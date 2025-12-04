Rubi: «No pudimos superar la intensidad del Eldense, en todo el partido»

En una noche complicada para su equipo, Rubi atendió a los medios de comunicación en sala de prensatras la eliminación copera. El técnico reconoció sin ... rodeos que el partido no había salido como esperaban y que el rival los superó en intensidad y claridad de ideas. «Hemos estado mal, no hemos conseguido dar pases, el rival nos robaba el balón muy rápido… en definitiva un mal partido», afirmó el entrenador, visiblemente autocrítico. Cuestionado por si al equipo le faltó actitud o carácter, Rubi fue tajante al subrayar que el grupo salió con ganas, pero no logró sostener su plan de juego. «El equipo ha salido con muchas ganas de hacer las cosas bien, pero nos hemos ido diluyendo demasiado fácil en la segunda parte», reconoció, asumiendo también su parte de responsabilidad desde el banquillo.

Sobre la racha de tres jornadas sin ganar, el técnico quiso restarle dramatismo y contextualizar lo ocurrido dentro del calendario. «No me preocupa para nada. Esto es un partido de Copa, diferente a lo habitual… se ha juntado un par o tres, y ahora toca pensar en el Andorra», afirmó con serenidad, confiando en que el equipo recupere sensaciones en la próxima jornada. A la afición, tanto a la que viajó como a la que se quedó en Almería, Rubi quiso enviarle un mensaje directo y sincero. «Darles las gracias, por supuesto, y reconocer que hoy no hemos estado bien… Esto es fútbol, a veces el rival es mejor que tú», comentó, reiterando su compromiso de mejorar «el próximo día».

En el tramo final de la entrevista, el técnico explicó su decisión de alinear a Bruno en la portería, una de las sorpresas de la noche. «Bruno es un jugador de la plantilla… siempre he dicho que tengo tres grandes porteros, y era importante que también pudiera tener minutos», justificó, aclarando que ya había hablado previamente con todos ellos sobre el reparto en Copa.

Estreno goleador de Soko

Sí valoró de forma positiva el gol de Soko, aunque sin caer en euforias. «Los delanteros necesitan ver portería para coger confianza… es la noticia buena, aunque no nos ha servido para ganar», señaló, reconociendo que el rendimiento ofensivo fue uno de los pocos aspectos rescatables.

Tras Rubi, tomó la palabra Aridane, protagonista por su solidez defensiva pese al resultado adverso. El central analizó con autocrítica el encuentro y el esfuerzo colectivo. «El Eldense ha sido superior, le ha metido más intensidad… Hay que corregir errores», comentó aún afectado por la derrota. El regreso del defensa al estadio tuvo un componente emocional, dada su vinculación personal con la ciudad. «Mi familia es de aquí, estuve dos años y medio… contento de que los aficionados me quieran, pero jodido por el resultado», confesó, combinando gratitud con frustración. En lo individual, Aridane puso en valor el trabajo de todo el equipo, aunque admitió que las sensaciones no eran positivas. «Ha sido mérito del equipo, ha estado concentrado… pero jodido por la derrota. Es una pequeña mala racha que la sacaremos adelante», aseguró con convicción.

Vuelta a casa de Aridane

El jugador también puso el foco en la próxima cita liguera, donde consideran imprescindible un cambio de dinámica. «El sábado tenemos que salir con mucha intensidad y salir a ganar, ya no nos vale el empate… el equipo necesita coger confianza», subrayó, apelando al compromiso colectivo. Para cerrar, el defensa quiso enviar un mensaje de ánimo a los menos habituales que participaron esta noche. «Los que menos minutos tienen se muestran para el míster… somos personas, hay que seguir adelante y no quedarse con lo malo», concluyó, destacando que también hubo acciones positivas y que el grupo está preparado para reaccionar.

Hay que recordar que Aridane Hernández estuvo varios meses sin equipo antes de fichar por el Almería y fue el Eldense el club que le abrió las puertas para entrenar y que no perdiera la forma física durante el mercado de fichajes estival.

Si a las tantas de la madrugada regresaba el Almería al estadio con la frustración copera en el maletero, este viernes llevará el optimismo en la bodega del avión rumbo a Andorra; entre medias, apenas una sesión y media de entrenamiento específico para reencontrarse con el triunfo. Patrick Soko se ausentó con permiso especial tras el fallecimiento de su padre en las últimas horas.

El calendario no da respiro a la expedición rojiblanca que prepara su tercera salida y cuarto partido en menos de dos semanas. Se trata de un duelo inédito al pie de Los Pirineos en el que los de Rubi tratarán de volver a la senda de la victoria, teniendo en cuenta que a pesar del disgusto copero el equipo solo ha perdido un encuentro liguero de los últimos once disputados. Será este viernes, tras la sesión de trabajo a puerta cerrada, cuando el equipo se desplace hacia Andorra para disputar este sábado un encuentro, el de la jornada 17 de la Liga Hypermotion, completamente atípico por las bajas temperaturas y el horario, siendo a las 14:00 horas.