Rubi: «Hemos peleado el play off, a pesar de estar adulterado»

Antonio del Rosal Viernes, 13 de junio 2025, 18:20 Comenta Compartir

Rubi analizó la dura derrota contra el Oviedo, que le costó la eliminación a la UD Almería, explicando que «gracias por la felicitación porque creo que si teníamos que caer, que sea con la personalidad que hemos demostrado, con el nivel de ocasiones que hemos generado. Primero creo que tengo que felicitar al rival. El rival ha conseguido marcar un gol más que nosotros, por lo tanto, he de darle la enhorabuena. Y si me dices si repetirías la eliminatoria al cómputo de los 180 minutos como la hemos jugado, vamos, con los ojos cerrados que la repetiría. Hemos tenido mucha personalidad, hemos jugado bien al fútbol y nos ha faltado ese pelín de fortuna en algunas situaciones de cara a puerta. Pienso que recibir menos ocasiones de un rival tan bueno es imposible».

El técnico rojiblanco destacó que no ha sido un play off justo, por la ausencia de los internacionales, comentando que «creo que hemos fallado claramente en la segunda vuelta en los partidos fuera de casa. El resto ha sido una temporada —como sabéis, que la habéis seguido día a día— muy complicada de llegada. Hemos tenido que meter bisturí para que el equipo se metiera en la temporada. Luego lo hemos conseguido y cuando fuimos líderes de invierno nos ha dado por fallar fuera de casa. Hemos estado mal fuera de casa, es verdad, y ahí se nos ha escapado la posibilidad de disputar las dos primeras plazas. Lo del play off, como está adulterado, pues yo creo que lo hemos peleado lo mejor posible. Ese es el resumen de la temporada que hago».

Estado anímico del equipo

Acerca de como estaba el vestuario rojiblanco, Rubi dio algunos detalles, respondiendo que «las tres ocasiones de la eliminatoria han sido los tres goles, pero esto es el fútbol y es un aprendizaje más. Hay muchos tipos de lágrimas. Las que hemos visto en el vestuario son lágrimas de rabia, de impotencia, de tristeza, más allá de que el resultado no se haya conseguido, pero sí de saber que el Almería ha tenido al Real Oviedo en 180 minutos en más pasajes favorables como para haber pasado de ronda. Sí, es tristeza, es rabia y es… ¿cómo os diría? Queremos jugar en Primera División. Queremos jugar en Primera División por todo lo que supone, estamos para intentar jugar en Primera División, los futbolistas quieren jugar en Primera División», aseguró Rubi. El técnico indálico volvió a hablar sobre la ausencia de Luis Javier Suárez, puntualizando que «primero agradecer a todas las personas, porque creo que desde el club hemos intentado siempre hablar de fútbol. No hemos querido ni calentar el partido en la ida hablando de este tema. Pero sí que ha habido gente fuera de Almería que ha dado la cara en el sentido de mostrar esa injusticia. No solo periodistas, sino gente del fútbol que ha dicho: esto no tendría que ser así. Entonces yo quiero agradecer a esas personas, porque nosotros lo que hemos pretendido es hablar de fútbol». Aunque Rubi no quiso hacer 'leña del árbol caído', insistiendo que «no es el día de que yo exponga la situación. Eso no quiere decir que no lo vaya a hacer. Pero toca decir que el Oviedo ha pasado la eliminatoria y el Almería no lo ha hecho. Lo demás no quiero darle importancia en este momento».

Gol del empate de Cazorla

El entrenador rojiblanco analizó la jugada del gol de falta de Santi Cazorla, describiendo que « creo que ha sido una jugada que esperábamos, pero muy inteligente. Porque todo el mundo sabe lo que supone Santi, ya no solo para el Real Oviedo, sino para el fútbol. Ha generado un estado de ánimo que le ha dado la vuelta al partido solo con su aparición. Esto es así. Sabíamos que esa carta la… Además teníamos dudas de si Santi iba a jugar, precisamente por eso, porque a lo mejor era un jugador que interesaba que acabara el partido, por cómo se podía desarrollar».

El catalán elogió el nivel de Cazorla, argumentando que «me ha parecido también otro acierto en este sentido, aunque un poco nos lo podíamos oler. Pero ha entrado, ha cambiado el estado de ánimo y ha sido clave provocando la falta y el gol. Entonces, bueno, sí que ha sido una fase cortita de tiempo donde el Real Oviedo se ha venido arriba y le ha aprovechado para marcar el gol. Y luego, pues creo que poco a poco le hemos vuelto a dar un poco la vuelta a la situación y generando situaciones de gol. Y ahí su incidencia ha bajado ya un poquito más en el juego, porque nosotros hemos vuelto a tener la pelota. Pero ha sido determinante, me acuerdo cuando empezábamos la eliminatoria y me dijeron: no, tenemos a Luis Suárez. Y yo dije: y el Oviedo tiene a Cazorla. Vale, pues mira, ha sido determinante».

Cambios en el once

El responsable del banquillo del Almería, explicó porque hizo cinco cambios en el once inicial, confesando que «sabíamos que nuestro rival iba a rotar poco. Entonces nosotros buscábamos tener frescura en el equipo de inicio, que no nos condicionara repetir tantos jugadores y que luego tuviéramos que ir pidiendo cambios porque es posible que no hubieran aguantado».

Rubi rconoció que vieron muy cerca el pasar a la final, puntualizando que «creo que se puede achacar muy poco al equipo, sino que te quedas en Segunda División. Y entonces, esta no era nuestra idea, ni la nuestra ni la de los futbolistas. Bueno, posiblemente los pondrías en el once ideal de la liga a esos dos futbolistas —aparte falta Perovic— porque al final tiene una opción más, aunque haya jugado poco. Creo que la contundencia que reclamas la habrá, pero no toca hoy. En este momento toca hablar de fútbol, lo que se ha visto en el campo, toca felicitar al rival y no quiero que lo que yo pueda decir hoy quede como en un segundo plano. Lo importante es que el Almería no ha pasado de ronda y el Oviedo sí. A partir de ahí, es tan evidente que lo que ha pasado es una adulteración absoluta, que ya se valorará cuando toque».Rubi es consciente de que con Suárez la competición habría sido más justa y explicó que hubo un plan para traer al colombiano de Colombia, reiterando que «El plan no lo hago yo. Yo no he hablado de aviones privados, yo no he hecho nada de todo eso. Me preguntasteis un día y me dijisteis: ¿hay alguna posibilidad de que Luis Suárez acuda al partido de Oviedo? Yo os dije: muy pequeña, pero la hay. Muy pequeña. El club tenía una idea de intentarlo, que luego hubo una serie de circunstancias que lo hicieron imposible. El jugador tenía una predisposición absoluta para intentarlo, pero si la selección colombiana no gana su partido contra Perú, tiene otro delantero que también se va de la convocatoria. Entonces era evidente que Luis Suárez tenía que estar disponible para jugar contra Argentina».