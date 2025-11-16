Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubi en el banquillo antes de empezar el encuentro contra el Cádiz A.Lof/ C. Barba
UD Almería

Rubi: «Ha sido uno de los partidos más completos del equipo»

Rubi reconoció, en sala de prensa, la buena dinámica del Almería y el gran trabajo diario que está haciendo Thalys para ser titular

Antonio del Rosal

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

UD Almería firmó una de sus victorias más sólidas de la temporada en un derbi andaluz marcado por la intensidad, el control del partido y ... la eficacia ofensiva. Tras el encuentro, Rubi ofreció una valoración extensa en la que destacó la madurez competitiva alcanzada por su equipo. A la pregunta de cuál era su lectura del choque y si el equipo había alcanzado ya esa 'velocidad de crucero', se mostró satisfecho con lo mostrado sobre el césped, respondiendo que «ha sido un partido muy completo, muy bien llevado… no hemos vuelto a sufrir en defensa en todo el partido».

