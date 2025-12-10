Rubi perdona a Aridane y le da otra oportunidad como rojiblanco

El entrenador del Almería ofreció este lunes una extensa comparecencia en la que abordó el incidente protagonizado por Aridane, la situación deportiva del equipo y ... la planificación del mercado invernal. El técnico reconoció que la gestión del episodio extradeportivo fue compleja, pero destacó el arrepentimiento del jugador y la decisión del club de aplicar su régimen interno. «Fue un momento muy complicado de gestionar. Lo primero era saber lo que había ocurrido y, al saber que no había daños a personas, ya nos aliviamos», señaló. Añadió que el futbolista «mostró arrepentimiento como buen profesional» y que el cuerpo técnico decidió incluirlo en la convocatoria «para sacarlo del monotema», aunque una vez allí constataron que «no había descansado lo adecuado». El club, afirmó, ya ha aplicado su régimen interno y el jugador «tendrá que pagar sus consecuencias fuera por los vehículos afectados». Aun así, el entrenador insistió en que Aridane es un ejemplo diario de trabajo: «Llega el primero a entrenar, hace trabajo extra en el gimnasio… las cosas como son». A los jóvenes, advirtió, les debe quedar claro que «ese no es el camino».

Sobre la posibilidad de contar con Aridane ante el Burgos, el entrenador explicó: «Tomaremos la decisión durante la semana buscando lo mejor para el equipo». Y añadió que, pese al ruido generado, «el equipo debe ganar lo que viene con o sin Aridane». Respecto a la caída en Copa ante el Elda, fue claro: «Nos salió un partido muy malo y el rival mereció ganar». Recordó que solo cinco de los trece equipos que se enfrentaron a rivales de inferior categoría lograron avanzar y cuestionó que el formato permita a cuatro clubes entrar directamente en octavos. «Siempre quieres jugar ante un Primera, pero con los lesionados no sé hasta qué punto nos habría venido bien ese partido».

Fichajes en enero

Preguntado por refuerzos, el técnico afirmó que los planes están definidos: «Es difícil responderlo a día de hoy, aunque la respuesta la sé porque está planificado». Aseguró que los movimientos previstos «van más por la parte de ataque que la de defensa». Sobre Soko, precisó: «Su lugar ideal es en el que está jugando ahora… puede jugar en banda, aunque son características diferentes».

En cuanto a futuras bajas, matizó: «Se acabará de decidir con la concreción de las llegadas». Sobre Lucas, ausente en Andorra, explicó: «No se sentía bien muscularmente… Lucas ha ido convocado siempre que ha estado disponible». El técnico valoró el triunfo en Andorra como un alivio tras días convulsos: «La victoria vino súper bien, es una inyección de oxígeno». Subrayó que el equipo ya está «en posición de ascenso directo» y que percibe «mucho compromiso dentro del vestuario». Sobre la unión interna, destacó: «Ha llegado gente con muchísimas ganas de involucrarse en el proyecto… Los que se han quedado son muy buenos guías». Reconoció que ha habido problemas como el de Aridane, pero «muchos menos que otras temporadas».

El técnico mostró sensibilidad al ser preguntado por la identificación con la grada: «Esa pregunta duele… Si a la gente le sienta mal porque no se ha saludado, a mí me duele». Aseguró que siempre intentan agradecer el apoyo, especialmente fuera de casa. En cuanto a los arbitrajes, mantuvo un tono contenido: «Me comprometí a cerrar el libro… pero todas han tenido el denominador común de decisiones difíciles de entender». Criticó el uso actual del VAR y reclamó ajustes: «Falta ajustar bien la herramienta». De cara al parón, confesó cierto alivio: «Mi pequeño pesimismo era que venían partidos de dificultad al no tener garantías de disponibilidad». Aun así, se mostró «muy a gusto» en la ciudad y con responsabilidad renovada. Sobre la futura Ciudad Deportiva, expresó ilusión: «Ojalá pronto. Va a dar un salto de calidad tremendo». Confirmó que la primera piedra está prevista para el próximo semestre y que la segunda fase del Estadio «está totalmente en marcha».

El Almería prepara, a puerta cerrada ya, el que será su último partido en casa del año 2025 que el domingo, a las 18.30 horas, le enfrentará al Burgos CF, un rival que presenta mejores números como visitante que como local y que será un complicado adversario para los intereses rojiblancos.

La plantilla ha vuelto a trabajar en el Anexo una vez que fue resembrado el césped de esta instalación, donde repetirá el jueves para el viernes y el sábado ultimar la puesta a punto en el mismo escenario del encuentro, el UD Almería Stadium. Después del empate contra el Huesca en la anterior actuación en casa, el conjunto almeriense quiere cerrar 2025, como local, con una victoria ante su afición y así seguir en los lugares de privilegio de la tabla clasificatoria. El Burgos, que se encuentra situado en zona de promoción de ascenso; es sexto en la clasificación, atraviesa su peor racha de resultados con tres derrotas consecutivas en las últimas jornadas.

El equipo de Luis Miguel Ramis quiere reaccionar y se aferra a sus mejores números como visitante. De hecho, en sus desplazamientos ha logrado cuatro triunfos en los campos del Sporting de Gijón (2-3), Cádiz CF (1-3), Leganés (1-2) y Mirandés (0-2), sin olvidar el empate en La Coruña, marcadores realmente significativos.