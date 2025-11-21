Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rubi dirigiendo un entrenamiento del Almería UDA
UD Almería

Rubi: «Estoy seguro que va a ser un partido intenso contra el Leganés»

El técnico rojiblanco espera la «mejor versión» del Leganés mañana; además, tiene claro que «acertará» con el recambio de Lopy en el once inicial

UD Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:42

Comenta

El técnico rojiblanco espera la «mejor versión» del Leganés mañana; además, tiene claro que «acertará» con el recambio de Lopy en el once inicial

Antonio ... del rosal

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  2. 2 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  3. 3 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  4. 4 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  5. 5 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  6. 6 Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia
  7. 7 Un helicóptero retira los restos de la obra en el refugio Elorrieta de Sierra Nevada
  8. 8

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  9. 9

    Vuela de Japón a España para denunciar que su expareja la amenazaba desde Granada
  10. 10

    Francisco Herrera, Francisco Liébana, Juan Górriz y Nicola Bellomo de la UGR, en el top mundial de los más citados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Rubi: «Estoy seguro que va a ser un partido intenso contra el Leganés»

Rubi: «Estoy seguro que va a ser un partido intenso contra el Leganés»