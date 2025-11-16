Rubi: «Ha sido uno de los partidos más completos del equipo»

UD Almería firmó una de sus victorias más sólidas de la temporada en un derbi andaluz marcado por la intensidad, el control del partido y ... la eficacia ofensiva. Tras el encuentro, Rubi ofreció una valoración extensa en la que destacó la madurez competitiva alcanzada por su equipo. A la pregunta de cuál era su lectura del choque y si el equipo había alcanzado ya esa 'velocidad de crucero', se mostró satisfecho con lo mostrado sobre el césped, respondiendo que «ha sido un partido muy completo, muy bien llevado… no hemos vuelto a sufrir en defensa en todo el partido».

Rubi recordó que, pese a la igualdad del comienzo, el equipo supo crecer con el paso de los minutos, destacando que «el equipo ha ido generando hasta que ha ido marcando goles», explicó, resaltando el mérito del triunfo ante un rival que prácticamente no concedía ocasiones en la categoría. Consultado por la importancia que había dado el día anterior al encuentro y sobre qué calificación merecía la actuación del equipo, el técnico fue claro, reiterando que «ganar por más de un gol en Segunda cuesta mucho… hay que darle valor a nuestros futbolistas». Añadió que el vestuario se había tomado como un reto marcarle al Cádiz y que había encontrado un Almería más maduro después del aprendizaje adquirido en los duelos ante Zaragoza y Eibar.

El técnico detalló incluso la evolución estratégica que ha experimentado el grupo, explicando que «es mejor ir a buscar el segundo que no dejar al equipo rival que se pueda meter dentro del partido», señaló, recordando que en choques previos habían pecado de conservadores.

Gran titularidad de Thalys

Al valorar el rendimiento de Thalys, uno de los nombres propios del encuentro, Rubi volvió a poner el acento en su personalidad serena, subrayando que «es un jugador que lo afronta todo con mucha naturalidad. No es de los que le pueda la presión», apuntó, destacando su capacidad para dar continuidad al juego, pese a la anticipación rival. El entrenador también reivindicó el nivel del conjunto tras utilizar piezas que venían jugando menos, respondiendo que «no tengo ninguna duda de que tenemos una gran plantilla. Se ha reactivado la plantilla entera», afirmó, enumerando casos como Gui, Centelles, Thalys y Arnau Puigmal, quienes respondieron con solvencia desde el once inicial.

En esta línea, Rubi insistió en la confianza plena que tiene en su grupo, destacando que «si el cuerpo técnico decide un once es porque durante la semana ve cosas», defendió, convencido de que la competencia interna será clave de aquí a final de diciembre, especialmente con la acumulación de partidos por la Copa. Sobre la racha de resultados –17 partidos marcando, cinco victorias en casa y nueve encuentros sin perder, según se le enumeró–, el técnico reconoció la solidez adquirida, confesando que «no podemos relajarnos, pero el equipo se ha metido en esa dinámica», comentó, valorando que la plantilla se había propuesto ser uno de los bloques menos goleados del campeonato.

Rubi recordó la igualdad extrema en Segunda, destacando que «la Liga es durísima y cuesta ganar partidos», dijo, consciente de que mantener la racha será un desafío continuo en un torneo donde cada jornada exige el máximo.

Metamorfósis rojiblanco

A preguntas sobre la transformación del equipo respecto al inicio de temporada, el técnico se mostró prudente, insistiendo que «más que un cambio, lo que entiendo es que ha habido una evolución lógica… mucho trabajo, muchas horas», explicó, confiando en que la racha se pueda prolongar varios partidos más.

Respecto a la sustitución de Dion Lopy, Rubi desveló que su actuación había sido ejemplar durante la primera parte, reiterando que «ha sido fantástico y luego hay que destacar también que tenemos jugadores que entran y aportan como lo ha hecho Baba», señaló, satisfecho con la respuesta de todos los futbolistas que tuvieron minutos.

El técnico también fue consultado sobre la serenidad que transmitió desde el banquillo y si esa calma se ha contagiado al equipo, explicando que «sin duda. La sensación de peligro que recibes es donde ves que realmente el equipo tiene una constancia defensiva», afirmó, poniendo en valor la ambición interna por corregir errores. Para cerrar, Rubi valoró los dos partidos perdidos en los últimos catorce encuentros. «Los perdimos con muchas condicionantes», señaló el técnico indálico.