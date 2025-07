Rubi: «Aún puede haber entre 4 y 6 fichajes más»

Antonio del Rosal Miércoles, 30 de julio 2025, 16:20 Comenta Compartir

Rubi habló desde la concentración de la UD Almería en el 'Marbella Football Center' para los medios oficiales del club rojiblanco. Unas declaraciones donde tocó casi todos los temas candentes de la actualidad. El técnico rojiblanco aclaró que aún quedan jugadores por salir lo que significa que habrás más recambios, reiterando que «dependerá de que si hay alguna salida más o no de los jugadores que están aquí en Marbella, porque puede haberla, aquí quiero especificar que a veces cuando hay algunas salidas no son solo siempre porque el club quiere, a veces los jugadores quieren salir también y al club nos puede interesar o no nos puede interesar. Quiero decir que no solo que nosotros decimos a este jugador no contamos con él a nivel el año que viene, a veces no se tienen por qué ir explicando todas las situaciones, es porque el propio futbolista nos lo pide y como nosotros tenemos claro que sin ese 100% de focalizar la temporada con nosotros, a veces si un futbolista lo pide lo damos por bueno y se le busca una salida. Entonces, quiero decirte que aún puede haber algún movimiento más de los jugadores que están aquí, por lo tanto, las incorporaciones entre 4 y 6 aún han de haberlas».

Por otra parte, el entrenador rojiblanco dio alguna pista de la revolcuión que se está produciendo este año en el vestuario, afirmando que «el año pasado solo hubo un fichaje, porque en la temporada anterior había muchos fichajes, y solo llevaban un año en el club, y se entendía que, claro, cómo es lógico, y, además, porque son buenos futbolistas, pues no del primer año ibas a cambiar todos esos 10 fichajes que acababas de hacer, o 12,. Entonces, este año, es verdad que hemos entendido que necesitamos un poco de aire fresco, que necesitamos mover lo que es la confección de la plantilla, y siempre lo hacemos con la intención, obviamente, de mejorar los resultados del año anterior».

Además, Rubi dio detalles sobre que tipo de delantero-centro busca en el mercado como sustituto de Luis Javier Suárez, asegurando que «si me pones a pedir, buscaría a un delantero que te pueda garantizar un número de goles alto, que sea de unas características o de otras, no me importa tanto, porque al final, como te digo, los dos jugadores que ya tenemos nos van a dar goles y además tienen características diferentes, es decir, que no son iguales».