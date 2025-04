Rubi: «Si sacamos el partido somos claros aspirantes a todo»

Antonio del Rosal Jueves, 3 de abril 2025, 16:43 Comenta Compartir

Rubi, el entrenador de la UD Almería, comenzó la rueda de prensa analizando al Granada, destacando que «ellos están pasando un poco un proceso como el nuestro, que fuera de casa nos está costando por una cosa o por otra, sacar buenos resultados, pero también es verdad que en casa el Granada está muy fuerte. Es un equipo que tiene unos resultados muy buenos en casa», concluyó Rubi. El entrenador rojiblanco solo piensa en sumar los tres puntos en el 'Los Cármenes', respondiendo que «si coges los partidos que creo que no pierdes de octubre y la necesidad de los puntos es igual para los dos equipos. Creo que el empate, entre comillas, no nos arregla nada a ninguno de los dos, pero es un resultado que también es posible según cómo vaya el partido. Partido de tensión, un partido muy bestia porque creo que son dos equipos que el año pasado estaban en primera y que ahora no estamos en las situaciones de los seis primeros y por lo tanto es un partido que ya va a ser bastante emocional en el terreno de juego, pero que el resultado va a marcar más emociones aún», aseguró Rubi.

El catalán dio algunas de las claves para lograr vencer al Granada, argumentando que «es verdad que creo que somos, si no me equivoco, dos de los tres equipos que más goles llevan en la categoría. Los dos tenemos futbolistas muy buenos en ataque y creo que, como tú dices, hay que tener un mínimo de control, porque si no tienes un mínimo de control vas a favorecer que salga todo ese talento, por lo menos de intentar contrarrestar al rival un poco, tanto ellos pensarán con nosotros lo mismo. A mí lo que tiene que ver con mi labor es que nuestro equipo estamos valorando mucho el porcentaje de ocasiones recibidas y es que estamos mucho mejor que en la primera fase de la Liga, aunque en Burgos encajamos tres goles».

Eficacia de los rivales

Rubi comentó que los rivales están siendo muy eficientes contra la UD Almería, subrayando que «los rivales están siendo bastante eficaces con nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que si conseguimos mantener la línea del último partido contra el Levante, estamos reduciendo al rival a pocas ocasiones de gol. Contra el Granada va a ser más difícil, es evidente. Pero ese es mi objetivo, que el equipo sufra los momentos que haya de sufrir y que reciba pocas ocasiones. Luego veremos si lo conseguimos y si ellos, también, pueden pararnos».

El entrenador indálico transmitió el grado de ilusión que se generó en el vestuario tras la victoria ante el Levante, explicando que «tenemos claro que quedan nueve partidos y es el momento de echar el resto en cada uno de ellos, eso lo tenemos clarísimo. Luego el resultado no lo puedes controlar porque el rival puede pensar igual que tú y puede estar igual de concentrado, pero nuestro equipo está muy mentalizado y muy concentrado. Fíjate que es un partido, como repito algo con lo que he dicho, que el resultado va a marcar emociones muy fuertes, en un sentido o en otro, es decir, yo he intentado trabajar anímicamente al equipo para tenerlo preparado para todo lo que pueda pasar. Creo que si sacamos el partido volvemos a ser claros aspirantes a todo, si sacamos el partido».

Evitar tarjetas amarillas

El entrenador rojiblanco lanzó un mensaje sobre la cosigna que le da a sus jugadores a la hora de ser más o menos intensos, recalcando que «la consigna que está marcada desde el primer día es ser un equipo limpio y noble, que eso no quiere decir que no pueda hacer alguna falta más dura de lo que es lo normal, pero siempre desde la nobleza y desde ir a la disputa del balón, eso es lo que vamos a ver. No somos un equipo, lo hemos demostrado desde el primer día, que está simulando lesiones, que pide cosas que no son a los árbitros, nosotros no somos así», aseguró el técnico.

Rubi reiteró que es muy complicado evitar algunas amonestaciones, respondiendo que «aunque hay un momento dado que hay que hacer una interrupción para frenar un contraataque, todo eso pues lo lógico es que la hagamos, ¿no? Pero es una cosa muy difícil de controlar, porque al final nunca sabes si se va a producir una jugada que realmente necesita una amarilla, aunque sea el minuto dos. Nunca sabes si el árbitro va a tener una conducta un poco más tranquila al principio para no cargarse de amarillas o a la primera ya te quiere avisar. Toda esa información la tenemos, un poco, del tipo de árbitro que recibimos, pero es muy difícil de controlar. Lo que sí que puedo asegurar es que nuestros futbolistas van desde la nobleza y desde la deportividad».

Desconcentración

El de 'Vilassar de Mar' comentó si hay miedo o incertidumbre de que los rojiblancos salgan desconcentrados al partido de este sábado, subrayando que «A veces hablamos de la concentración del equipo por encajar un gol y es la concentración de un futbolista determinado en un momento. A veces es todo el equipo, a veces es medio equipo, a veces es un jugador. No estoy sufriendo por eso, lo digo de verdad, pero sí que me gustaría intentar avanzarnos en esa faceta».

Rubi, el entrenador del Almería, comentó que números son los marcados para lograr el ascenso directo a Primera División, aunque solo piensa a corto plazo, apuntando que «está claro que no va a ser una liga como la anterior que subimos, de 81 puntos, entonces el margen ahí va a estar entre 72 y 75 puntos, creo. Esta pregunta a final de temporada veremos si la respuesta mía es equivocada. No estoy nada pensando en eso, estoy pensando en el día a día, en el intentar ganar en Granada. Pero tengo claro que si no ganáramos en Granada, tenemos que encadenar tres victorias seguidas, para poder llegar a esos 72-75 puntos, si no nos quedaríamos fuera de esas cifras», aseguró el técnico.

El rojiblanco habló sobre Luis Suárez y su vuelta a Granada, equipo donde jugó hace unas temporadas, confesando que «el Luis Suárez de cuando llegó aquí, al de ahora, ya es bastante diferente, no ha perdido esa raza, ese espíritu competitivo, pero sí que es cierto que no entra tanto en trifulcas, en piques con los rivales, siempre le sale alguna vez alguna cosita. Es un jugador que cuando estuvo allí, a su manera le dio todo lo que pudo al Granada. Ahora está en otro club y defiende otro club y tiene derecho también a celebrar, si marca algún gol, si lo quiere hacer y si no lo quiere hacer, porque no lo haga, pero que tiene derecho a poder celebrarlo».

Por último, Rubi destacó el gran equipo del Granada por encima de las individualidades, respondiendo que «veo más al Granada como un trabajo global de equipo que focalizarnos en un futbolista. Estamos hablando de jugadores que tienen minutaje en Primera como muchos de los nuestros».