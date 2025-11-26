Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rubi serio tras las polémicas decisiones arbitrales en Ceuta A. Lof
UD Almería

Rubi: «El penalti pitado ha sido lamentable;el que llora, mama»

Rubi se mostró cabreado por la 'pena máxima' pitada en contra del Almería por el VAR

Antonio del Rosal

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:40

Comenta

En un encuentro marcado por la tensión y la polémica, Rubi compareció ante los medios visiblemente molesto por algunas decisiones arbitrales que, a su juicio, ... condicionaron el desarrollo del partido. Nada más sentarse, resumió su sentir con contundencia. «Un partido muy intenso. ¿Preguntas? Es lamentable que se pite un penalti así, con lo que hay en juego; es lamentable. Además, no lo ha visto ni él, lo ha pitado el linier». Con estas palabras, Rubi mostró desde el primer momento su frustración ante lo que consideró una injusticia que podía haber alterado el resultado final, dejando clara su molestia y la sensación de impotencia que sentía el equipo tras la reanudación del encuentro suspendido el 9 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga
  2. 2 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  3. 3 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  4. 4

    Hallan tres pistolas, un rifle y 1.200 plantas de marihuana al investigar un tiroteo en Olivares
  5. 5 Adiós a un hombre bondadoso y muy humano
  6. 6 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  7. 7 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  8. 8 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  9. 9

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  10. 10 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Rubi: «El penalti pitado ha sido lamentable;el que llora, mama»

Rubi: «El penalti pitado ha sido lamentable;el que llora, mama»