Rubi: «Esto no ha terminado. Si lo hicimos una vez, podemos hacerlo otra»

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 8 de junio 2025, 01:16 Comenta Compartir

Tras la derrota por 1-2 en casa ante el Real Oviedo, Rubi compareció en sala de prensa para analizar lo sucedido. Comenzó valorando el encuentro y el escenario que se presenta para la vuelta. «Creo que un inicio para mí ligeramente mejor ellos, más tranquilos con la pelota y moviéndonos un poquito. El gol yo creo que es muy evitable, pero lo marcan ahí, reaccionamos, marcamos el empate y a partir de ahí yo creo que la primera parte ha sido muy igualada. Recuerdo el tiro de Leo Baptistao, recuerdo el balón de rosca de Arribas, igualada, reconociendo que el inicio ha sido un poco más de ellos y creo que hemos estado más cerca nosotros del segundo que ellos por lo que ha pasado en el campo».

Sobre la segunda parte, el técnico no dudó en elogiar el rendimiento de sus jugadores. «La verdad es que hemos hecho un gran partido. Nos ha faltado ese pelín de fortuna, ya no digo una sino incluso dos, pero luego hay que reconocer que en el gol de ellos la acción es bastante de nivel. El centro que saca con la zurda, presionado, y ahí Nacho, que ya ha marcado unos cuantos goles así, lo habíamos visto esto, ¡ha conseguido cazar el balón. El nuestro ha ido al palo y fuera, el de ellos ha ido al palo y dentro».

Sin recompensa

Rubi lamentó la falta de recompensa. «Es un deporte que nos muestra muchas veces que puede ser injusto en el resultado, sin desmerecer a un gran rival que hemos tenido delante». Sobre la lesión de Leo Baptistao, explicó que aún no hay un diagnóstico definitivo. «En 24, 48 horas sabremos. Él lo que dice es que ha notado una pequeña molestia ahí, que no sabe si es contractura o es pinchazo. Ahí tendremos que esperar un poquito, pero está claro que en esas cosas no está siendo nuestro playoff».

Preguntado por si se ha gestionado algo para que Luis Suárez pueda estar en el partido de vuelta, Rubi fue claro. «No tengo constancia. Yo ya os expliqué ayer lo que os expliqué, que hay algún plan ahí previsto para ver si es posible, pero no tengo constancia. He estado totalmente centrado en el partido y totalmente enfocado en ello».

Convencido

A pesar del resultado adverso, el técnico se mostró convencido de que la eliminatoria sigue abierta. «Por supuesto y seguro que ellos piensan igual, la eliminatoria no está cerrada, ni mucho menos. Esto es un partido de un equipo que ha ganado por un gol y nosotros lo que hemos de pensar, de momento, es marcar un gol de inicio. De inicio me refiero a ponernos por delante. Que consiguiéramos ponernos por delante, como mínimo, estiramos la eliminatoria media hora más».

Explicó también que el vestuario ha salido reforzado del partido. «El refuerzo que ha tenido el vestuario ha sido muy importante porque los chicos han sentido que podían ser mejores que un gran equipo como el Oviedo y se han quedado con esa sensación para volver a demostrarlo en campo de ellos». Reconoció que será complicado por el ambiente del Tartiere, pero añadió que «si lo hemos hecho una vez, pues tenemos que llamar a la puerta volviéndolo a hacer y a ver si tenemos un pelín más de fortuna de cara a puerta. De momento pensar en ponernos por delante en el marcador y la eliminatoria pasa de 90 a 120 minutos, ya veremos». Para finalizar ese bloque, quiso mandar un mensaje de fe. «Ejemplos hay de remontadas de equipos, por lo tanto hay que pelearlo hasta el final y sin más».

El juego

Cuestionado por si este ha sido el mejor partido del Almería contra el Oviedo esta temporada, Rubi coincidió. «Posiblemente sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que el de Liga en casa la segunda vuelta también les sometimos muchísimo, quizás no con tantas ocasiones como hoy, también es verdad, pero la segunda parte del partido de la segunda vuelta estuvimos muy bien». Comparó con otros deportes para destacar la paradoja del fútbol. «Es lo que hablamos, en otros deportes de equipo el que tira 70 veces a canasta y el otro tira 30, normalmente gana siempre el de 70. En el fútbol se puede dar esta circunstancia al revés tranquilamente porque ejemplos podríamos poner muchos». Y añadió que, pese a todo, «también hay que reconocer que el rival ha tenido su esfuerzo y ha peleado por esperar ese momento que le ha llegado en la última».

Sobre la mejora del equipo tras el descanso, Rubi explicó qué factores marcaron la diferencia. «Sobre todo me refiero a los primeros hasta el empate, en la primera parte, pero creo que hasta el empate. Yo creo que les hemos quitado un poquito más la pelota, cuando ellos tienen el balón, pues claro, quitarle el balón a Cazorla, a todos estos futbolistas, es muy complicado. Les hemos quitado un poco la pelota y luego en el cooling break también hemos hecho algún ajuste táctico que nos ha ido bien. En el descanso hemos reforzado el ajuste táctico y hemos introducido otra pequeña variante y nos ha funcionado bien». También señaló que el rival pudo asumir que el empate no era un mal resultado. «Supongo que también el rival iba considerando que el empate no era un mal resultado y también ha ido jugando un poquito con eso, que a veces dominas también porque el rival, va jugando un poco con ello, pero nosotros lo hemos hecho bastante bien».

Los cambios

Sobre las decisiones ofensivas sin Luis Suárez, Rubi desgranó la elección inicial y los cambios posteriores. «Nosotros conocemos alternativas, teníamos Rachad, teníamos Marco Marezi, teníamos Lázaro y Leo Baptistao». Dijo que descartaron otras opciones como jugar con un falso 9. «Luego otro sería hacer un invento, un falso 9 y algunas historias; eso la descartamos de inicio». Explicó que Baptistao no se encuentra cómodo como punta de espaldas. «Conociendo bien a Leo, está bastante a gusto en la posición de los costados y no está tan a gusto pues disputando balones con los centrales de espaldas y tal». Por eso se apostó por Marco. «Hemos intentado ser coherentes, es decir, cuál es el delantero que lleva todo el año trabajando, lo que pasa que Luis no le ha dejado en ningún momento entrar, porque Marco si lo hubiéramos podido ver más hubierais visto que es un jugador ya más hecho de lo que era antes, lo que pasa que no lo hemos podido enseñar. No quiere decir que un jugador no juegue y que no se le tenga confianza, ha sido difícil darle minutos». También se buscaba que ayudara en la presión. «Buscábamos también que nos ayudara un poquito en el tema de la presión, ya lo habéis visto que se ha vaciado, apretando a David (Costas) y a Dani (Calvo) y que si nos obligaba el rival de inicio a jugar un poco más directo, tener esa posibilidad de disputa, esa es la idea». Sobre el cambio, explicó que estaba previsto. «Sabíamos que no podíamos estirarlo mucho porque lleva tiempo sin jugar 90 minutos y luego ya con el rival más cansado, creo que la aportación de Lázaro iba a ser buena como ha sido».

Finalmente, preguntado por la presencia del presidente, Rubi dijo. «Le hemos visto ahora, nos ha saludado, no ha comentado nada. Ayer estuvo viendo el entrenamiento y creo que quedó contento con lo que vio y con el ánimo que tenía el equipo para afrontar el partido y simplemente nos ha saludado y deseado suerte».