Rubi: «El penalti pitado ha sido lamentable;el que llora, mama»

En un encuentro marcado por la tensión y la polémica, Rubi compareció ante los medios visiblemente molesto por algunas decisiones arbitrales que, a su juicio, ... condicionaron el desarrollo del partido. Nada más sentarse, resumió su sentir con contundencia. «Un partido muy intenso. ¿Preguntas? Es lamentable que se pite un penalti así, con lo que hay en juego; es lamentable. Además, no lo ha visto ni él, lo ha pitado el linier». Con estas palabras, Rubi mostró desde el primer momento su frustración ante lo que consideró una injusticia que podía haber alterado el resultado final, dejando clara su molestia y la sensación de impotencia que sentía el equipo tras la reanudación del encuentro suspendido el 9 de noviembre.

El entrenador indálico no ocultó su ironía al referirse al sistema de videoarbitraje, señalando que «esta vez el VAR sí tenía luz, pero no ha querido llamar. Funciona, funciona lo que decía vuestro entrenador con acierto. Funciona, el que llora, mama». La frase, cargada de sarcasmo, dejó helada a la sala de prensa y marcó el tono del resto de la comparecencia, dejando entrever que la tecnología que debería corregir errores arbitrales no se utilizó en un momento crucial. Preguntado por el análisis deportivo del encuentro, Rubi se centró en los aspectos tácticos y en las decisiones de alineación, «Fíjate que los dos equipos hemos presentado prácticamente los mismos jugadores que jugaron aquel día. Ellos con la baja de Youness y la entrada de Bodiger y nosotros con los dos jugadores sancionados y Nico lesionado. Hemos gestionado con la idea, obviamente, de ir a buscar el gol. Intentamos corregir algunas situaciones que el Ceuta nos había hecho antes de la suspensión. El problema fue que en un saque de banda perdimos un balón muy fácil y no fuimos capaces de tapar la pierna de Marcos. Marcó un buen gol desde fuera del área».

Situación extraña

El técnico reconoció que el formato inusual del encuentro condicionó el planteamiento. «Hablando un poco de lo deportivo, al final son sólo 45 minutos, es una situación un poco extraña». Explicó que la fragmentación del partido dificultó la organización de cambios y ajustes tácticos, obligando a tomar decisiones rápidas y a improvisar en situaciones que, en un partido normal, se podrían haber trabajado con mayor detalle. Además, señaló que el marcador se movió hasta en tres ocasiones en un corto lapso, lo que obligó a su equipo a mantener una intensidad máxima durante todo el segundo tiempo. «Prácticamente jugaron los mismos y gestionamos con la idea de ir a buscar el gol desde el inicio», insistió, defendiendo la continuidad del planteamiento pese a lo excepcional de la reanudación.

Rubi también destacó la reacción de su equipo tras el tanto recibido. «A partir del segundo gol creo que hemos sido superiores. Empezamos a encadenar jugadas, transmitiendo mucho peligro. Hemos conseguido empatar a pesar de que se ha revisado unos cuantos minutos». Sin embargo, subrayó que el tramo final del partido quedó condicionado por decisiones arbitrales controvertidas. «Luego viene esa jugada que ya lo ha desmadrado todo». Explicó que la estrategia para los últimos minutos estaba ensayada. «Habíamos trabajado que, si necesitábamos un gol, acumular gente dentro del área para intentar sacar centros. Sabíamos que quedaba poco tiempo y eso es lo que hemos probado al final. Pasa que no tuvimos acierto y el rival se defendió bien».

Por último, el técnico de la UDAlmería denunció que hubo acciones que podrían haber sido sancionadas y que no lo fueron. «Creo que hubo muchas situaciones en el borde del área que alguna se podía haber señalado falta y el señor colegiado no ha querido», concluyó, dejando patente su inconformismo. La comparecencia estuvo marcada por la frustración, la ironía y la sensación de injusticia, reflejando que, a pesar del esfuerzo y la intensidad del equipo, el resultado final quedó condicionado por factores externos y decisiones arbitrales polémicas. Rubi dejó claro que, para él, la actuación del equipo fue digna y comprometida, pero que la frustración por la injusticia vivida eclipsó cualquier mérito deportivo de cualquier equipo.