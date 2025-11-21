Rubi: «Estoy seguro que va a ser un partido intenso contra el Leganés»

El técnico rojiblanco espera la «mejor versión» del Leganés mañana; además, tiene claro que «acertará» con el recambio de Lopy en el once inicial

Antonio ... del rosal

almería. La rueda de prensa previa al encuentro entre el Leganés y el Almería dejó una batería de titulares que invitan a interpretar el choque no solo como un partido más, sino como la antesala de un tramo decisivo para el proyecto rojiblanco. Las primeras preguntas giraron en torno al estado físico de los jugadores, especialmente de Leo, cuya disponibilidad era una de las incógnitas de la semana.

Rubi disipó cualquier duda con claridad quirúrgica. «Vale, sí, está ok es alta, por lo tanto ya total disponibilidad. Además con un buen trabajo que ha hecho por detrás. Por lo tanto, Leo se incorpora». El técnico transmitió confianza en el rendimiento inmediato del futbolista, dejando claro que no se trata de un alta precipitada sino del resultado de un proceso bien planificado.

La comparecencia, no obstante, tuvo también su parte negativa. El entrenador confirmó que Nico será baja al menos para este encuentro. «La noticia no tan buena es Nico, que tiene un problema pequeñito muscular que creemos que para el miércoles va a llegar, creemos. Pero para este partido preferimos que no va a entrar en convocatoria». Su ausencia obligará a ajustar el plan en la sala de máquinas. En paralelo, Rubi señaló que la mayoría de internacionales han regresado en plenas condiciones, permitiendo trabajar con un bloque más completo. «Los demás, los internacionales se han incorporado bien, todos. Es decir, bajas diríamos estamos hablando de Chumi y de Nico». Una situación que considera favorable dentro del exigente calendario que se avecina.

El nivel del Leganés

Superado el capítulo físico, la conversación entró de lleno en el análisis del próximo rival. El Leganés, que viene de una victoria meritoria en Ceuta, representa un examen duro para un Almería en crecimiento. «Sí, sin lugar a dudas, estamos hablando de un señor equipo que es verdad que ha arrancado ahí medio-medio pero que no tenemos, yo creo que nadie, dudas de que va a ser un equipo que va a pelear para estar arriba. Hay equipos que igual lo hemos sufrido nosotros. Cuando bajamos de Primera División cuesta un poco al principio pero la plantilla, el entrenador, todo lo que tienen ellos creo que es de mucho valor. Y luego lo que decías, Ceuta me parece un escenario muy complicado. Realmente tiene mérito sacar ese partido y como bien has dicho, contra nosotros fueron superiores en el tramo inicial. Nos hicieron pasar mal y por lo tanto ellos han sido capaces de minimizarlo y de sacar el partido en Ceuta, que es difícil. Y respecto a lo de casa, aunque lleguemos ya a un tercio de Liga no deja de ser un poco que aún quedan muchos partidos y muchos puntos. Esperemos que no mañana, pero seguro que es un equipo que en casa también va a sacar muchos puntos». Con estas palabras, Rubi abrió un discurso cargado de respeto hacia el conjunto pepinero.

El técnico recordó las dificultades de competir en Ceuta, donde su equipo sufría hacía apenas unos días. «Ceuta me parece un escenario muy complicado. Realmente tiene mérito sacar ese partido». Para él, esa victoria del Leganés no es casualidad sino un reflejo de su potencial real.

Reanudación de Ceuta

Otro punto clave fue la organización del viaje a Ceuta para completar la segunda parte pendiente. «A ver más que satisfechos nosotros aquel día cerramos el partido con el Ceuta del 26 ya habíamos llegado al acuerdo de una hora temprana para poder, tuvieron la deferencia de que pudiéramos volver con tranquilidad a Almería, es verdad que ahora iremos justos pero la idea es volver el mismo día iremos más justos, por lo tanto el horario no es el mejor que queríamos, pero que lo aceptamos por supuesto y el día, sí, el día nosotros no tenemos duda que para todo lo que viene después nos permite coger un poco de aire antes de las dos últimas semanas el sacar este partido ya de encima. A partir de ahí lo que es el viaje la idea la tenemos organizado igual, es verdad que creemos que tendremos algo más de facilidades en la frontera porque ya hemos pasado por allí hace diez días, por lo tanto nuestros datos ya están registrados porque hubo un tema también de registro de datos que llevó un tiempo, no? Esperemos que todo vaya normal y ya está». A pesar de las complicaciones logísticas, el equipo viajará y volverá en el mismo día.

Rubi también hizo hincapié en la fortaleza defensiva del Leganés como local, a pesar de sus números irregulares. «Esperemos que no mañana, pero seguro que es un equipo que en casa también va a sacar muchos puntos». A su juicio, el tramo actual del campeonato aún no refleja con fidelidad la identidad definitiva de cada equipo. El encuentro en Butarque tiene un componente emocional innegable. El estadio madrileño quedará siempre asociado al ascenso del Almería, un recuerdo grabado en la memoria del club. Rubi lo sabe y lo asume con naturalidad. «Sí, es verdad que por un lado la frialdad te lleva a decir que ha pasado tiempo, es otro partido, no podemos estar recreándonos en muchas cosas anteriores, pero es verdad que me ha hecho mucha ilusión ver vuestros reportajes, vuestros comentarios de aquel día y algunas fotos que hacía tiempo que no veía porque fue un día muy bonito y muy especial. Es que esa es la realidad. Lo que pasa que mañana empezamos 0-0, partido nuevo y ojalá sea un campo que en el futuro podamos ir diciendo que siempre se nos ha dado bien. Aquel día conseguimos un empate que no había un ascenso y está claro que tenemos muy buenos recuerdos de ese estadio, pero mañana es otro partido, otra temporada, otros futbolistas y bueno, algunos quedan, de los nuestros, de ellos creo que no. No estoy seguro pero creo que de ellos no queda ninguno y de los nuestros algunos quedan». Aun así, el técnico advirtió de que la nostalgia no puede condicionar la preparación. «Lo que pasa que mañana empezamos 0-0, partido nuevo…». Su mensaje fue claro: el pasado inspira, pero no compite. El entrenador recordó que, salvo unos pocos futbolistas, la plantilla actual es distinta a aquella que celebró el ascenso. «De los nuestros algunos quedan, de ellos creo que no tienen ninguno», puntualizó el técnico indálico. Hay que destacar que jugadores como Arnau, Fernando, Centelles o Chumi si estaban en aquella plantilla del ascenso a Primera División en el 2022.

Butarque no es un 'fortín'

Rubi analizó también el hecho de que el Leganés sume más puntos fuera que en casa, destacando que «Es una circunstancia pasajera porque creo que en el futuro cuando acaban las ligas siempre hay uno, a lo mejor, de los 22 que han sumado más puntos jugando fuera que en casa. No creo que vaya a ser el Leganes este año porque creo que, repito todo lo que tiene para encadenar buenos resultados en casa lo tiene, por lo tanto es cuestión de tiempo esperemos que a nosotros no nos pille por el camino. Pero a día de hoy es verdad que fuera de casa han hecho partidos también muy serios donde ha sido muy difícil avanzar en el marcador contra ellos, perdieron hace poco contra la Real pero lo arreglan la semana siguiente ganando en Ceuta y es un equipo como te digo, que como no es fácil y tú juegas de local contra ellos y te puedes poner un poco nervioso porque no le haces situaciones de peligro y entonces eso ellos lo saben aprovechar porque en cualquier momento tienen jugadores para desequilibrar». Para él, es cuestión de tiempo que mejore su rendimiento como local.

Al comparar el espíritu del vestuario con el del año del ascenso, Rubi reconoció similitudes, sobre todo en la ilusión y en la unión del grupo. «Lo que está claro es que aquel año había una ilusión espectacular en la plantilla en todo el mundo, la afición porque hacía tiempo que no estaba en primera vosotros y yo creo que este año estamos acercándonos poco a poco, la plantilla lo está demostrando, que es una plantilla que no da problemas, que juegue quien juegue pues hay solidaridad, creo que nos estamos animando todos mucho, por lo tanto se está pareciendo en que estamos generando un ambiente y una ilusión importante, lo que pasa que ya sabéis vosotros lo difícil que es luego que se te tuerce dos partidos lo empezamos a ver todo negativo, hay que ir con mucha tranquilidad, pero creo que lo que estamos generando es positivo porque al final todo eso en el fondo ayuda que haya ilusión, que haya motivación, que la gente esté contenta, todo eso ayuda que la gente esté crispada, que la gente esté negativa le des motivos o no esté pesimista, todo eso resta, por lo tanto nosotros estamos sumando por parte de todo el mundo que eso es muy bueno». Para el técnico indálico, este clima ayuda a potenciar el rendimiento.