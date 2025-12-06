Rubi pierde a sus centrales de confianza para el partido del Burgos

Federico Bonini se perderá segundo partido en lo que va de competición el próximo sábado contra el Huesca, por unas molestias musculares. El italiano lo ... ha jugado todo, salvo los partidos de Copa y el primer partido liguero. El defensor salió lastimado en un forcejeo con Lautaro, cuando el rojiblanco intentó evitar el remate final del jugador andorrano. A la vez que el zaguero se lesionara, en el mismo partido Nelson Monte vio la cartulina amarilla. Una tarjeta que supone la quinta para el central y por tanto suspensión, por lo que el luso no podrá estar tampoco en el próximo duelo contra el Burgos.

De este modo, por primera vez en lo que va de temporada, Rubi no podrá contar con ninguno de sus dos defensas de confianza, lo que supone un grave contratiempo para el técnico indálico. Éste tendrá que contar de nuevo con Pedro Fidel, ya que Chumi sigue lesionado de un esguince de tobillo, aunque está en la recta final de sus recuperación. Por otra parte, Aridane Hernández debería de ser titular indiscutible ante las bajas que tiene el Almería, pero sus problemas extradeportivos pueden pasarle factura. Por el momento, fue descartado ante el Andorra a pesar de viajar.

Alternativas

Otra de las opciones que tiene Rubi para fortalecer la defensa es la de ubicar al centrocampista Dzodic en el eje de la zaga, una posición en la que el serbio ya ha jugado en más ocasiones y que se desenvuelve muy bien. También Chirino tiene experiencia jugando como central, aunque perdería facultades y se le restaría caudal ofensivo al equipo indálico. Idrissu Baba también sabe asumir el 'rol' de defensa. El senegalés jugó contra el Racing de Santander de defensa central, a pesar de que su posición natural es la de pivote defensivo o medio centro. Por último, recordar que Álex Muñoz también ha jugado esta temporada de zaguero, pero su rendimiento no fue el deseado, ya que su posición idónea es la lateral zurdo.

Los rojiblancos tendrán las bajas de Melamed y de Baptistao y hay que ver también en qué estado terminó Arribas el choque contra el Andorra porque había tenido una inflamación en el muslo. La parte positiva es que la UD Almería se muestra más solida y es más fuerte en casa. Jugando como local tan sólo perdió un partido esta temporada y fue contra el Racing de Santander, que jugó con un hombre más 60 minutos.

