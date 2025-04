Rubi: «No hay que quedarse con los últimos 10 minutos»

Antonio del Rosal Lunes, 14 de abril 2025, 12:32 Comenta Compartir

Rubi, el entrenador de la UD Almería, habló en sala de prensa tras ganar al Cartagena, minimizando la desconcentración del equipo durante el tramo final, destacando que «hemos hecho 65-70 minutos extraordinarios con una eficacia baja de cara a gol, porque hemos tenido muchas situaciones y si hemos transformado dos. Luego hemos entrado un 'impasse' ahí que no pasaba nada del otro mundo y el penalti nos ha puesto nerviosos y hemos acabado sufriendo porque el fútbol tiene estas cosas». El técnico indálico asumió toda la responsabilidad de la desconexión del equipo al final, reconociendo que «posiblemente, creo que si ha de haber un responsable de esos 10 minutos, pues tengo que ser yo, porque al final si lo que intento mover no ha salido como esperaba, pues es el único responsable que hay. Por lo demás, si me dices volver a jugar el partido en los primeros 70 minutos o 65 como hemos jugado, me lo volvería a hacer igual. Me ha gustado mucho el equipo, le hemos movido al rival muchísimo, le hemos hecho correr, hemos hecho un goteo de ocasiones cada cinco minutos, pero el fútbol te mete en cualquier situación, es un penalti, le mete al rival en el partido, te entra un poco de ansiedad, el rival se viene arriba. Lo importante es que hemos ganado el partido, que hemos hecho una fase de minutos buenos e intentaremos estar más lúcidos en los finales de partido para no sufrir, pero no podemos olvidar que hemos ganado y que es importante esta victoria».

Sin demostrar contundencia

El entrenador rojiblanco habló sobre la oportunidad que dejó pasar el Almería de arroyar a un rival inferior y disipar las dudas de cara a este tramo final de Liga, respondiendo que «no sé, si la palabra es falta de personalidad, no lo sé, es verdad que al final tú necesitas ir utilizando futbolistas que algunos también son jóvenes y que se vayan curtiendo y tenemos que pasar por ahí. La plantilla la necesitas dosificar, el viernes hay otro partido muy importante y tienes que confiar con la gente que a lo mejor no tiene esas tablas, pero no es falta de personalidad, es una falta de experiencia, pero repito que el error es puramente mío, y lo asumo, pero a mí me gustaría que no nos centremos ahora solo en diez minutos de un partido donde el equipo ha hecho muchas cosas bien, por eso me parece muy injusto», aseguró Rubi.

El catalán insistió ante la prensa en los buenos minutos del equipo y volvió a pedir el apoyo de la gente, subrayando que «tenemos que intentar remar todos en la misma dirección, aun cuando el equipo esté en una situación un poco más delicada, porque van a venir momentos de mucha tensión y se va a necesitar que rememos todos en el momento que tampoco las cosas nos salgan bien o nos equivoquemos dentro del campo».

Un partido más encajado gol

El director técnico del Almería habló sobre el gol encajado en un partido, a priori, cómodo para los rojiblancos, explicando que «no he cambiado de discurso si en una temporada considero que el equipo tenía que haber encajado menos goles, pues si el entrenador es el que manda, pues es que no ha acabado de ajustar, a pesar de que, repito, que el equipo en defensa recibe muchas menos situaciones de gol, el gol ha vuelto a ser un penalti y un tiro por el área, una falta lateral, no puedes reducir mucho al rival a que no tenga nada, que se marca ese gol, pues es otro gol que encajamos, no tenemos la portería a cero. Y luego, creo que, a veces, pues obviamente se ha aceptado una toma de decisiones, y a veces no, no siempre estoy diciendo que me estoy equivocando. Pero creo que en el partido, pues no he conseguido ayudar al equipo como quería», aseguró el técnico.

El responsable del conjunto indálico, hizo de escudo ante las críticas a los jugadores, subrayando que «voy a dormir tranquilo, porque, sé por qué he tomado las decisiones y sé lo que buscaba, a veces salen como uno quiere, a veces no, pero a mí me gustaría que dejemos a los jugadores, porque están en una situación de mucha tensión todo el año, y estamos intentando, pues, apurar nuestras opciones de quedar lo más arriba posible, y lo vamos a seguir intentando, y también que se quede un poco todo el mundo con lo que ha disfrutado 70 o 80 minutos, porque si no, entonces, siempre estamos mirando el vaso medio vacío, la parte mala y creo que en muchos otros sitios no es solo así, sino que se está focalizando en ayudar, ayudar y empujar, porque, bueno, la Liga está durísima».

Suplencia de Pozo

El de 'Vilassar de Mar' le restó importancia al enfado de Pozo tras calentar y no salir a jugar, tirando el peto, respondiendo que «los partidos se han dado como se han dado, y hemos entendido que teníamos que utilizar a otro futbolista, él ha tenido las posibilidades de jugar en todos los partidos, de entrar, pero se han dado así y hemos decidido otras situaciones. Si coges un bloque de un mes y medio en cualquier momento de la liga, encontrarás una situación de algún jugador que lleva tres partidos sin jugar algún minuto, porque es imposible que jueguen todos. ¿Qué explicación hay? Que está Pubill, que está Baptistao, que Arribas puede jugar ahí, que Arnau puede jugar ahí, y que Pozo puede jugar ahí, no hay más explicación. Si solo fueran tres jugadores para dos posiciones sería más fácil que tuviera minutos Pozo, cualquiera, pero estás hablando de un jugador internacional, un jugador con la experiencia de Leo, y luego pues Arnau y Pozo que también van participando, como bien has dicho, ha salido en Burgos también y participó, jugó contra el Málaga. Pozo va a ser un jugador que lo vamos a utilizar siempre que lo necesitemos, y estoy seguro que está un poco enfadado porque no juega, porque quiere jugar, pero para mí con naturalidad, si hay un gesto de esos que yo veo, te puedo asegurar que lo sancionaremos económicamente », aseguró Rubi.