Rubi: «El partido contra el Oviedo no es una final»

Juanjo Aguilera Domingo, 1 de junio 2025, 23:10

Rubi comenzó la conferencia de prensa analizando el próximo choque de la promoción de ascenso a Primera contra el Oviedo, respondiendo que «es un partido de altos vuelos, está clarísimo que va a ser una eliminatoria igualada y dura hacia las dos direcciones. La clasificación ha marcado que sea así y vamos a tener que dar lo mejor de nosotros mismos para intentar pasar esta primera ronda». El técnico rojiblanco aprovechó para agradecer el apoyó de la gente de la UD Almería, afirmando que «primero quiero felicitar a todo el mundo, a la prensa, a la afición, la plantilla, al club, porque al final, en el fútbol, pueden pasar muchas cosas, pero de momento estamos ahí dentro y vamos a jugar para intentar subir a Primera».

El catalán analizó con más detalle el cruce contra el cuadro asturiano, apuntando que «para mí no es una final anticipada, no quiere decir que el que gane, el Oviedo o el Almería, vaya a ascender seguro». El rojiblanco evaluó con detalle a los otros dos semifinalistas, explicando que «el Mirandés ha hecho una gran temporada y es un equipo muy difícil. Pienso que no es un equipo que te lo sacas de encima con un 2-0 o con un 3-3, nadie lo consigue, y el Racing de Santander es un equipo muy peligroso, puede tener un día muy bueno, puede tener un día no tan bueno, pero es un equipo muy peligroso. Por lo que no diría que es una final anticipada».

Rubi, apuntó también que «nosotros el quedar sextos le veíamos una pequeña ventaja, como dije el otro día, vamos a ver el vaso medio lleno, que es que si fuéramos capaces de pasar ronda tenemos un día ahí de recuperación más que el cuarto o quinto, que sería nuestro siguiente rival».

Análisis de la victoria

El entrenador de la UD Almería reconoció la profesionalidad del Tenerife, argumentando que «era un partido más difícil de jugar de lo que parecía. Todo el mundo da por sentado que viene un rival que no se juega nada y que le vas a ganar fácil. Hay mucha tensión, he intentado también que no estuviéramos atentos al otro marcador, pero acaba llegando el otro marcador, entonces te tienes que centrar en el juego y aún así hemos generado suficientes ocasiones para poder acabar el partido con la comodidad que hemos acabado, eso es así, sin ser un partido para recordar, esto es la verdad. Pero es que realmente son partidos más difíciles de jugar de lo que parecen», aseguró Rubi.

El de Vilassar de Mar explicó como llegan los jugadores rojiblancos a esta fase de la temporada, describiendo que «me veo que si tenemos la fortuna de pasar, el volver a ir a Miranda, el volver a ir a Santander, cómo aprietan, no sería nada fácil. Creo que los dos llegamos bastante bien. Es verdad que los partidos han sido mejores y peores, esto es verdad, pero la dinámica de los dos equipos es muy buena. En los últimos partidos, nosotros también a nivel defensivo creo que hemos mejorado un poquito, que nos da esa confianza para llegar a la promoción y también es verdad que es el único equipo de los siete primeros que no hemos ganado es el Oviedo».

El entrenador indálico tiene una prueba importante ante el conjunto de Paunovic, reconociendo que «tenemos ahí un reto importante para mejorar lo que hemos tenido en los enfrentamientos con ellos, por lo tanto, para mi modo de ver los dos llegamos bien y vamos a jugar contra el equipo que no hemos conseguido ganar y que nos ha hecho, digamos, peores resultados. Vamos a ver si nos motiva un poquito más eso para conseguirlo esta vez».

Luis Suárez sigue 'OK'

Rubi valoró la presencia de Luis Javier Suárez para el playoff, ya que estaba a una amarilla de cumplir sanción. «Estamos hablando del máximo goleador de la categoría, que asiste, que marca, que trabaja. Hemos pasado todo el año hablando de él y, como no puede ser de otra manera, de forma positiva. El rival te dirá que tienen un Cazorla, campeón del mundo, etc... Quiere decir que todos los equipos tienen jugadores buenos, nosotros tenemos uno que es buenísimo, que es Suárez, y creo que de él le acompañamos con otros futbolistas también muy buenos, y que espero que den lo mejor de sí para marcar diferencias».

Por último, Rubi destacó el sentir del vestuario, respondiendo que «en el vestuario nos sentimos bien, nos sentimos fuertes, el equipo se marcó unos objetivos y los ha conseguido, es decir, generar energía positiva, que la afición crea que podamos volver a subir, que el equipo fuera es más sólido y creo que eso lo hemos conseguido. Por lo tanto, llegamos con confianza».