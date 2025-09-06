Rubi: «El Racing llega como líder con méritos propios y va a ser un partidazo»

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:53 Comenta Compartir

La previa del encuentro entre la UD Almería y el Racing de Santander dejó en la sala de prensa las palabras de Rubi, que destacó la dimensión del duelo en el UD Almería Stadium. «Está claro que vamos a jugar contra el líder con méritos propios en las tres primeras jornadas. Un equipo que ha sido capaz de marcar diez goles, hacer los nueve puntos... va a ser un partidazo, súper atractivo para la gente», señaló el técnico, que no escondió la dificultad de medirse a un rival en racha y que vuelve a mostrarse como uno de los candidatos firmes al ascenso.

El entrenador almeriense repasó además la situación de su defensa, mermada por las bajas, confirmando que «Chumi está KO. No llega al partido de mañana y sería duda para el siguiente» y explicando que Nelson Monte tampoco podrá estar, aunque evoluciona de manera favorable para la próxima semana. La incógnita pasa por la inscripción de Aridane, a quien Rubi incluirá en la convocatoria siempre que el club logre resolver a tiempo el límite salarial. «Vamos a ver si en estas horas de hoy y mañana el club puede resolver la situación para inscribirlo», apuntó con cierta cautela.

En un repaso más amplio a la actualidad, Rubi expresó su satisfacción por cómo ha quedado configurada la plantilla tras el mercado estival, valoró el compromiso de la afición y se mostró optimista respecto al trabajo colectivo que se está realizando en la categoría para impulsar un cambio en el calendario. «Yo creo que al final la lógica se va a acabar imponiendo y espero que los clubes reflexionen», comentó, al tiempo que pidió paciencia con algunos jugadores que llegan de procesos largos o que aún están en etapa de adaptación. Todo ello en un contexto de exigencia máxima, con septiembre cargado de salidas complicadas y la necesidad de mantener viva la ilusión de la grada.

¿Cómo está Chumi, ha estado durante la semana fuera del grupo y no sé si en los últimos entrenamientos se ha incorporado. ¿Está OK o está KO?

«Está KO. No llega al partido mañana y sería duda para el siguiente. Es un esguince de tobillo. Se lo hizo en la primera parte del partido contra el Sanse. La verdad es que le puso mucho coraje porque quiso aguantar todo el partido y jugó con dolor, pero esta semana ya veremos si la que viene toca descansar».

En la línea de los centrales, ¿qué nos puedes decir sobre Nelson Monte? También sobre la situación de Aridane, que entrena con normalidad, pero aún no está inscrito oficialmente. ¿Depende su inscripción de alguna salida, quizá la de Maximiano por el límite salarial?

«Sobre Nelson, somos bastante optimistas para la semana que viene. No lo digo al 100%, pero está evolucionando ya en su tramo final de la lesión y, por lo tanto, creemos que puede llegar a estar disponible para el partido de Valladolid. Para mañana tampoco está. Y respecto a Aridane, es verdad que él, como agente libre, puede entrenar con el equipo que él crea. De hecho, estaba entrenando las últimas semanas con el Eldense, ahora está con nosotros y nosotros lo vamos a citar. Vamos a ver si en estas horas de hoy y mañana el club puede resolver la situación para inscribirlo. ¿De qué depende exactamente? Ahí se me escapa porque son movimientos de límites salariales y todo esto, pero el club está haciendo un esfuerzo para intentar incorporarlo, inscribirlo y supongo que ese comunicado oficial saldrá más adelante. Pero tampoco le veo mayor problemática. Lo importante es que intentemos que llegue para estar disponible para mañana».

Al margen de posibles salidas como la de Maximiano, ¿qué balance haces del mercado de fichajes? ¿Estás contento con la plantilla que se ha quedado o que se va a quedar con Aridane?

«En el momento que terminó el partido contra el Real Oviedo nos pusimos a trabajar con el club. El club con un plan de trabajo que, como habéis visto, ha sido de mucho cambio. Hemos hecho muchos movimientos. El año pasado sólo hubo el movimiento de Nico y algunas salidas, pero este año ha habido muchas salidas y muchas entradas y yo creo que el plan se ha ejecutado casi en un porcentaje muy alto. Lo que buscábamos y las situaciones que queríamos no se han podido completar al 100%, pero también es normal. Uno hace un plan en junio y cuando llega el 31 de agosto, que sea al 100% perfecto el plan como él tenía previsto, es muy difícil, más cuando hay tantos cambios. ¿Estás contento con la plantilla? Mucho, porque creo que hemos traído gente con muchísima ilusión. Nos hemos quedado con jugadores muy profesionales que tienen muchas ganas de ayudar a subir al equipo. ¿Pudiera haber faltado alguna pequeña cosita para completarlo o más? Entiendo que a veces el plan no se puede cumplir al 100%. Yo estoy muy contento y también con el esfuerzo del club por intentar hacer el mejor equipo posible».

Sobre el encuentro de entrenadores del pasado martes, José Alberto coincidió con tu opinión sobre el calendario. ¿Cuál es tu punto de vista?

«Ya sabéis que en el mes de junio hice una exposición de la situación, de cosas que creo que en definitiva pensábamos todos. Lo hice yo, pero seguramente lo pensábamos todos. Ya no hablo sólo de los entrenadores, sino de vosotros y de las aficiones. Y esto está siguiendo su curso. Ahora intentaremos elaborar un documento desde el comité de entrenadores para presentarlo a los clubes y que intenten apoyar el cambio de calendario. Es lo único que podemos hacer y en ello estoy contento porque me sentí que todos lo veían o pensábamos igual. No es que sea una cosa de Rubi, sino que todo el mundo lo ve igual. Como al final votan los clubes, aquí lo que se trata es de que se les presente bien el documento porque al final, por lo menos los de Primera División, tendrían que ser solidarios todos. Yo no sé cómo funciona la votación. No sé si han de votar, vale lo mismo el voto de Primera que el de Segunda, pero si el de Primera tiene un calendario que a él le parece bien y al de Segunda no lo tiene igual, pues sólo por solidaridad, entiendo que con los votos de los equipos de Primera División tendría que ser suficiente porque de Segunda seguro que habrá unos cuantos. Porque puede pasar que haya equipos de Segunda que digan a mí me da igual que no tengo internacionales, pero cualquier día te puede pasar. Entonces, yo creo que al final la lógica se va a acabar imponiendo y espero que los clubes reflexionen y tengan en cuenta esto. Espero también el apoyo de los futbolistas, de AFE, vamos a ver cómo acaba todo.»

El Racing llega como líder, con diez goles y nueve puntos en tres jornadas, el Almería con grietas en defensa. Un duelo de Primera porque los dos pudieron ascender el año pasado ¿Qué análisis haces del rival?

«Sí. Está claro que vamos a jugar contra el líder con méritos propios en las tres primeras jornadas. Un equipo que ha sido capaz de marcar diez goles, hacer los nueve puntos, como muy bien dices, yo creo que es un club que está avanzando cada año un poquito más, un poquito más y está llamando a la puerta de cualquier día de subir a primera división. Están haciendo las cosas muy bien. Es verdad que también creo que su staff, su entrenador, consigue cada año darle una vueltecilla, pequeñas cosas para que sus jugadores importantes tengan un mejor hábitat dentro del terreno del juego y por lo tanto es un Racing muy parecido al del año pasado pero con ajustes. Yo creo que están dando muy buenos resultados y además podemos añadir que es un equipo que ya recordáis el año pasado cómo empezó, este año vuelve a empezar así, pues es un equipo tremendamente peligroso. El año pasado creo que fueron siete victorias fuera de casa de inicio. Un partidazo, un partidazo. Los dos equipos en el playoff, los dos con buenas plantillas y va a ser un partido yo creo súper, súper atractivo para la gente».

En relación a la reunión de entrenadores y al calendario, ¿ves posible una solución a corto plazo? ¿Y cómo valoras la reunión en general, también en lo económico y en relación a los despidos?

«La idea es que esto se presente para intentar ya que la temporada que viene que sea diferente el calendario porque si al final lo que se trata es que sean conscientes los clubes que ellos mismos son los perjudicados y con esto nuestras aficiones y que para qué vamos a volver a caer en errores que ya se están viendo. Esta jornada vuelve a pasar, 27 futbolistas, etcétera. Vamos a seguir, la idea es intentar cambiar el de la temporada que viene pero esto está en manos de las personas que lo tienen que decidir y ya está. Y respecto a la reunión fue muy bien porque al final es una reunión donde nos vemos todos una vez al año, donde siempre están los equipos, dijéramos los Barça, Madrid, Atlético de Madrid, siempre los entrenadores vienen, es decir que son los primeros estos equipos tan laureados que dan importancia a esa reunión y luego en este caso esta de año también hubo la información de la Liga de Fútbol que nos dio algunos detalles que normalmente son reuniones sólo de entrenadores. A veces hacemos con los árbitros, este año también ha venido el nuevo presidente de los árbitros, ha venido un representante de la Liga que nos explicó algunas medidas que están tomando para el buen desarrollo económico de los equipos. Son reuniones muy productivas, es verdad que a nosotros nos cogen un día laboral porque precisamente tenemos partido el fin de semana, pero creo que vale la pena hacer ese esfuerzo porque al final lo que intentamos como todo el mundo que está metido en el fútbol es ayudarlo a que cada vez sea un poquito mejor, nosotros con este pequeño granito de arena estamos intentando eso, nada más».

Se habla de la posible salida de Koné, de Maximiano hacia Arabia Saudí y también de la situación de Robertone. ¿Cuál es la situación de ambos?

«Koné está entrenando unos entrenamientos específicos aparte con nosotros también, pero está entrenando, pero sabe que tiene que intentar buscar una salida y el tema de Robertone es un poco, sabéis que se decidió de su no continuidad, no se ha llegado una solución porque al final no se ha encontrado una solución, mientras esa solución no esté, él está trabajando como sabéis con el equipo y por lo tanto es un jugador que va a ser tratado con el mismo respeto que a todos los futbolistas porque al final está trabajando para la UD Almería, por lo tanto sabiendo que él lo tiene más difícil porque no contaba con él, una vez no ha conseguido salir, el plan no se puede ejecutar al 100% a veces, él es un profesional que trabaja al máximo y en ese sentido está en la plantilla y si se le tiene que utilizar algún día se lo utilizará».

El Racing es el máximo goleador de la competición. ¿Cómo afecta esa circunstancia a un Almería que tiene grietas y ciertas bajas en el centro de la defensa?

«Sí, está claro que de momento en la posición de central estamos un poco abandonados de suerte porque los dos jugadores que empezaron la pretemporada y que estaban completando una pretemporada muy buena para coger su mejor punto de forma se han lesionado, luego tenemos a Pedro Fidel que está también trabajando muy bien y que en cualquier momento se le puede utilizar, por supuesto, pero es una responsabilidad muy grande para él y luego Fede Bonini que lleva dos semanas con nosotros, que ya hemos acelerado todo el proceso y la situación de que esperamos que se resuelva en Aridane. Situación complicada. Siempre, nuestros equipos cuando han entrado en octubre y en noviembre siempre han tenido unos resultados muy muy buenos. Precisamente, ¿por qué? Porque necesitamos ese tiempo famoso que siempre he pedido en septiembre para que todas estas cosas se acaben de ajustar. El que está lesionado en este caso, que se ha coincidido en esa posición, se ponga bien. El jugador que llega tarde, que no ha entrenado durante tres meses mucho, se pueda poner en forma. Necesitamos ese tiempo pero nuestros resultados en octubre y en noviembre han sido muy buenos, los de ahora los vamos a pelear al máximo porque tenemos gente que está muy bien también. Hay gente que en la parcela ofensiva está dando un nivel buenísimo y las grietas esas se ajustan más cuando tengamos los jugadores a pleno rendimiento. Cuando no los tienes, cuesta un poco más».

Dos cuestiones para cerrar el tema del virus FIFA. La primera, han trascendido imágenes de Patrick Soko con posibles molestias en Camerún. La segunda, sobre el aplazamiento del partido Real Madrid Castilla–Racing de Ferrol por falta de jugadores, ¿qué opinión tienes?

«Empiezo por la segunda, el mismo ejemplo casi nunca será, porque yo recuerdo un partido aquí que jugamos contra el Cartagena en pleno COVID que íbamos con pinzas, a lo mejor sí que teníamos esas ocho plazas para poder empezar el partido, pero era evidente que aquel partido se tenía que haber suspendido y sólo viendo la alineación, lo veréis. Pero no son casos iguales, es verdad. Luego fuimos, el partido se suspendió en Lugo, porque Lugo presentó no sé cuántos COVID y se suspendió. Es verdad que cada caso es un poco diferente y algunas decisiones sorprenden, pero también es verdad, que como estamos regidos por dos entes, unos tienen unas normas, otros tienen otras y a lo mejor, pues en la misma situación, en Primera RFEF se suspende el partido y en la Liga de Fútbol, pues no lo sé, a lo mejor no se suspende. Yo entiendo las dos posturas, yo entiendo que el Real Madrid, si no tiene jugadores, pida el aplazamiento, si es lo que estoy pidiendo yo, que los parones FIFA podamos suspender, no jugar jornadas. Yo lo entiendo y entiendo al Ferrol que diga, jolín, es el único partido que se suspende, es el nuestro y a lo mejor es lo que hay. Son situaciones difíciles, pero repito lo que dije en su día, creo que cualquier partido, cualquier jugador que tenga un partido de competición oficial con su club tendría que estar con su club, tan sencillo como eso, es decir, si yo tengo competición con el club que me paga no puedo estar teniendo que irme a otro sitio, eso para mí se solucionaría todo, da igual la categoría. Respecto a Soko, en principio se hizo un leve esguince en un entrenamiento, es verdad que nos consta, sobre todo por la información que hemos recibido de él, porque con el médico de Camerún estamos ahí intentando localizarse con nuestro doctor que no para de ver si consigue, que seguro que nos contestará, pero de momento con el jugador sí que hemos hablado, que están intentando que pueda llegar al segundo partido que tienen ahora contra Cabo Verde, por lo tanto el esguince parece ser que no ha de ser un esguince importante».

¿Thalys está listo para ser titular? Y respecto a la afición, en el partido ante el Albacete hubo más de 15.000 espectadores, ¿notas este año algo diferente en la grada y en la calle?

«El tema de Thalys, él estaba compitiendo con su equipo, es verdad que es de categoría sub-20 y por lo tanto para nosotros está disponible al 100%, va a entrar en convocatoria, eso quiere decir que si entras en convocatoria puedes jugar. Normalmente no llevamos, excepto algún caso muy especial en convocatoria, jugadores que sólo puedan jugar 10 minutos o 15, normalmente no lo hacemos, lo hicimos en Oviedo con Leo Baptistao, que había tenido la roturita y si lo necesitamos 15 minutos, pero si lo llevas es que puede empezar, otra cosa es que puedas estirarlo 50 minutos, 70, eso ya se vería, pero aprovecho también para que tengamos todos un poco de paciencia con él, porque es un extraordinario futbolista, pero es un jugador que tiene que recorrer y que tiene que acabar de quemar etapas. Ojalá desde el primer día salga todo maravilloso, pero no empecemos a hacer análisis demasiado exigentes con él, sin darle un tiempo al chico. Y respecto a la afición, yo creo que la afición está ilusionada con ver a los nuevos fichajes, la afición está ilusionada porque ha visto que el club no se ha quedado parado y ha intentado hacer cosas para que se reactive la motivación de nuestros futbolistas, de nuestra afición y yo me gustaría que no dejen ese hilo, porque aparte de que es fundamental, ya lo sabéis, como están los estadios, que están todos a tope y las aficiones aprietan muchísimo, la nuestra tiene que ayudarnos también. Creo que sin ellas es imposible, ya lo he dicho muchas veces, si tú no tienes un ambiente normal en casa, nosotros no tenemos opciones de subir de categoría, es así de claro, porque si en otros estadios si hay esos ambientes normales, con también buenos equipos, con también buenos futbolistas y ya vas por debajo, por suerte nosotros eso no lo hemos vivido aquí en exceso, siempre nos hemos sentido muy apoyados, también nosotros somos los primeros que no podemos aflojar y dar motivos, eso lo tenemos clarísimo, para que ellos estén contentos, pero yo creo que ellos están ilusionados, por lo menos lo que me trasladan a mí también es eso. Ahora pido un pelín de paciencia un poquito, nos viene un septiembre durísimo, el primero, segundo, tercero, fuera Las Palmas, fuera Coruña, con la situación que se ha dicho antes, con gente que aún necesitamos que pasen semanas para que estén mejor y eso no quiere decir que vamos a ir a ganar cada partido, pero que si el botín de puntos es normal, estoy seguro que luego se va a venir un gran equipo, porque el vestuario es muy, muy bueno y tenemos unos chavales muy ilusionados por ayudar a la Almería».