones, aunque no tantas como había anticipado inicialmente debido a la falta de salidas en la actual plantilla. Sobre las piezas clave como Dion Lopy y Sergio Arribas, el técnico se mostró tranquilo, ya que los indicios actuales son que «van a seguir aquí, sí o sí». Finalmente, al hablar del objetivo de la temporada, Rubi dejó claro que, aunque el presupuesto sea menor que el año pasado, el club peleará por el ascenso. El discurso, según el técnico, es que «el objetivo es pelear por ascender de la forma que sea de las dos plazas o de las seis».

El primer partido siempre es un poco el que más a oscuras. No sabes muy bien el rival, no hay antecedentes, está todo el mundo pendiente de las inscripciones. El lunes, no sé si tiene una dificultad añadida el próximo lunes por ser ese primer partido de liga y no sé qué nos vamos a encontrar.

Rubi: «Yo creo que, sobre todo, más que nada, con el paso del tiempo, recuerdas la jornada uno siempre como muy lejana, sobre todo también por el tema de las temperaturas, el mes de agosto. Lo recuerdas porque es diferente un poco a lo que va a ser la rutina de la temporada. Por eso, por el resto, yo creo que ya estamos acostumbrados un poco hasta que no se producen los cierres de mercado, estas situaciones de no saber cómo acabará todo, pero no el Almería, sino todas las plantillas. Le hemos quitado importancia a todo eso, estamos trabajando bien, el equipo tiene muchas ganas de empezar con tres puntos y jugamos contra un equipo que sí, que se saben muchas cosas, porque repite cuerpo técnico, algunos o bastantes jugadores que tenía el Albacete el año pasado están en el equipo, han hecho una buena pretemporada, les hemos seguido. Por lo tanto, dentro de esa especialidad de ser la jornada uno y a 18 de agosto, yo creo que todo lo demás lo enfocamos de una forma muy normal».

El tema de las inscripciones, que es el tema de moda antes de que empiece la Liga, con la Liga ya en marcha, ¿el club qué te dice? ¿Qué va a tener para el lunes por la noche?

«El tema de las inscripciones es verdad que me he preocupado en escuchar y leer las ruedas de prensa de muchos entrenadores de nuestra categoría o de Primera División y creo que estamos todos de la mano en que esto es una situación muy estrambótica. Tener que estar pendiente el día antes a ver si se inscriben o no se inscriben futbolistas de nuestro equipo o de los otros, la verdad es que no habla muy bien de nuestra Liga. Pero dicho esto, a mí el club que me dice, que es la pregunta que me hace, es que no va a haber ningún problema y que todos los jugadores que dijéramos que se han renovado contratos o que se han incorporado nuevos, el lunes van a estar disponibles. Esta es la información que yo tengo».

¿Qué diferencias puedes ver o las sensaciones que has tenido con esta nueva plantilla en referencia a la pasada y sobre las salidas?

«Son decisiones que toman los clubes y que cada caso lo gestiona de la mejor manera que pueden para llegar a unos acuerdos finales. Pero son decisiones que las maneja el club. El entrenador obviamente da sus opiniones y luego se dedica a entrenar con los jugadores que tiene disponibles. Es una situación que no es cómoda para nadie, pero forma parte de todo esto que pasa en los veranos con los cierres de mercados tan tarde y estas cosas. Respecto a la primera pregunta, voy a intentar entrar poco en la comparativa con el año pasado. Lo que nos interesa es hablar del presente y del posible futuro que puede darnos la plantilla que tenemos. El año pasado teníamos una muy buena plantilla, muy buenos futbolistas. Algunos que no han seguido o que no van a seguir son muy buenos futbolistas también. Pero veníamos con la dificultad de la herencia de un año muy duro anterior, donde dificultó mucho las cosas. Este año tenemos, a día de hoy, una implicación increíble de los jugadores que tenemos. No sé si a nivel de talento, a nivel de... obviamente nos pueden faltar cosas aún, pero no lo sé. No sé si ya entras en comparativas, pero a nivel de ilusión, de querer darlo todo, de reseteo de algunos que ya estaban el año pasado y decir que este año paso adelante como sea, nos lo transmiten cada día. Estoy muy contento y muy ilusionado. No solo con los que han venido, sino con los que se han quedado y con algunos de los jóvenes que ya teníamos el año pasado que están dando pasos importantes. Ese para mí es un factor importante que tenemos que tener claro. Este año veremos una Almería... pues quizás intentaremos conseguir más compacto, más unido, más junto en todos los sentidos, terreno de juego y fuera».

Esperabas entre 4 y 6 incorporaciones nuevas, solo se ha anunciado la de Federico Bonini. ¿Sigues esperando al menos 3 incorporaciones o ha cambiado algo?

«El club tiene un plan en el momento que termina el partido contra el Oviedo de cómo pretende que quede la plantilla a 31 de agosto cuando se cierre el mercado, que no sé ni qué día es porque no me interesa mucho en el nivel de que si es el 1 o es el 31 y ese plan a veces se va variando un poco. Eso es verdad porque no se puede ejecutar al 100% lo que uno pretende en la hoja de ruta inicial. Lo intenta ajustar al máximo. Entonces, es verdad que ahí dije eso, de 4 a 6, ha venido un jugador. Por lo tanto, estaríamos diciendo que si ha venido un jugador quedaría de 3 a 5. También es verdad que dije, dependiendo de alguna salida de los jugadores que estaban entrenando con nosotros, no ha habido ninguna salida de los jugadores que estaban entrenando con nosotros, de los que estaban cuando yo dije eso. Por lo tanto, si no sale no viene otro. Y a partir de ahí, yo creo que sí que falta completar la plantilla y el club hará lo posible por completarla, pero a lo mejor con algún fichaje menos del número ese que yo dije».

Quedan todavía 123 puntos después del lunes. ¿Está el equipo en modo competición activado o es una cosa que todos los equipos hasta que no pasen 4 o 5 jornadas no van a alcanzar?

«Eel equipo ha pasado del 14 de julio a 8 de agosto, una carga física bestial que les hemos metido, carga táctica, carga de trabajo, carga de entender la metodología de cómo queremos funcionar, de algunos retoques que hemos hecho, nuestra forma de trabajar también. Y entonces la duda podía surgir, vamos a ver cuando todo esto se sobrecompense cómo va a estar el equipo. Pero yo creo que las sensaciones que ya nos llevamos en el último partido de pretemporada fueron muy muy buenas, muy buenas. El equipo parece que ahí empezó a quitarse un poco el cansancio, un poco todo lo que hemos ido cargando de más y creo que está a punto perfectamente para competir, te lo digo así. Creo que vamos a estar con una ilusión por competir importante porque los partidos ya cuentan puntos y me da la sensación de que dentro de que hemos llegado justos para llegar descansados, diríamos entre comillas descansados, llegar frescos a la jornada 1, porque la pretemporada ha sido más corta que otros años, creo que el equipo está con la motivación al 100%».

¿No te has dado cuenta que está esa sensación de que todo el mundo quiere empezar a construir desde atrás y hubo como 5 o 6 errores de esos de salida de balón muy grotescos, muy groseros. No sé si el lunes también le vas a pedir al equipo un poco que no se complique demasiado en esas cosas y que a lo mejor incluso provoque con presión adelantada lo que ayer vimos.

«Lo que has dicho ha sido el inicio de la charla de hoy al equipo. Nosotros contabilizamos todos los goles como se suceden en primera y segunda división de 15-8. De 15, 8 fueron por pérdidas atrás, exceso de riesgo. ¿Qué factores hemos intentado trasladar al equipo para sacar provecho de eso que hemos visto que está pasando? Uno es que quizás las primeras jornadas al haber, no es lo mismo amistoso que competir, ahí hay que acabar de ajustar todo. Dos, que tenemos que intentar, porque esto es nuestra idea, jugar y tener la pelota, pero no con un riesgo desmedido. Eso no quiere decir que no le puedas pasar un balón algún día al portero, hay que hacerlo, porque de vez en cuando hay que hacerlo, pero no abusar de situaciones. Y te diría tres, que la mayoría de equipos, cada vez más, intentan presionar arriba. Nosotros siempre lo hemos hecho. Somos un equipo que a veces no podemos, pero nuestra mentalidad también. Hay que ir con cuidado porque los equipos están organizados, tácticamente preparados, han preparado el partido, entonces ese tipo de presiones hay que saber superarlas y si no se pueden superar, pues hay que esperar el momento para superarlas. Lo que no puedes es regalar ocasiones de una forma continua. También le he dicho al equipo, el día que perdamos un balón ahí atrás o que nos cueste una jugada, no vamos a volvernos locos pensando que ya no podemos pasarnos la pelota atrás, porque entonces cambiaríamos de modelo y de idea de juego. Nuestro equipo quiere jugar, quiere arriesgar, pero quiere tener unos límites de ese riesgo. Este es un poco el mensaje. En cuanto a robar arriba, ya lo viste el otro día, la cantidad de balones que robamos a nuestro rival, arriba, porque la presión arriba la intentamos hacer».

¿Embarba se queda? ¿Has hablado con él? ¿Qué te dice?

«Bueno, yo hablo con casi todos todas las semanas. A ver, no te da para reunirte a lo mejor media hora con cada uno todas las semanas, pero sí que hablamos bastante con todos y lo único que me traslada al jugador es que está uno más muy ilusionado con el equipo, con el staff, con la afición, con el club. Lo que pasa es que es un jugador que también tiene mercado y vamos a estar un poco hasta el final, no sólo con Adrián, sino con varios jugadores, con la incertidumbre de ver qué va a pasar con ellos».

¿Se ha intentado confeccionar una plantilla en base a esta premisa, sabiendo que tenemos futbolistas que pueden salir con sus selecciones en algún momento de la temporada?

«Ya bastante difícil es incorporar según qué futbolistas como para que tú descartes un mercado por la posibilidad de que vayan a una convocatoria de selección. Es verdad que se mira un poco, pero luego hay otros casos, jugadores que los traes y que no iban a la selección y que luego, por hacerlo bien, van a la selección. Es decir, que te pueden pillar de una manera o te pueden pillar de la otra. Por lo tanto, cuando a nosotros nos interesa un futbolista porque creemos que tiene recorrido en el club, sea para ayudarnos a conseguir objetivos o sea para revalorizarse y venderse, porque hay dos tipos de futbolistas en el equipo, que son esas dos, pues lo vamos a hacer igualmente. Lo que esperamos es que el sentido común se acabe imponiendo algún día y que se acabe ya esta forma tan injusta de tratar a los clubes con los parones FIFA».

Decías antes que la plantilla todavía no está completa. ¿Qué le falta como mínimo a esta plantilla para estar completa?

«Sí. El otro día también comentábamos. Nosotros llevamos cinco temporadas completas en primera división, te hablo desde que empecé, cinco completas. Y siempre hemos quedado entre los tres máximos goleadores en la categoría de los 22 equipos, siempre he estado del 1 al 3. Y el pichichi solo lo hemos tenido el año pasado. Todos los otros años no hemos tenido nunca el pichichi del equipo. Te quiero decir con esto que lo que intentamos es inculcar que todo el mundo tiene que aportar y que no obsesionarnos por si tenemos el delantero tan especial como el año pasado que pueda marcar 27 goles más 4, 31. Y de hecho nadie más lo tuvo, porque el siguiente creo que fue Panichelli con 20 y luego seguías bajando. Por lo tanto, si al final entre Patrik (Soko) y Lázaro, entre los dos, consiguen marcar un buen número de goles e implicamos al resto de colaboradores que tienen gol, porque lo han demostrado, siendo de segunda línea, no voy a decir los nombres, pero todos son gente que puede marcar goles. Y la idea de juego es esa, porque la idea de juego es de ir a buscar el gol, de hacer jugadas, de combinar, yo creo que podemos compensar un poco la marcha de un jugador tan diferencial. A partir de aquí, si llega un jugador que nos pueda ayudar ahí también, pues obviamente se está valorando y se está mirando, eso es así. Pero que no es por falta de confianza en los que ya tenemos. De hecho, si tú miras, lo que nos puede faltar es para añadir valor, pero dobladas las tenemos todas las posiciones prácticamente. Si damos un paso adelante, con Pedro, con Dzokic, que nos pueden ayudar en el central también, tienes a Bonini, tienes a Chumi, tienes a Nelson, es decir, que el cuarto central lo tienes de una manera u otra, con Álex, con Chirino, tienes muchas posibilidades, tienes dos laterales izquierdos que pueden ser tres con Perovic, tienes dos laterales derechos que pueden ser tres con Arnau, te vas a las bandas, hay jugadores, medias puntas, bueno, pivotes, es decir, que si se trae algo, que sea para añadir realmente valor, no para solo generar competencia, porque la competencia yo creo que este año incluso la tenemos mejor que el año pasado».

Este año tienes dos porterazos también, para Segunda División; experiencia te sobra para la portería este año.

«Nos sobra. 38 y 35 años. Son tres, porque sigo creyendo que Bruno ha tenido la mala suerte, realmente mala suerte, porque este año sí que él empezaba a competir la posición en igualdad de condiciones, esto yo me comprometí con los tres porteros, pero Bruno no llega a la jornada uno, es evidente, por lo tanto tendrá que esperar un poquito más, pero ya le veíamos que está dándose salto de nivel, y como bien dices, con Fernando y Andrés pues tenemos experiencia para dar y vender. Fernando, ¿qué vamos a decir de él? Ya sabemos que siempre es un jugador que siempre está al pie del cañón y siempre nos ha ayudado muchísimo, y hemos traído al portero que estaba en el equipo que ha quedado campeón de liga. Por lo tanto, es una posición en la portería que también estamos muy contentos con ella».

No sé si la situación este año con Dion Lopy y con Sergio Arribas, que son dos futbolistas piezas que pueden ser muy importantes en la temporada. Y hay esa misma sensación de no saber hasta el último día qué va a pasar con ellos.

«Del tema de Marc Pubill, no me acuerdo tan bien si llegué a decir algo o no, pero sí que era una posible venta, que el club ya me la dijo desde el principio, que Marc era una posible venta. Al final tuvimos la fortuna de que se quedara. A nivel deportivo, a nivel económico, ahí lo tiene que valorar el club. Pero con Luis siempre se dijo que o llegaba una cantidad que no se veía que hubieran indicios de que iba a llegar esa cantidad o iba a estar con nosotros. Tenía esa intranquilidad, pero estaba tranquilo porque el club lo tenía muy claro. Este año es lo mismo. Con esos dos jugadores que has citado, los indicios que tenemos a día de hoy es que van a seguir aquí, sí o sí. Aparte de que ellos están súper integrados, implicados y con muchísimas ganas, porque el número que pide el club no va a llegar. Ojalá podamos hacer un buen trabajo con ellos y si ellos quieren, el año que viene, puedan ir, y el club quiere, puedan ser en unos traspasos con cantidades importantes que saldría ganando todo el mundo. Ojalá, y si ellos quisieran, porque seguramente si Luis Suárez o Marc Bubí hubieran estado aquí también estaríamos muy contentos con ellos, obviamente. Pero entendemos cómo forma parte del mercado y las operaciones cómo se hacen. Pero a día de hoy estoy muy tranquilo. Yo voy más por alguna otra situación de algún jugador que a lo mejor no es un tema de traspaso, sino que pueda salir, pero supongo que entonces lo sustituiríamos. Pero por esas piezas, como tú dices, importantes a demostrar, yo estoy bastante tranquilo. Que luego llega alguien y suelta lo increíble, pues supongo que eso se reinvertirá Siempre digo que cuando se reinvierte, en principio se pierde, porque cuando tú reinviertes de uno de 25 y traes a uno que vale 3, a día de hoy vale más el de 25 que el de 3. Lo que pasa que es verdad que estamos en un club que facilita mucho el trabajar con ellos y que poco a poco suba el valor de cada uno de ellos».

Has comentado las piezas que tiene la defensa, esa polivalencia que te aportan los centrales, el caso de Muñoz y Chirino que pueden jugar también ahí. No sé si te has planteado jugar con línea de 3 por esas circunstancias y si lo podemos ver este año.

«Yo creo que en algún partido lo veremos. Como un entrenador cuando llega a un equipo, que es verdad que cada vez le damos menos valor al tema de los sistemas, eso es verdad. Antes jugabas de una manera, tenía que ser de esa manera. Pero ¿por qué? Porque tú toda la pretemporada destinas muchas horas para intentar generar automatismos, tanto en defensa como en ataque. Entonces nuestra idea inicial es línea de 4. Sin lugar a dudas, en algún partido posiblemente la utilicemos, esa línea de 5. ¿Que se quedara de 5 o de 3? ¿Que se quede ese sistema como nuevo sistema habitual de la Almería? Tendría que ser que el anterior nos ha ido mal y no hemos conseguido ajustar lo necesario para sacarle rendimiento a la defensa de 4. Pero que lo vamos a utilizar. Y el hecho, ya ha habido partidos, estando yo aquí, que hemos dado esas variantes y como tú bien dices, este año con más argumentos, o con más efectivos para poder disponer de ese tipo de alineación».

Tácticamente, a partir del lunes, que vuelta de tuerca más fuerte vas a hacer para ver, algún punto en el que ahí desde el lunes o desde la jornada 4 sí que el aficionado va a percibir un cambio? ¿Cuál sería?

«El mayor gasto de horas que hemos dedicado en los entrenamientos ha sido esta pretemporada claramente en el apartado defensivo. Y sobre todo en el bloque, que en los once trabajen ya sea la presión, ya sea el bloque medio, ya sea el bloque bajo, cerrando espacios, basculando, poniéndose a distancia correcta con el balón por si nos quieren ganar alguna espalda. Es decir, yo creo que vamos a ver un equipo en este sentido rocoso, un equipo que a lo mejor habrá días que ganará por un gol, pero que también va a estar siempre dentro de los partidos. Eso es lo que estamos buscando. En el apartado ofensivo nosotros somos un equipo con mucha libertad. A Nico, a Leo, a Embarba, a Arnau, a todos, a Arrubas, nos gusta que tengan libertad, pero sin balón esperamos este año tener unos números buenos».

¿Cómo están evolucionando las lesiones de Nelson Monte y de Bruno?

«Nelson creo que fue el 4 de agosto, si no recuerdo mal, contra el Águilas, que se hizo un esguince de grado 2, es un esguince pero importante. Está evolucionando muy bien. Igual me precipito diciendo dos semanas, tres no lo sé, pero para este partido y el que viene seguro que no va a estar. Pero la evolución es muy buena. Los esguinces son relativamente fáciles de curar porque al final no tienen secreto, el ligamento tiene que bajar la inflamación, los tratamientos siempre son igual, lo que pasa que como fue un esguince un poco importante a lo mejor no va a ser el típico esguince de tres semanas. Bueno, no va a ser seguro, habiendo pasado dos, cuatro, once, dieciocho, pues como mínimo una o dos más. Y Bruno, la semana que viene va al médico y si considera con las pruebas que ese hueso ya está bien soldado enseguida podrá incorporarse al grupo porque de hecho él ha estado haciendo trabajos más de futbolista de campo que de portero. Es decir, él ha seguido corriendo, ha hecho trabajos aeróbicos porque lo único que no puede usar es sus manos, o su mano».

¿Qué predicción tienes con Baba?

«El 3 de septiembre hará ocho meses. Los protocolos de cruzados han cambiado. Hace unos años eran de seis meses. Ahora ya son de ocho. Si no son ocho meses no dejan los doctores dar el alta al futbolista. Se está hablando de pasarlo a nueve. No el caso Baba sino los cruzados nuevos. Se han controlado que del mes seis al nueve ha habido muchas recaídas. Entonces aconsejan que Baba está perfecto. Tú lo pones ahora a jugar y te digo yo que tendrás la incomodidad de que no ha chocado o no ha saltado con rivales pero está totalmente perfecto. Te diré que ha entrenado más que todos los futbolistas de la Almería a nivel de metros, corridos, de trabajos. Vamos a ver un Baba que sea muy fuerte. Entonces la semana que viene tiene visita médico. Estamos hablando que ya habrá hecho siete meses y medio. Vamos a ver si el médico nos deja que ya pueda integrarse en el grupo para que cuando haga esos ocho meses exactos el 3 de septiembre ya pueda ser disponible para lo que los técnicos decidamos. Ese es el paso. Por lo tanto estamos ya en el punto final con Baba».

Has perdido a un futbolista especial como Gonzalo Melero.

«Bueno, a ver, qué te voy a decir de Gonzalo Melero porque al final han sido con él dos años trabajando aquí, un año en el Huesca. Para mí me parece un jugador extraordinario. Es verdad que tiene unas características determinadas pero es un jugador que hace jugar en el área y con gol. Entonces simplemente le deseamos muchísima suerte y que disfrute del fútbol como hace y que todo lo que es su tema familiar vaya lo mejor posible. Dices eso pero al final las decisiones son todo. El club, el entrenador está ahí pero lo mejor para él era no estar aquí este año y hay que respetarlo y desearle lo mejor de lo mejor porque es un futbolista como sabéis, diferente un poquito. Es un jugador con mucha calidad y con mucho fútbol».

Cuál va a ser el discurso de cara a lo externo. El año pasado el Almería era clarísimo y luego se fue dando una vuelta de tuerca diciendo que a lo mejor eso a futuro lo deberíamos cambiar no sé si le has dado una vuelta a eso y cuál sería ese tipo de discurso ahora.

«Sí, a ver, intento ser realista con el discurso este, es decir, yo el año pasado sabía que todo el mundo nos iba a decir como decían también del Cádiz y del Granada que eran los recién descendidos la mejor plantilla, este equipo y nosotros sabemos que tenemos otros problemas pero el fútbol en segunda división no es fácil, hay muy buenos equipos nos iban a ir diciendo lo mismo muchos entrenadores lo primero que dicen el equipo, el presupuesto, eso se coge en pinzas yo llego al presupuesto a jugar contra el Oviedo y no tengo el presupuesto en el campo uno está en Colombia, otro está con la selección ¿dónde está el presupuesto? Entonces, todo eso lo aceptamos porque sabíamos que nos iba a venir y porque pensábamos así también te lo digo yo creo que teníamos un equipo que podía haber disputado mejor esas dos primeras plazas la primera vuelta acabamos líderes entramos en una fase muy negativa fuera de casa y nos quitó esa posibilidad yo estoy convencido que hubiéramos subido con toda la plantilla porque el equipo acabó muy bien de primera visión acabamos de vender futbolistas importantes que incluso van a la Champions hemos hecho un cambio de muchos futbolistas que llegan al equipo yo te digo, para mí el discurso es que el objetivo es pelear por ascender de la forma que sea de las dos plazas o de las seis pero para mí es más difícil que el año pasado para mí es más difícil en lo que es bajada de presupuesto pero es verdad que por otro lado vamos a intentar que sea más asequible por equipo compacto equipo aguerrido equipo muy ilusionado vamos a ver si eso hasta dónde nos da no acepto el objetivo como que solo las dos primeras plazas nos valen nosotros tenemos que pelear por subir primero con la ambición de ir a esas dos plazas y si no puede ser pues vía play-off.»

Robertone, de estar entrenando al margen del grupo vuelve al grupo estuvo en la ofrenda la situación de Lucas, ¿cuál es?

«Es que estas son situaciones para preguntas más para el club Rafa, porque al final esto es el día a día que lo gestiona el club y futbolista. Entonces, yo a nivel de de de pensar en el partido de Albacete de momento Rober no ha estado trabajando con nosotros con asiduidad no está pensado en esto. Lo que se está buscando es una salida. Por eso ha estado en una situación diferente. Ahora el club ha pensado que de momento esté trabajando con el grupo. Es una persona que también ha trabajado duro con nosotros, que aceptamos todas las decisiones que se vayan tomando. Cómo acabará, ya se verá cuando acabe el mercado».