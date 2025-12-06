Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bonini tendido en el suelo tras lesionarse A. Lof
UD Almería

Rubi pierde a sus centrales de confianza para el partido del Burgos

Después de 15 jornadas, el Almería no podrá contar ni con Bonini, ni con Nelson Monte para medirse al Burgos en casa

Antonio del Rosal

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:55

Federico Bonini se perderá segundo partido en lo que va de competición el próximo sábado contra el Huesca, por unas molestias musculares. El italiano lo ... ha jugado todo, salvo los partidos de Copa y el primer partido liguero. El defensor salió lastimado en un forcejeo con Lautaro, cuando el rojiblanco intentó evitar el remate final del jugador andorrano. A la vez que el zaguero se lesionara, en el mismo partido Nelson Monte vio la cartulina amarilla. Una tarjeta que supone la quinta para el central y por tanto suspensión, por lo que el luso no podrá estar tampoco en el próximo duelo contra el Burgos.

