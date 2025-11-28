Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubi mira el reloj como si quisiera que el tiempo pasara para olvidar lo de Ceuta; importa el Huesca. UDA
UD Almería

Rubi pide al Almería energía positiva ante el Huesca

Rubi insiste en pasar página tras la derrota en Ceuta, destacando la importanciade mantenerla concentracióndel equipo

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:40

Comenta

El UDAlmería Stadium se extiende hoy con un sentir distinto, teñido de una gravedad inusual, portando consigo un peso contenido en el aire que resuena ... con la fragilidad de los instantes recientes y la implacable fuerza que se precisa para sostener la estructura de la esperanza. En los confines de la UD Almería, la liturgia cotidiana ha sido impregnada por el eco tenaz de la derrota de Ceuta, un revés que sigue reverberando en la psique colectiva, exigiendo una alquimia interna para transmutar ese sonido en impulso motriz. Los pasos de los futbolistas por los pasillos del club, las miradas que se cruzan en el fragor de los ejercicios físicos y las arengas tácticas que dicta la pizarra, son gestos que buscan con urgencia recuperar el equilibrio perdido, el temple de quien sabe que la caída no es el final. El presente, en la voz del técnico, no admite distracciones con lo que ya pasó, pues sólo la ambición viva en el vestuario puede mirar con determinación el desafío que se yergue ante el horizonte, consciente de que la preparación debe ser tanto física como mental, sin permitir que los golpes recientes minen la energía ni la confianza.

