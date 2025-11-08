Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubi, pensativo, aventura un partido difícil ante un Ceuta del que conoce sus virtudes. UDA
UD Almería

Rubi sabe que en Ceuta «se nos presenta un partido muy difícil»

El técnico elogia la solidez de un Ceuta que «ha sabido adaptarse y hacerse fuerte», pero advierte que la UDA llega «con la mentalidad de competir como uno más en una Liga sin ventajas»

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:56

Comenta

La UD Almería afronta un nuevo examen en Ceuta, un escenario inédito para Rubi y una prueba que el técnico catalán define sin rodeos: «Nos ... espera un partido muy duro, muy difícil». El entrenador rojiblanco viaja con la prudencia de quien conoce la trampa que esconden los recién ascendidos y con el convencimiento de que, en esta Segunda, ningún rival concede margen al descuido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

