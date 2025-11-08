Rubi sabe que en Ceuta «se nos presenta un partido muy difícil»

La UD Almería afronta un nuevo examen en Ceuta, un escenario inédito para Rubi y una prueba que el técnico catalán define sin rodeos: «Nos ... espera un partido muy duro, muy difícil». El entrenador rojiblanco viaja con la prudencia de quien conoce la trampa que esconden los recién ascendidos y con el convencimiento de que, en esta Segunda, ningún rival concede margen al descuido.

«Para nosotros es un honor ir a Ceuta y jugar allí», confesaba Rubi, con ese tono entre el respeto y la expectación que adelanta la batalla. El Almería llega con bajas, dudas víricas y la necesidad de mantener la firmeza de las últimas jornadas. «Empezamos a tener alguna preocupación por jugadores con malestar, pero viajaremos con todo lo que tenemos», admitía, como quien sabe que los contratiempos forman parte del paisaje.

El técnico no se dejó seducir por la etiqueta de recién llegado que acompaña al rival. «Para nosotros no tiene nada de ventajoso pensar que es un equipo nuevo en la categoría. Es un equipo más totalmente y lo ha demostrado». Rubi sabe que en el Alfonso Murube espera un adversario con fe, variantes tácticas y un público entregado. Un escenario incómodo y una oportunidad para medir si el Almería mantiene, además de resultados, el pulso competitivo que lo sostiene en la parte alta.

Un honor

La víspera de un viaje siempre tiene un aire distinto. El destino, esta vez, se llama Ceuta. Un enclave que respira historia y fútbol en un estadio que se ha convertido en fortín. Rubi lo sabe y no lo disimula. «Para nosotros es un honor ir a Ceuta y conocer, por lo menos yo no he estado nunca allí, e ir a jugar allí», afirmaba el técnico rojiblanco en la previa del encuentro, con el tono pausado de quien respeta al rival y entiende la dificultad del desafío.

El entrenador de la UD Almería se detuvo primero en el parte médico, una costumbre que ya anuncia el pulso del fin de semana. «De los tres jugadores que teníamos la semana pasada con la posibilidad de recuperar, hemos recuperado a Baba al 100%, seguro. Con Leo estamos pendientes, ha hecho el entrenamiento y ha acabado, pero el doctor quiere asegurarse, estamos pendientes de una decisión para este partido. Y André, por algunos temas personales que ha tenido, no ha podido entrenar lo adecuado para llegar a este partido», explicó Rubi, que además advirtió de un brote de malestar vírico en el vestuario. «Vamos a viajar con algún futbolista que no sabemos si está incubando o no está incubando», reconoció. El fútbol también se juega en esos detalles invisibles que no salen en los partes oficiales.

El rival

Pero el entrenador catalán quiso mirar más allá de las ausencias y hablar del adversario, un Ceuta que, pese a su condición de recién ascendido, se ha ganado el respeto de toda la categoría. «Primero de todo, felicitar al Ceuta, al club, a su plantilla, a la afición, al entrenador muy especialmente y a su staff por este ascenso tan importante. Además, lo han hecho de una forma con mucha autoridad, quedando campeones y ganando la eliminatoria de campeones», destacó con admiración.

Ese dircurso no fue una cortesía diplomática. Rubi maneja los datos con precisión quirúrgica. «En todo el 2025 sólo han perdido cuatro partidos, uno en Ibiza, que ya no había nada en juego, y los tres del inicio de esta temporada».

El Ceuta, que se ha ganado el respeto de la Segunda División, se ha reforzado con jugadores curtidos en la categoría. Rubi lo subrayó con naturalidad. «Han hecho una plantilla con muchos jugadores que ya conocen la categoría. Hay jugadores que llegan porque se lo han ganado y otros que ya la conocen de sobras. Por lo tanto, un trabajo muy bueno el que están realizando. Para nosotros no tiene nada de ventajoso el pensar que ha sido un equipo que caracteriza a este año en Segunda División. Para nosotros es un equipo más totalmente y lo ha demostrado y lo está demostrando», reconoció.

Mérito silencioso

Y es que el rival caballa llega con un mérito silencioso que habla de seis porterías consecutivas sin encajar antes de su último tropiezo, el encajado la pasada semana en Córdboa. «Claro, el otro día rompieron esa imbatibilidad de seis porterías a cero seguidas, que claro es una barbaridad encadenar seis porterías a cero», resaltó Rubi, consciente de que el partido de esta tarde en el Alfonso Murube exigirá rigor y paciencia. «Eso te demuestra el trabajo que hacen a nivel defensivo. Es un equipo que ha sabido modificar cosas del inicio de temporada para ser más fuerte y conseguir más puntos. Tiene muchísimas variantes a nivel de dibujo táctico y de movimientos de posiciones entre sus futbolistas».

El técnico no dejó lugar a dudas sobre lo que espera en el Alfonso Murube, considderando que será una batalla de alta exigencia. «Espero un partido muy duro, muy difícil. Ellos son en casa el equipo que, si gana este partido, se colocará primero en cuanto a equipo local de la Liga. Están a gusto en su estadio y además es un equipo que tiene fases de buen dominio y de someter al rival. Equipo muy completo y la verdad es que nos presenta un partido muy difícil».

La UD Almería viaja, una vez más, con la maleta de la ambición y la prudencia. Con la vista en Ceuta, pero con el eco de las palabras de su entrenador resonando en la sala de prensa: respeto, exigencia y fe en el trabajo. Porque, como bien dice Rubi, el fútbol –y más en esta Segunda salvaje– se gana también desde la humildad.

Defensa sólida

Tras siete jornadas, el Almería ha empezado a mostrar una cara más compacta y segura en su parcela defensiva. Con respecto a las primeras cinco jornadas, en estas siete últimas el equipo sólo ha encajado seis goles, ha reducido el número de disparos en contra y todo el mundo puede ver en una evaluación general que el equipo ha mejorado. «Más allá de los números, subrayó que la verdadera clave está en la consolidación de un bloque que sabe corregir sus errores y aprender de ellos. «Yo creo que un poco todo porque al final, ya lo comentamos en su día, que esto era un poco cuestión de tiempo a consolidar trabajo. Era cuestión de tiempo que los jugadores cogieran su punto de forma. Es que pedíamos que estuviéramos al 100% al principio y era muy difícil eso por diferentes circunstancias. Y para mí el más importante ya no es eso, porque eso ya sabía que lo íbamos a conseguir, sino el bloque. Por ejemplo, del partido de Eibar al partido de Castellón se hicieron unas correcciones a los jugadores de ataque y las aplicaron. Es decir, que esos errores en este partido ya no los cometimos», analizó de lo sucedido en los últimos partidos disputados.

Consciente de que encajar goles es inevitable, el técnico destacó cómo los errores que todavía se producen son puntuales y situacionales, lejos de reflejar problemas estructurales. «Aun así, siempre te duele encajar, pero es normal que encajemos, como van a encajar todos los equipos y nosotros, por supuesto. Pero que si te fijas el último gol es un córner, el penúltimo gol es un penalti. Aunque sea un penalti, yo no lo considero un balón parado, estamos encajando en situaciones un poquito concretas, no en juego en sí. No estamos recibiendo tantas ocasiones como al principio y yo creo que eso es muy positivo. Vamos a ver si lo conseguimos mantener en el tiempo, porque de la pegada que tenemos ya lo sabemos todos».

La lectura es clara, el Almería ha encontrado un equilibrio defensivo que permite al equipo crecer con confianza, aprender de sus errores y proyectar su capacidad ofensiva sin renunciar a la seguridad en su propio campo. La mejora es palpable, y ahora el reto es mantenerla con constancia, jornada tras jornada, hasta convertir la defensa en un sello de identidad que complemente la pegada del ataque.