Rubi dando instrucciones desde el banquillo en la Copa UDA
UD Almería

Rubi: «No pudimos superar la intensidad del Eldense, en todo el partido»

El entrenador rojiblanco hizo autocrítica tras la dura eliminación copera ante un equipo de Primera Rfef

Antonio del Rosal

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:33

En una noche complicada para su equipo, Rubi atendió a los medios de comunicación en sala de prensatras la eliminación copera. El técnico reconoció sin ... rodeos que el partido no había salido como esperaban y que el rival los superó en intensidad y claridad de ideas. «Hemos estado mal, no hemos conseguido dar pases, el rival nos robaba el balón muy rápido… en definitiva un mal partido», afirmó el entrenador, visiblemente autocrítico. Cuestionado por si al equipo le faltó actitud o carácter, Rubi fue tajante al subrayar que el grupo salió con ganas, pero no logró sostener su plan de juego. «El equipo ha salido con muchas ganas de hacer las cosas bien, pero nos hemos ido diluyendo demasiado fácil en la segunda parte», reconoció, asumiendo también su parte de responsabilidad desde el banquillo.

