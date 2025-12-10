Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubi mirando el reloj durante el entrenamiento del pasado miércoles UDA
UD Almería

Rubi perdona a Aridane y le da otra oportunidad como rojiblanco

El entrenador del Almería ha reconocido públicamente que los problemas extradeportivos de Aridane están olvidados

Antonio del Rosal

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 21:42

El entrenador del Almería ofreció este lunes una extensa comparecencia en la que abordó el incidente protagonizado por Aridane, la situación deportiva del equipo y ... la planificación del mercado invernal. El técnico reconoció que la gestión del episodio extradeportivo fue compleja, pero destacó el arrepentimiento del jugador y la decisión del club de aplicar su régimen interno. «Fue un momento muy complicado de gestionar. Lo primero era saber lo que había ocurrido y, al saber que no había daños a personas, ya nos aliviamos», señaló. Añadió que el futbolista «mostró arrepentimiento como buen profesional» y que el cuerpo técnico decidió incluirlo en la convocatoria «para sacarlo del monotema», aunque una vez allí constataron que «no había descansado lo adecuado». El club, afirmó, ya ha aplicado su régimen interno y el jugador «tendrá que pagar sus consecuencias fuera por los vehículos afectados». Aun así, el entrenador insistió en que Aridane es un ejemplo diario de trabajo: «Llega el primero a entrenar, hace trabajo extra en el gimnasio… las cosas como son». A los jóvenes, advirtió, les debe quedar claro que «ese no es el camino».

